Rădoi a plecat de la FCSB! Gigi Becali a anunțat oficial: „Merge la Gaziantep. Nu e niciun fel de supărare” » Cine va pregăti echipa

Mirel Rădoi (45 de ani) se desparte de FCSB după doar cinci meciuri și își va continua cariera în Turcia, la Gaziantep.

Potrivit patronului FCSB, decizia nu are legătură cu eventuale tensiuni interne, ci exclusiv cu planurile profesionale ale lui Rădoi.

Rădoi pleacă de la FCSB: „Pleacă la Gaziantep. Nu e niciun fel de supărare”

Potrivit surselor GOLAZO.ro, Alin Stoica și Lucian Filip vor conduce antrenamentele echipei până la numirea unui nou antrenor.

„Mirel a venit la mine acasă, în Pipera, și m-a anunțat că pleacă la Gaziantep. Mi-a spus că nu e vorba despre niciun fel de supărare, nu e niciun fel de problemă cu Chiricheș sau alte supărări.

E vorba de cariera lui și că visează să ajungă de la Gaziantep la primele 4 echipe din Turcia, să-și facă o carieră mare și să facă istorie”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Despărțirea vine la scurt timp după victoria obținută de FCSB pe terenul Farului, scor 3-2, în etapa #5 din play-out.

Gigi Becali a declarat că Rădoi ar urma să câștige 65.000 de euro pe lună la noua sa echipă:

„Câștigă foarte mulți bani, cu totul 900.000 de euro, partea lui pe an. Salariul va fi de 65.000 de euro lunar și 100.000 de euro primă de instalare.

Mi-a arătat băiatul contractul ca să văd că e un contract mare și eu nu pot să-l opresc de la atâția bani să plece.

Am crezut că e un contract mai mic, dar e un contract mare și el vrea să facă performanță, vrea să impresioneze în Turcia, să ajungă la echipe mari”, a mai spus finanțatorul campioanei României.

30 de milioane de euro este cota lotului lui Gaziantep, potrivit transfermarkt.com

La formația care s-a despărțit recent de Burak Yilmaz evoluează și trei români: Denis Drăguș, Deian Sorescu și căpitanul Alexandru Maxim.

Cel mai valoros jucător din lot este Kacper Kozlowski, cotat la 5 milioane de euro, urmat de Mohamed Bayo, evaluat la 4 milioane.

Gaziantep se află pe locul 10 în Turcia, cu 37 de puncte acumulate în 30 de partide.

Rezultatele obținute de Rădoi la FCSB în actuala stagiune:

15 martie : FCSB - Metaloglobus 0-0

: FCSB - UTA Arad 1-0 20 martie : FCSB - UTA Arad 1-0

: FC Botoșani - FCSB 3-2 3 aprilie : FC Botoșani - FCSB 3-2

: FCSB - Oțelul Galați 4-0 11 aprilie : FCSB - Oțelul Galați 4-0

: FCSB - Oțelul Galați 4-0 20 aprilie: Farul Constanța - FCSB 2-3

