„Plângăcioși!” Bosniacii râd de noi după plângerea la FIFA: „De ce ați fost pedepsiți anii trecuți?”
Stadionul din Zenica, în timpul meciului de sâmbătă, Bosnia - România 3-1 Foto: Captură TV
alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.11.2025, ora 15:00
alt-text Actualizat: 17.11.2025, ora 17:14
  • Protestul făcut de FRF la FIFA după meciul de la Zenica a fost urmat de reacția ironică a bosniacilor, care aduc aminte că și noi am fost sancționați în ultimii ani pentru discriminare/rasism. 

Naționala a pierdut cel mai important meci al preliminariilor, 1-3 în Bosnia și Herțegovina, și a pierdut șansa de a intra la tragerea la sorți în urnele 2-3, ceea ce ar fi însemnat un adversar mai slab .

Ce a trecut FRF în plângerea împotriva Bosniei

Dar FRF a reacționat imediat după joc, anunțând că face plângere la FIFA împotriva Bosniei pentru ce s-a întâmplat la Zenica.

Ce acuză federația?

  • Discriminare/rasism: fanii rivali au strigat repetat „Țiganii, țiganii!”. 
  • Arbitraj: îi reproșează mai multe erori „centralului” englez Michael Oliver. 
  • Condițiile deplorabile de pe stadionul Bilino Polje. 

Bosniacii au contraatacat în presă. Site-ul sportsport.ba, unul dintre cele mai populare la Sarajevo, a ironizat acțiunea FRF.

Reacția bosniacilor: „Asemenea plângăcioși nu s-au mai văzut de mult timp”

„Românii nu pot accepta înfrângerea de la Zenica, pornind o răzbunare cruntă împotriva Bosniei și Herțegovinei”, au comentat jurnaliștii bosniaci.

„Cine pierde are dreptul să fie furios, dar asemenea plângăcioși nu s-au mai văzut de mult timp. Să se uite la ei și să vadă de ce au fost pedepsiți anii trecuți”.

Se referă mai ales la cele două partide ale „tricolorilor” contra Kosovo, ambele jucate la București:

  • 2-0 în preliminariile CE 2024.
  • 0-0 (3-0 la „masa verde”) în Liga Națiunilor 2024-2025.
Românii nu pot schimba rezultatul, însă vor să facă tot posibilul pentru ca federația Bosniei și Herțegovinei să ia o pedeapsă severă. Site-ul bosniac sportsport.ba

