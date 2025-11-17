Barcelona revine acasă OFICIAL. Când va juca primul meci pe noul stadion Camp Nou + Ce capacitate a fost omologată
Primul meci pe noua arenă Camp Nou FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro / FOTO: IMAGO
Barcelona revine acasă OFICIAL. Când va juca primul meci pe noul stadion Camp Nou + Ce capacitate a fost omologată

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 17.11.2025, ora 21:23
  • FC Barcelona a anunțat revenirea pe stadionul simbol al clubului, Camp Nou.
  • Catalanii vor primi vizita celor de la Athletic Bilbao, sâmbătă, de la ora 17:15, în etapa #13 din La Liga.

După mai multe amânări ale termenului de predare a stadionului Camp Nou, FC Barcelona a aflat când va reveni pe arena simbol a clubului.

FC Barcelona revine pe Camp Nou, dar peste jumătate din stadion va fi gol

După doi ani petrecuți pe stadionul „Lluis Companys”, Barcelona va reveni acasă. Consiliul Local a acordat licența necesară pentru disputarea meciurilor pe stadion și clubul catalan a făcut anunțul.

Primul meci după renovarea arenei Camp Nou va avea loc sâmbătă, cu Athletic Bilbao.

Deși stadionul are o capacitate de 105.000 de locuri, numai 45.000 de fani vor avea acces pe stadion în acest moment.

Pentru deschiderea tuturor sectoarelor stadionului, clubul va demara procedura obținerii unei noi autorizații, pe măsură ce lucrările se vor apropia de final.

1,5 miliarde de euro
este costul estimat pentru renovarea stadionului Camp Nou

FC Barcelona vrea să joace pe Camp Nou în Liga Campionilor

FC Barcelona a luat legătura cu organismele UEFA pentru a juca pe Camp Nou în Liga Campionilor.

Primul meci european pe care l-ar putea găzdui arena ar fi Barcelona - Eintracht Frankfurt, din etapa #6 a fazei principale a competiției.

Clubul colaborează cu UEFA pentru a putea juca meciul împotriva lui Eintracht Frankfurt pe Spotify Camp Nou, întrucât cerințele necesare sunt îndeplinite, deși confirmarea este încă așteptată”, se arată în comunicatul emis de catalani, pe site-ul oficial.

FC Barcelona a făcut primul antrenament pe Camp Nou

În ciuda faptului că stadionul nu a fost dat complet în folosință, echipa lui Hansi Flick a efectuat, pe 7 noiembrie, prima sesiune de antrenament pe Camp Nou.

Suporterii au umplut toate locurile disponibile conform licenței pe care stadionul o avea la momentul respectiv.

23.000 de fani
au fost prezenți la primul contact al catalanilor cu noul stadion

Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Superliga
10:28
Drama lui Țicu se încheie După o absență de peste un an, fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Citește mai mult
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Nationala
10:45
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Superliga
20.11
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Citește mai mult
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Nationala
20.11
Situație absurdă România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Citește mai mult
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală

