Albania - Anglia 0-2. Naționala pregătită de Thomas Tuchel a încheiat cu maximum de puncte grupa de calificare pentru CM 2026.

Ulterior, tehnicianul neamț a făcut câteva precizări legate de atitudinea lui Jude Bellingham (22 de ani), care a fost nemulțumit de schimbarea din finalul meciului.

Anglia a avut un parcurs impecabil până acum, sub conducerea lui Thomas Tuchel, iar selecționerul e foarte atent în gestionarea lotului, întrucât nu vrea să piardă niciun jucător înainte de turneul final.

Thomas Tuchel: „Nu vom schimba deciziile doar pentru că cineva dă din mâini”

În minutul 84, Tuchel l-a schimbat pe Bellingham, care încasase un cartonaș galben cu câteva minute înainte, iar antrenorul se temea de o eventuală eliminare, care l-ar fi făcut pe starul lui Real Madrid să rateze primele meciuri de la turneul final, însă decizia l-a enervat pe jucător.

„Nu vreau să creez multe discuții pe tema asta, dar mă țin de cuvintele mele: «Comportamentul este esențial» și respectul față de coechipierii care intră. Deciziile care sunt luate trebuie să le accepți ca jucător.

Morgan Rogers a fost cu siguranță nemulțumit că nu a putut fi titular astăzi, pentru că merită să joace pentru noi și vrea să joace tot timpul. I-am dat puțină pauză pentru că a venit după multe minute jucate la clubul său și a jucat și împotriva Serbiei”, a declarat Tuchel, potrivit bbc.com.

În continuare, la conferința de după meci, selecționerul a adăugat:

„Trebuie să analizez situația. Am văzut că nu era mulțumit, nu vreau să accentuez situația și mai mult decât este în prezent.

Cum spuneam, noi ne bazăm pe standarde, nivel și angajament unul față de celălalt. Și respect reciproc. Nu vom schimba nicio decizie doar pentru că cineva dă din mâini nemulțumit”, a mai spus Tuchel.

