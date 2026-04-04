Dinamo, primul punct în play-off VIDEO. „Câinii” lui Kopic au oprit seria de eșecuri, dar rămân în spatele lui FC Argeș

FC Argeș - Dinamo 1-1. Remiză în primul meci al etapei #3 din play-off-ul Ligii 1.

Dinamo pare să aibă în continuare dificultăți în Liga 1, chiar și după pauza competițională. „Câinii” au început modest partida de la Mioveni, principalele faze periculoase aparținându-le elevilor lui Bogdan Andone.

Spaniolul Soro a fost cel care a bifat singura mare ocazie a lui Dinamo în prima repriză, cu un șut trimis spre vinclu, în minutul 36, salvat însă de Căbuz.

Gazdele au deschis scorul în minutul 44, când Matos a transformat un penalty acordat pentru un fault comis de Armstrong asupra lui Borța.

FC Argeș - Dinamo 1-1 . Jocul „câinilor” suferă în continuare

Până în minutul 57, Kopic a schimbat de trei ori în zona de mijloc și cea ofensivă, însă echipa alb-roșie nu a găsit în continuare drumul spre gol.

Gnahore a ratat apoi o șansă importantă în minutul 72, reluând pe spate, din 6 metri, după o lipsă de comunicare cu Cîrjan, care era mult mai bine poziționat pentru șut.

Dinamo a reușit până la urmă să restabilească egalitatea în minutul 76. Karamoko a șutat în forță din interiorul careului, mingea a lovit bara și a revenit la Gnahore, care a trimis mingea printre picioarele portarului Căbuz.

Cele două formații au forțat apoi golul victoriei, însă tabela a rămas neschimbată până la final.

Au marcat: Matos (44 pen.) / Gnahore (76)

Matos (44 pen.) / Gnahore (76) Asistența: 4.556 spectatori

Final de meci.

Min. 90+5 - Ocazie imensă ratată de Brobbey, care reia la limită pe lângă poarta lui Roșca.

Min. 90+2 - Iese Bettaieb, intră Brobbey.

Min. 89 - Roșca a ieșit să respingă o centrare din corner și l-a lovit violent pe Tudose cu cotul în cap, moment în care a izbucnit un conflict între cele două echipe. Bettaieb și Garutti, respectiv Roșca și Opruț au primit cartonaș galben la această fază.

Min. 85 - Iese Soro, intră Milanov.

Min. 76 - Gol Dinamo! Karamoko șutează în forță din interiorul careului, mingea lovește bara și revine la Gnahore, care l-a învins pe Căbuz cu un șut printre picioare.

Min. 72 - Ocazie mare pentru Dinamo. Gnahore reia cu spatele, din poziție dificilă, trimițând pe lângă poartă, deși Cîrjan era mult mai bine poziționat pentru a relua pe poartă.

Min. 63 - Iese Rață, intră Rădescu.

Min. 57 - Dublă schimbare la Dinamo. Ies Pop și Mărginean, intră Pușcaș și Gnahore.

Min. 55 - Mărginean scapă spre poarta lui Căbuz, însă șutul său din interiorul careului se duce mult peste poarta argeșenilor.

Min. 46 - Începe repriza a doua. Schimbare în tabăra „câinilor”: iese Armstrong, intră Karamoko.

Pauză la Mioveni.

Min. 44 - Gol FC Argeș! Ricardo Matos transformă lovitura de la 11 metri.

Min. 42 - Penalty pentru FC Argeș, acordat după intervenția VAR la un fault al lui Armstrong asupra lui Borța. Scoțianul a văzut și cartonașul galben.

Min. 36 - Ocazie mare pentru Dinamo. Soro trimite un șut perfect, spre vinclu, de la 20 de metri, însă Căbuz intervine incredibil.

Min. 23 - O nouă șansă mare pentru gazde. Șutul lui Vadim Rață din 11 metri este deviat de Matos, iar mingea trece foarte aproape de poarta lui Roșca.

Min. 17 - Galben pentru Mărginean.

Min. 15 - Ocazie imensă pentru Argeș. Roșca intervine incredibil de două ori consecutiv la șuturile lui Borța și Sierra.

Min. 8 - Bettaieb trimite în fața careului de 6 metri, de unde Tudose ar fi putut relua periculos. Stoinov trimite în corner.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

FC Argeş: Căbuz - Tudose, Garutti, Sadriu - Borţa, Raţă, Sierra, Micovschi, Briceag - Matos, Bettaieb

Rezerve: Crăciun, Tofan, Marin, Seto, Rădescu, Blagaic, Pîrvu, Moldoveanu, Brobbey, Manole, Şerban, Idowu

Antrenor: Bogdan Andone

Dinamo: Roșca - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Pop, Armstrong

Rezerve : Epassy, Gnahore, Milanov, Karamoko, Mazilu, Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Pușcaș, Țicu, N'Giuwu

Antrenor : Zeljko Kopic

Arbitru : Kovacs Szabolcs, Asistenți : Vornicu Adrian, Badea Marius, VAR : Costreie Sorin, AVAR : Artene Ovidiu

Stadion: Orășenesc (Mioveni)

Două surprize mari în echipa de start a lui Dinamo!

Kopic a ales să-l titularizeze pe Alex Roșca în poartă, în locul lui Devis Epassy. Goalkeeperul a făcut un adevărat tur de forță în această pauză, pentru a merge la naționala Camerunului, care a jucat în Melbourne și Sydney cu China, respectiv Australia.

De asemenea, antrenorul croat l-a lăsat pentru prima dată pe bancă pe Eddy Gnahore, preferându-l pe Soro titular la mijloc, alături de Mărginean și Cîrjan.

Pușcaș e rezervă în premieră și ar putea debuta în Liga 1 în această seară, iar Karamoko a revenit după accidentare și poate intra și el pe parcurs.

Bogdan Andone, înainte de FC Argeș - Dinamo: „Și echipele mult mai mari au perioade nefaste”

Antrenorul celor de la FC Argeș le-a cerut jucătorilor să rămână concentrați și să nu se gândească la cele 5 înfrângeri consecutive suferite de Dinamo în campionat.

„Ne aşteaptă cu siguranţă un joc dificil. Noi venim după o înfrângere, iar Dinamo la fel. Ambele echipe au o mare nevoie de victorie în acest joc, deci cu siguranţă va fi un joc extrem de dificil.

Dinamo a avut 27 de etape doar cu trei înfrângeri şi apoi a pierdut. Şi la echipe mult mai mari, de exemplu din Spania, la Real, la Barcelona, se întâmplă să aibă perioade nefaste.

Dinamo joacă foarte bine, este o echipă care are consistenţă în joc, care are o posesie covârşitoare, are cea mai mare posesie în joc, undeva spre 70% aproape joc de joc, cu jucători foarte buni şi cu un antrenor foarte bun, foarte inteligent”, a declarat Andone, citat de agerpres.ro.

Important este ceea ce vom face noi, cum vom ajunge noi la ora jocului, cum vom gestiona noi momentele jocului şi cum vom reuşi să creăm noi probleme pentru jucătorii şi echipa lui Dinamo ca să putem să ne atingem obiectivul final. Bogdan Andone, antrenor FC Argeș

Zeljko Kopic: „Trebuie să ne îmbunătățim jocul”

„Urmează un nou meci dificil pentru noi. Ştim că trebuie să dăm totul pentru a schimba seria aceasta de rezultate mai slabe din ultimul timp. Din păcate, terenul nu va fi cel mai bun în meciul de mâine din cauza ploii, însă trebuie să fim pregătiţi pentru toate situaţiile.

Este un meci important pentru a ne ţine aproape de echipele din fruntea clasamentului. Am discutat despre asta şi cu băieţii. Îi simt motivaţi. Cu Rapid şi cu Craiova am avut perioade bune de joc, însă nu a fost suficient. De aceea acest meci cu FC Argeş e foarte important acum pentru noi.

Aşteptările noastre sunt mereu aceleaşi înaintea unei partide. Am analizat meciurile noastre. Trebuie să acceptăm rezultatele, să păstrăm ce a fost bun şi să îmbunătăţim unde trebuie să fim mai buni. În ultimul joc cu FC Argeş am avut câteva situaţii foarte bune de a marca, dar am primit un gol în urma unui corner.

Trebuie să fim mai atenţi în apărare, să fim concentraţi la maximum. În ofensivă ne creăm situaţii, dar în continuare nu reuşim să marcăm. De aceea spun că trebuie să ne îmbunătăţim jocul în anumite puncte, iar atunci vor veni şi rezultate mai bune”, a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro.

Informații interesante înainte de FC Argeș - Dinamo

Șase victorii, o remiză și patru înfrângeri este palmaresul înregistrat de piteșteni în meciurile disputate pe prima scenă în 2026, scrie lpf.ro.

Dinamoviștii au pierdut ultimele cinci partide disputate în campionat (patru jocuri cedate la limită), serie negativă cu care nu s-au mai întâlnit din noiembrie-decembrie 2023.

FC Argeș este formația cu cele mai multe goluri marcate pe contraatac - 15.

Bucureștenii au înscris 29 de goluri în repriza secundă (din 44), dintre care 13 după minutul 75.

Gruparea piteșteană este formația cu cele mai multe meciuri fără gol încasat – 16 (șase în 2026).

Nouă contribuții ofensive a strâns Alexandru Musi în ediția curentă (patru goluri, două pase decisive, trei penalty-uri scoase), performanță pe care o mai găsim doar în dreptul unui singur jucător eligibil U 21, Lorenzo Biliboc (CFR Cluj).

FC Argeș este echipa contra căreia s-au dictat cele mai puține penalty-uri, doar unul.

34 de jucători au utilizat piteștenii în cele 32 de meciuri din campionatul în curs, printre care cel mai tânăr fotbalist cu minute din ediția actuală, Claudiu Stancu (născut pe 04.11.2009), dar și cel mai în vârstă, Takayuki Seto (n. 05.02.1986).

Dinamo s-a bazat pe 29 de fotbaliști, o cifră pe care o mai întâlnim doar în dreptul celor de la FC Botoșani.

Roberto Sierra și Raul Opruț sunt jucătorii din cele două loturi care au evoluat în toate partidele din sezonul 2025-2026.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 95 de ori (nu sunt incluse meciurile de baraj), de 55 de ori s-au impus bucureștenii, de 27 de ori au câștigat piteștenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.

Primul duel a avut loc pe 20 august 1961, Dinamo Piteşti - Dinamo București 3-4 şi a consemnat debutul argeşenilor în Divizia A. Au marcat Fl. Halagian, V. Lovin - dublă, respectiv C-tin Frăţilă, Vasile Alexandru, Ghe. Ene - dublă. Pentru bucureşteni, acel joc avea să dea startul celei mai bune perioade interne, singura în care au câştigat patru titluri la rând (1961-1962, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965).

Întâia victorie din contul piteştenilor în campionat a venit pe 26 septembrie 1965, 2-1 pe teren propriu, meci în care Nicolae Dobrin a deschis scorul în primul minut.

Cea mai mare diferenţă de scor s-a înregistrat pe 19 iunie 1974, Dinamo - FC Argeş 7-0. În ciuda succesului categoric reuşit de bucureşteni, aceştia au pierdut campionatul în faţa Universităţii Craiova, care a remizat la Ploieşti şi a câştigat în premieră titlul.

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 13 iunie 1976, Dinamo - FC Argeş 7-1.

Dintre toate cele 95 de confruntări, meciul din 24 iunie 1979, Dinamo - FC Argeş 3-4 a fost cel mai spectaculos şi a rămas în memoria microbiştilor drept „cea mai frumoasă finală de campionat din istorie". După prestația excepţională, "Gâscanul" a primit nota 10 din partea trimisului "Sportului", Ioan Chirilă, care nota: "«Diavolul» Dobrin și-a exercitat dreptul de veto. A declanșat contraatacul de 1-1, împotriva cursului jocului, a reușit marele sprint al desprinderii, în minutul 69, permițându-și și luxul de a oferi, în autograf, ultimul gol al campionatului".

Doar două remize albe s-au consemnat de-a lungul timpului, ambele pe terenul piteştenilor (26 septembrie 1984; 23 martie 1997).

Cea mai recentă întâlnire directă din SuperLigă: 1 martie 2026, Dinamo - FC Argeș 0-1 (gol Ricardo Matos), rezultat în urma căruia vizitatorii și-au asigurat prezența în play-off.

