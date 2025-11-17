Yamal e cel mai atacat! Marele talent al Spaniei, principala victimă a abuzurilor online. Procentul insultelor primite e înfricoșător
Lamine Yamal, cel mai valoros jucător al Barcelonei, cotat la 200 de milioane de euro Foto: Imago
Campionate

Yamal e cel mai atacat! Marele talent al Spaniei, principala victimă a abuzurilor online. Procentul insultelor primite e înfricoșător

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.11.2025, ora 16:40
  • Lamine Yamal, 18 ani, extrema Barcelonei, primește de două ori mai multe mesaje agresive față de Vinicius, aripa braziliană a lui Real Madrid. Aceasta este concluzia Observatorului Spaniol pentru Rasism și Xenofobie. 

Sportivii, fotbaliștii mai ales, sunt deseori victimele abuzurilor online, atacurilor, insultelor și rasismului.

FRF îi pune o condiție lui Lucescu GOLAZO.ro are informații de insider: ce îi cere Federația lui Il Luce pentru a continua cu el la baraj
Citește și
FRF îi pune o condiție lui Lucescu GOLAZO.ro are informații de insider: ce îi cere Federația lui Il Luce pentru a continua cu el la baraj
Citește mai mult
FRF îi pune o condiție lui Lucescu GOLAZO.ro are informații de insider: ce îi cere Federația lui Il Luce pentru a continua cu el la baraj

În Spania, deși a părut să fie principala ținta în ultimii ani, brazilianul Vinicius, extrema lui Real Madrid, nu este jucătorul cel mai agresat pe rețelele de socializare.

Mai mult de jumătate din totalul mesajelor agresive: contra lui Lamine Yamal

Nu e un străin, ci cel mai mare talent al naționalei iberice: Lamine Yamal, 18 ani, aripa Barcelonei, campion european cu „La Roja” în 2024.

Aceasta este concluzia Observatorului Spaniol pentru Rasism și Xenofobie (Oberaxe) legat de discursul instigator la ură în mediul online, potrivit AS.

Raportul Oberaxe arată că mai mult de jumătate dintre mesajele violente lansate pe social media în fotbal/sport sunt îndreptate împotriva lui Yamal.

60% dintre mesajele
agresive transmise pe rețelele de socializare în Spania îl au în vizor pe Lamine Yamal

Vinicius este al doilea, cu 29%. Al treilea, la mare distanță, alt jucător de la Real Madrid, Kylian Mbappe (3%).

Pe patru, cu 2%, frații Nico și Inaki Williams (ambii la Athletic Bilbao), Alejandro Balde (Barcelona) și Brahim Diaz (Real Madrid).

5 dintre cei mai atacați
șapte jucători sunt de la Real (3) și Barcelona (2)

Cel mai des mesaj anti-Lamine: „Negru de rahat”

Directorul Oberaxe, Tomas Fernandez, a vorbit despre această analiză în emisiunea Carrusel Canalla (postul de radio Cadena SER).

„Cele mai frecvente insulte pe care le primește Lamine sunt «negru de rahat» și «mena»”, a spus Fernandez.

Vinicius, al doilea cel mai atacat jucător din Spania Foto: Imago Vinicius, al doilea cel mai atacat jucător din Spania Foto: Imago
Vinicius, al doilea cel mai atacat jucător din Spania Foto: Imago

„Mena” se referă la tinerii de culoare din cartierele clasei muncitoare asociați cu delincvența.

„Am observat recent. Reprezentarea acestei figuri publice, cu originea și culoarea pielii, este o reflectare fidelă pentru acei «hateri» care încearcă să i se opună și să-l judece cu prejudecăți negative”.

Ceea ce se întâmplă în fotbal este o reflectare a societății prin aceste mesaje denigratoare. Mulți dintre atacatori folosesc un limbaj agresiv sau degradant. Mulți oameni cred că nu fac ceva atât de jignitor, dar acest lucru se poate muta în lumea reală, ducând chiar la agresiuni fizice Tomas Fernandez, director Oberaxe

El Clasico, ținta insultelor. Real, cel mai atacat

Principalele evenimente, precum El Clasico, atrag și mai mult aceste insulte online.

Trei exemple de insulte la Barcelona - Real: „Maimuță de rahat”, „negru nenorocit” și „întoarce-te în țara ta!”.

Kylian Mbappe este golgeterul lui Real Madrid Foto: Imago Kylian Mbappe este golgeterul lui Real Madrid Foto: Imago
Kylian Mbappe este golgeterul lui Real Madrid Foto: Imago

Brazilianul Raphinha, extrema Barcei, e alt fotbalist atacat la marea confruntare spaniolă.

34% dintre mesajele
agresive sunt îndreptate împotriva lui Real Madrid, 32% contra Barcelonei. Valladolid e pe 3 (17%), Valencia pe 4 (8%)

Citește și

Surpriză: cine transmite barajul de CM 2026 România va juca cel puțin un meci în martie 2026. Drepturile TV pentru play-off au fost antamate
Nationala
15:45
Surpriză: cine transmite barajul de CM 2026 România va juca cel puțin un meci în martie 2026. Drepturile TV pentru play-off au fost antamate
Citește mai mult
Surpriză: cine transmite barajul de CM 2026 România va juca cel puțin un meci în martie 2026. Drepturile TV pentru play-off au fost antamate
„Plângăcioși!” Bosniacii râd de noi după plângerea la FIFA: „De ce ați fost pedepsiți anii trecuți?”
Nationala
15:00
„Plângăcioși!” Bosniacii râd de noi după plângerea la FIFA: „De ce ați fost pedepsiți anii trecuți?”
Citește mai mult
„Plângăcioși!” Bosniacii râd de noi după plângerea la FIFA: „De ce ați fost pedepsiți anii trecuți?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
discriminare rasism kylian mbappe retele sociale vinicius lamine yamal
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Media
12:30
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Citește mai mult
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Nationala
12:11
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Citește mai mult
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Gimnastica
13:08
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR, mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Citește mai mult
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Top stiri din sport
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Superliga
10:28
Drama lui Țicu se încheie După o absență de peste un an, fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Citește mai mult
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Nationala
10:45
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Superliga
20.11
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Citește mai mult
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Nationala
20.11
Situație absurdă România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Citește mai mult
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 6 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share