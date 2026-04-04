„Nu mă gândesc niciodată la egal” Pancu vrea să profite de problemele Craiovei + Schimbarea pe care dorește să o vadă la CFR Cluj

Daniel Pancu (48 de ani) a prefațat partida cu Universitatea Craiova, programată în etapa #3 a play-off-ului din Liga 1.

Tehnicianul își dorește ca echipa din Gruia să continue parcursul incredibil avut sub comanda sa și spune că nu ia în calcul decât scenariul celor trei puncte, deși întâlnește un adversar puternic.

Daniel Pancu, înainte de meciul cu U Craiova: „Noi pregătim jocurile pentru a le câștiga”

„În afară de Masic nu avem probleme, cred că sunt șanse mari să evolueze și Popa. Ne-am odihnit o săptămână, simțeam nevoia după toate jocurile cu mare presiune din finalul campionatului regular.

Nu am avut foarte mulți jucători plecați la naționale, ne-am reunit ușor-ușor și cred că suntem pregătiți pentru aceste 8 etape care vor decide multe lucruri. Fiecare punct contează. Îmi doresc să fim sănătoși în primul rând și la final să ne bucurăm de atingerea unui obiectiv.

La fotbal poți să-ți propui un lucru și în două minute să ți se dea toate planurile peste cap. În campionat a fost diferență foarte mare în favoarea lor, în Cupă ne-au bătut în prelungiri, diferența a fost mult mai mică, dar tot în favoarea lor.

Mi-ar plăcea ca după jocul de luni seara să pot să spun că am jucat de la egal la egal cu cel mai bine cotată echipă din play-off.

Bancu e cel mai important, de departe, dar să nu uităm că U Cluj a câștigat toate meciurile fără Chipciu, e cam același lucru. E o pierdere importantă pentru ei și sperăm să obținem mai mult.

Au un public cald, vine multă lume la meciuri, dar nu cred că se poate pune problema la vreun jucător de-al nostru să simtă presiunea oricărui public din România”, a spus Daniel Pancu, potrivit gsp.ro.

În cazul unei victorii sigur că am fi tot departe, dar se schimbă mult discuția referitoare la locul 1. O victorie la Craiova ar însemna foarte mult la nivel de moral. Nu mai vorbesc de egaluri, orice punct e foarte bine venit în contextul ăsta. Nu prea mă gândesc niciodată la egal, noi pregătim jocurile pentru a le câștiga. Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

Daniel Pancu: „Mi s-a povestit că au fost condiții de Real Madrid la CFR”

În plus, tehnicianul a vorbit și despre schimbările din staff și speră să ajungă să aibă condiții de top la club, așa cum a auzit că au fost anterior.

„Nu știu dacă ne afectează (n.r. - plecarea lui Bilașco). Sigur, eu am fost coleg cu el la Rapid, aici vorbim de oameni care sunt vechi în club, dar nu pot să comentez eu deciziile personale ale unor oameni care au în joc carierele lor, viitorul lor. Dacă asta a simțit, eu nu pot decât să-i urez mult succes.

A rămas domnul președinte (Iuliu Mureșan), a rămas Bogdan (Mara) alături de noi, cred că o să ne descurcăm în continuare. Era important, o veste importantă”, a mai spus Pancu.

E foarte important că s-a rezolvat și problema asta de ordin financiar, iar noi prin rezultatele noastre sportive să facem posibilă din nou o stare financiară cum a fost aici, mi s-a povestit că au fost condiții de Real Madrid la CFR Cluj și mi-aș dori să le trăiesc și eu din nou. Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 2 33 2 U Craiova 2 33 3 Rapid 2 31 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 3 29 6 Dinamo 3 27

*️ - beneficiază de rotunjire

