Yamal e cel mai atacat! Marele talent al Spaniei, principala victimă a abuzurilor online. Procentul insultelor primite e înfricoșător

Lamine Yamal, 18 ani, extrema Barcelonei, primește de două ori mai multe mesaje agresive față de Vinicius, aripa braziliană a lui Real Madrid. Aceasta este concluzia Observatorului Spaniol pentru Rasism și Xenofobie.

Sportivii, fotbaliștii mai ales, sunt deseori victimele abuzurilor online, atacurilor, insultelor și rasismului.

În Spania, deși a părut să fie principala ținta în ultimii ani, brazilianul Vinicius, extrema lui Real Madrid, nu este jucătorul cel mai agresat pe rețelele de socializare.

Mai mult de jumătate din totalul mesajelor agresive: contra lui Lamine Yamal

Nu e un străin, ci cel mai mare talent al naționalei iberice: Lamine Yamal, 18 ani, aripa Barcelonei, campion european cu „La Roja” în 2024.

Aceasta este concluzia Observatorului Spaniol pentru Rasism și Xenofobie (Oberaxe) legat de discursul instigator la ură în mediul online, potrivit AS.

Raportul Oberaxe arată că mai mult de jumătate dintre mesajele violente lansate pe social media în fotbal/sport sunt îndreptate împotriva lui Yamal.

60% dintre mesajele agresive transmise pe rețelele de socializare în Spania îl au în vizor pe Lamine Yamal

Vinicius este al doilea, cu 29%. Al treilea, la mare distanță, alt jucător de la Real Madrid, Kylian Mbappe (3%).

Pe patru, cu 2%, frații Nico și Inaki Williams (ambii la Athletic Bilbao), Alejandro Balde (Barcelona) și Brahim Diaz (Real Madrid).

5 dintre cei mai atacați șapte jucători sunt de la Real (3) și Barcelona (2)

Cel mai des mesaj anti-Lamine : „Negru de rahat”

Directorul Oberaxe, Tomas Fernandez, a vorbit despre această analiză în emisiunea Carrusel Canalla (postul de radio Cadena SER).

„Cele mai frecvente insulte pe care le primește Lamine sunt «negru de rahat» și «mena»”, a spus Fernandez.

Vinicius, al doilea cel mai atacat jucător din Spania Foto: Imago

„Mena” se referă la tinerii de culoare din cartierele clasei muncitoare asociați cu delincvența.

„Am observat recent. Reprezentarea acestei figuri publice, cu originea și culoarea pielii, este o reflectare fidelă pentru acei «hateri» care încearcă să i se opună și să-l judece cu prejudecăți negative”.

Ceea ce se întâmplă în fotbal este o reflectare a societății prin aceste mesaje denigratoare. Mulți dintre atacatori folosesc un limbaj agresiv sau degradant. Mulți oameni cred că nu fac ceva atât de jignitor, dar acest lucru se poate muta în lumea reală, ducând chiar la agresiuni fizice Tomas Fernandez, director Oberaxe

El Clasico, ținta insultelor. Real, cel mai atacat

Principalele evenimente, precum El Clasico, atrag și mai mult aceste insulte online.

Trei exemple de insulte la Barcelona - Real: „Maimuță de rahat”, „negru nenorocit” și „întoarce-te în țara ta!”.

Kylian Mbappe este golgeterul lui Real Madrid Foto: Imago

Brazilianul Raphinha, extrema Barcei, e alt fotbalist atacat la marea confruntare spaniolă.

34% dintre mesajele agresive sunt îndreptate împotriva lui Real Madrid, 32% contra Barcelonei. Valladolid e pe 3 (17%), Valencia pe 4 (8%)

