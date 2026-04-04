Dinamo a obținut primul punct din acest play-off, după 1-1 cu FC Argeș, la Mioveni

Eddy Gnahore a început partida pe bancă, a fost introdus în repriza secundă și a punctat decisiv în minutul 76.

Fanii dinamoviști vor Cupa în Ștefan cel Mare

La finalul meciului, „câinii” au mers la cei aproximativ 500 de suporteri care i-au încurajat pe durata partidei.

Reacția acestora a fost clară: „Să demonstrați c-aveți valoare, aduceți Cupa în Ștefan cel Mare!”.

Dinamo are ca obiectiv în acest sezon un loc de cupă europeană, fie prin poziția din clasament, fie prin câștigarea Cupei României.

Aflați pe locul 6, cu 27 de puncte și 6 meciuri consecutive fără victorie în Superliga, roș-albii sunt departe de un loc de Europa, iar evoluțiile nu le dau mari speranțe în acest moment.

Astfel, Cupa României devine modul prin care pot ajunge în cupele europene după o pauză de 9 ani.

Dinamo s-a calificat în semifinale, acolo unde va juca în manșă unică împotriva Universității Craiova, pe teren propriu, pe 22 aprilie. Meciul se va disputa pe Arena Națională.

Finala Cupei României se joacă pe 13 mai, pe stadionul din Sibiu. În cealaltă semifinală se întâlnesc FC Argeș și U Cluj, la Mioveni.

VIDEO Golul marcat de Gnahore în FC Argeș - Dinamo 1-1

Citește și

