Nicolescu își pierde răbdarea Președintele lui Dinamo, după remiza cu FC Argeș: „Nu sunt un tip bisericos, dar trebuie să ne gândim puțin la asta”

FC ARGEȘ - DINAMO 1-1. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit la finalul partidei de la Mioveni.

Ca urmare a acestui rezultat, Dinamo rămâne pe ultima poziție a play-off-ului, în timp ce FC Argeș se clasează pe locul 5, cu două puncte în plus.

FC ARGEȘ - DINAMO 1-1 . Andrei Nicolescu: „Ar trebui să ne gândim la relația cu energia supremă"

Conducătorul „câinilor” s-a declarat extrem de supărat după ce echipa sa a remizat la Mioveni:

„Ajungem acolo în față, avem mingi prin care putem să rezolvăm meciul și nu facem asta.

N-am văzut faza (n.r. - penalty-ul acordat după faultul lui Armstrong), nu vreau să comentez. De la VAR s-a considerat că trebui chemat arbitrul... nu vreau să comentez.

Sunt foarte supărat. Eu nu sunt un tip bisericos, dar am impresia că noi toți trebuie să ne gândim puțin la relația noastră cu energia supremă pentru că ceva nu se leagă. Atât de multe decizii proaste în fața porții încât e greu de înțeles.

L-am forțat puțin (n.r. despre debutul lui Pușcaș), dar trebuia să îl forțăm. A avut puține mingi, iar ăsta este un aspect pe care trebuie să-l schimbăm... să-l jucăm mai mult. Se vede că are putere în față și că ne va ajuta. E clar că nu a uitat fotbalul”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Întrebat dacă ratarea calificării în preliminariile cupelor europene ar reprezenta un eșec, Nicolescu a declarat:

„La momentul ăsta, da. Avem o bancă extraordinară, un prim «11» foarte bun. Dacă toți ar fi sănătoși, nu știu... e clar că ar fi o dezamăgire”.

