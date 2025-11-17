FC Barcelona a anunțat revenirea pe stadionul simbol al clubului, Camp Nou.

Catalanii vor primi vizita celor de la Athletic Bilbao, sâmbătă, de la ora 17:15, în etapa #13 din La Liga.

După mai multe amânări ale termenului de predare a stadionului Camp Nou, FC Barcelona a aflat când va reveni pe arena simbol a clubului.

FC Barcelona revine pe Camp Nou, dar peste jumătate din stadion va fi gol

După doi ani petrecuți pe stadionul „Lluis Companys”, Barcelona va reveni acasă. Consiliul Local a acordat licența necesară pentru disputarea meciurilor pe stadion și clubul catalan a făcut anunțul.

Primul meci după renovarea arenei Camp Nou va avea loc sâmbătă, cu Athletic Bilbao.

Deși stadionul are o capacitate de 105.000 de locuri, numai 45.000 de fani vor avea acces pe stadion în acest moment.

Pentru deschiderea tuturor sectoarelor stadionului, clubul va demara procedura obținerii unei noi autorizații, pe măsură ce lucrările se vor apropia de final.

1,5 miliarde de euro este costul estimat pentru renovarea stadionului Camp Nou

FC Barcelona vrea să joace pe Camp Nou în Liga Campionilor

FC Barcelona a luat legătura cu organismele UEFA pentru a juca pe Camp Nou în Liga Campionilor.

Primul meci european pe care l-ar putea găzdui arena ar fi Barcelona - Eintracht Frankfurt, din etapa #6 a fazei principale a competiției.

„ Clubul colaborează cu UEFA pentru a putea juca meciul împotriva lui Eintracht Frankfurt pe Spotify Camp Nou, întrucât cerințele necesare sunt îndeplinite, deși confirmarea este încă așteptată ”, se arată în comunicatul emis de catalani, pe site-ul oficial.

FC Barcelona a făcut primul antrenament pe Camp Nou

În ciuda faptului că stadionul nu a fost dat complet în folosință, echipa lui Hansi Flick a efectuat, pe 7 noiembrie, prima sesiune de antrenament pe Camp Nou.

Suporterii au umplut toate locurile disponibile conform licenței pe care stadionul o avea la momentul respectiv.

23.000 de fani au fost prezenți la primul contact al catalanilor cu noul stadion

