FCSB - Bologna 1-2 Târnovanu a limitat proporțiile scorului. Roș-albaștrii, la al 2-lea eșec în primele 3 etape de Europa League

FCSB - BOLOGNA 1-2. Echipa lui Elias Charalambous a pierdut meciul de pe Arena Națională în fața italienilor.

E al 2-lea eșec în primele 3 runde din Europa League.

FCSB a început dezastruos meciul cu Bologna, fiind condusă încă din minutul 9, atunci când Adrian Șut a comis o gafă inexplicabilă. A pierdut mingea la mijlocul terenului, Bologna a recuperat balonul iar Odgaard a înscris fără probleme în poarta „roș-albaștrilor”.

Dezastrul a continuat pentru trupa lui Charalambous, deoarece peste doar 3 minute Bologna a majorat diferența. Dallinga a punctat cu capul după o deviere nereușită a lui Lixandru.

Pe finalul primei părți, campioana României a început să revină în joc, reușind să își creeze câteva ocazii importante pe final de repriză, fără însă să aibă efect pe tabelă.

În repriza secundă, FCSB a ieșit mai motivată de la cabine, reușind să reducă din diferență rapid, în minutul 54.

Daniel Bîrligea a marcat un supergol, după o minge respinsă greșit în defensiva celor de la Bologna, reluând perfect din alunecare, fără șansă pentru Skorupski.

FCSB încercat să egaleze, fără succes însă.

De cealaltă parte, Bologna a avut și ea șanse importante de a majora scorul, dar Târnovanu a reușit o evoluție de zile mari și a închis cu succes poarta.

FCSB a pierdut duelul de pe Arena Națională și rămâne cu cele 3 puncte acumulate în prima etapă, atunci când a învins-o pe Go Ahead Eagles, scor 1-0.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Midtjylland 8-2 9 2. Braga 5-0 9 3. Lyon 5-0 9 4. Dinamo Zagreb 7-3 7 5. Viktoria Plzen 6-2 7 6. Freiburg 5-2 7 7. Ferencvaros 5-3 7 8. Brann 5-2 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Celta Vigo 6-4 6 10. Aston Villa 4-2 6 11. Lille 6-5 6 12. Eagles 4-3 6 13. Young Boys 6-6 6 14. Fenerbahce 4-4 6 15. FC Porto 3-3 6 16. Real Betis 4-2 5 17. Nottingham 6-5 4 18. Bologna 3-3 4 19. Genk 1-1 4 20. PAOK 5-6 4 21. Celtic 3-4 4 22. Panathinaikos 6-6 3 23. AS Roma 3-4 3 24. FC Basel 3-4 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Feyenoord 3-4 3 26. Ludogorets 4-6 3 27. Sturm Graz 3-5 3 28. FCSB 2-4 3 29. Stuttgart 2-4 3 30. Steaua Roșie 2-5 1 31. Malmo 2-6 1 32. Maccabi Tel-Aviv 1-6 1 33. Nice 3-6 0 34. Salzburg 2-6 0 35. FC Utrecht 0-4 0 36. Rangers 1-6 0

Programul FCSB în Europa League:

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna 1-2

- Bologna 1-2 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

FCSB - Bologna 1-2

Au marcat: Bîrligea (min. 54) / Odgaard (min. 9), Dallinga (min. 12)

Final de meci!

Min. 90 + 3 - Cambiaghi trimite spre poartă dar Târnovanu reține fără probleme.

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 5 minute.

Min. 86 - Înlocuire la FCSB! A ieșit Darius Olaru și a intrat Dennis Politic.

Min. 84 - Schimbare la Bologna. A ieșit Orsolini și a intrat Federico Bernardeschi.

Min. 83 - Baba Alhassan comite o nouă eroare gravă. El a lăsat mingea să treacă direct la Orsolini, cel care a trimis în bară.

Min. 80 - Ștefan Târnovanu reușește o paradă de excepție. El a respins în ultimul moment șutul italienilor.

Min. 78 - Ocazie mare pentru Bologna. Radunovic a respins mingea chiar din apropierea liniei porții. Corner pentru formația italiană.

Min. 76 - O nouă înlocuire la Bologna. A ieșit Moro, fiind înlocuit de Ferguson.

Min. 75 - Skorupski primește cartonaș galben pentru tragere de timp.

Min. 73 - Bîrligea trimite cu capul pe lângă poarta lui Skorupski.

Min. 72 - Târnovanu, paradă senzațională! Portarul a apărat un șut puternic trimis de la doar câțiva metri de poartă.

Min. 72 - Elias Charalambous primește și el cartonaș galben pentru proteste.

Min. 69 - Cambiaghi este sancționat cu cartonaș galben. Acesta l-a împins pe Ngezana în afara terenului.

Min. 67 - Schimbare la Bologna. A părăsit terenul Zortea, fiind înlocuit de Holm.

Min. 65 - Cambiaghi centrează în careu după un contraatac fulger. Mingea este respinsă în afara terenului, astfel Bologna primește un nou corner.

Min. 65 - Daniel Bîrligea cere penalty după ce a fost împins în careul advers. „Centralul” a decis că intervenția este regulamentară.

Min. 64 - O nouă schimbare la FCSB. A ieșit Mamadou Thiam, fiind înlocuit de Octavian Popescu.

Min. 63 - Un nou atac pentru campioana României! Thiam reușește să o acțiune personală, îi pasează lui Olaru în zonă centrală dar căpitanul „roș-albaștrilor” șutează slab spre poarta lui Skorupski.

Min. 62 - Lykogiannis centrează spre poartă dar Florin Tănase respinge fără probleme.

Min. 54 - GOOOOOL! (1-2) - Daniel Bîrligea reduce din diferență după un super gol! După o minge respinsă greșit de defensiva celor de la Bologna, atacantul campioanei a reluat spectaculos din alunecare și readuce astfel speranțele pentru „roș-albaștrii”.

Min. 53 - Orsolini a tras puternic la colțul scurt. Mingea a trecut pe lângă poarta apărată de Ștefan Târnovanu

Min. 46 - Două schimbări la FCSB! Au părăsit terenul Șut și Cisotti, fiind înlocuiți de Bîrligea și Tănase. Cei de la Bologna au efectuat și ei două înlocuiri. Au fost introduși Vitik și Cambiaghi și au ieșit de pe teren Heggem și Rowe.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Pauză! FCSB este condusă cu 0-2 după 45 de minute.

Min. 45 + 1 - Adrian Șut ratează total execuția. El a trimis mult peste poarta lui Skorupski.

27.643 de fani sunt prezenți pe Arena Națională

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim 3 minute.

Min. 45 - După o lovitură de colț executată de FCSB, Rowe are o intervenție întârziată cu piciorul sus la Darius Olaru. Lovitură liberă pentru „roș-albaștri”.

Min. 40 - Ocazie IMENSĂ pentru FCSB. Thiam este găsit în careu, trage la poartă, dar Skorupski respinge miraculos în corner.

Min. 39 - O nouă ocazie pentru FCSB! Thiam trimite cu capul peste poartă după o centrare perfectă expediată de Radunovic.

Min. 37 - Skorupski are două parade senzaționale. Thiam a trimis spre poartă iar acesta a respins spre Șut, cel care a trimis puternic spre poartă. Și de data aceasta Skorupski și-a salvat echipa.

Min. 37 - FCSB are primul corner din această partidă. Thiam a trimis o centrare spre careul celor de la Bologna, mingea fiind deviată în afara terenului. Bate Radunovic.

Min. 36 - Rowe primește mingea în careu și încearcă o execuție spectaculoasă din foarfecă, fără a avea succes însă.

Min. 33 - Orsolini se distrează cu defensiva „roș-albastră”. El i-a driblat pe Șut și Târnovanu din piruetă și a înscris, golul fiind ulterior anulat pe motiv de ofsaid.

Min. 31 - Un nou corner pentru Bologna. Defensiva de la FCSB respinge fără probleme.

Min. 28 - David Miculescu este sancționat cu cartonaș galben după un fault la Lykogiannis.

Min. 26 - Rowe primește cartonaș galben.

Min. 25 - Orsolini scapă singur cu portarul dar Târnovanu a reușit o paradă de zile mari și a respins mingea. Ulterior, el a sărit în fața lui Rowe, cel care l-a lovit. În acest moment, Târnovanu este întins pe gazon.

Min. 21 - Lovitură de colț pentru Bologna. Heggem a rămas singur în careu dar nu a reușit să reia spre poartă deoarece a sărit pe sub minge.

Min. 17 - O nouă lovitură liberă pentru Bologna. Moro a trimis balonul direct în zid.

Min. 15 - Heggem comite un fault dur și primește cartonaș galben. „Centralul” a acordat lovitură liberă pentru FCSB.

Min. 12 - GOL! (0-2) - Bologna majorează diferența! Dallinga înscrie cu capul după ce Lixandru a deviat prost balonul în careu.

Min. 9 - GOL! (0-1) - Șut comite o eroare imensă la jumătatea terenului. Bologna a recuperat balonul iar Odgaard a înscris fără probleme.

Min. 8 - Lovitură liberă de la mare distanță pentru Bologna. Lucumi trimite cu capul dar Târnovanu reține fără probleme.

Min. 7 - Rowe cade în careu după un duel cu Pantea. Arbitrul a decis că fotbalistul celor de la Bologna a simulat.

Min. 4 - Bologna are prima fază a meciului. Odgaard a tras spre poarta lui Târnovanu, dar defensiva „roș-albaștrilor” a respins în corner. După reluarea de la colț, același Odgaard a trimis cu capul peste poartă.

Min. 1 - A început partida de pe Arena Națională!

FCSB - Bologna, echipele de start

FCSB: Târnovanu - Pantea, Lixandru, Ngezana, Radunovic - Șut, Alhassan - Miculescu, Olaru, Cisotti - Thiam

Târnovanu - Pantea, Lixandru, Ngezana, Radunovic - Șut, Alhassan - Miculescu, Olaru, Cisotti - Thiam Rezerve: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Oct. Popescu

Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Oct. Popescu Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Bologna: Skorupski - Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis - Freuler, Moro - Orsolini, Odgaard, Rowe - Dallinga

Skorupski - Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis - Freuler, Moro - Orsolini, Odgaard, Rowe - Dallinga Rezerve: Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Castro, Bernardeschi, Casale, Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian

Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Castro, Bernardeschi, Casale, Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian Antrenor: Daniel Niccolini

Stadion: Arena Națională

Arena Națională Arbitru: Andris Treimanis / Asistenți : Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasennikovs

Andris Treimanis / : Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasennikovs Arbitru VAR: Jeroen Manschot / Asistent VAR: Kristaps Ratnieks (toți din Letonia)

Suporterii celor de la Bologna FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro

Charalambous nu va mai miza pe Alhassan în defensivă! Acesta va fi urcat în fața apărării, iar Lixandru va trece lângă Ngezana.

În ofensivă, FCSB va începe fără Alibec și Bîrligea. Thiam va fi cel mai avansat jucător al campioanei, susținut din spate de Miculescu, Olaru și Cisotti.

Italienii au invadat centrul vechi. 3.000 de suporteri ai celor de la Bologna sunt așteptați pe Arena Națională.

Elias Charalambous: „Poate unii ne subestimează, dar zilele bune vor reveni”

Chiar dacă FCSB traversează o perioadă grea în campionat, mai ales după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus, scor 1-2, Charalambous este încrezător înaintea acestei partide.

„Doar prin istoria și prin spiritul acestui club putem lupta cu oricine. Nu vom merge acolo doar să jucăm, ci să câștigăm. Poate unii ne subestimează, dar zilele bune vor reveni. Vom încerca să ne îmbunătățim jocul, dar acesta este fotbalul.

Se vede și la cel mai înalt nivel că toate echipele trec prin astfel de momente. Nu vom renunța niciodată”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

Daniel Niccolini: „Un meci important pentru noi”

Antrenorul secund de la Bologna a declarat că echipa s-a pregătit bine, în ciuda lipsei lui Vincenzo Italiano, antrenorul principal al italienilor, care este internat în spital.

„Este cu siguranță un meci important pentru noi, deoarece această competiție este, în esență, un mini-campionat.

Așadar, trebuie să încercăm să obținem rezultate și puncte din fiecare meci. Ne-am pregătit bine, în ciuda situației de urgență a antrenorului.

Oricum, avem un grup fantastic de băieți care s-au adaptat imediat la această situație. Respectăm cu siguranță această echipă, Steaua București (n.r. - FCSB), care are o istorie foarte importantă.

Cu toate acestea, suntem aici pentru a încerca să ne facem jocul și să încercăm să o facem bine. Îl susțin pe manager. Este clar că într-o astfel de situație de urgență, sunt fericit să pot demonstra calitățile mele.

Este clar că suntem o echipă care lucrează împreună de mulți ani. Așadar, ideile noastre sunt întotdeauna unanime. Sunt mereu recunoscător acestui grup.

Nu este prima dată când ne aflăm în această situație. Când joci meciuri în deplasare în Europa, acestea sunt întotdeauna dificile.

Nici măcar mediul nu este niciodată ușor. Am studiat întreaga organizare a echipei. Am venit aici să ne jucăm șansele. Știm că este un meci dificil, dar trebuie să jucăm jocul nostru. Am studiat jocul FCSB”, a declarat Daniel Niccolini în cadrul conferinței de presă.

În jur de 30.000 de spectatori sunt așteptați pe Arena Națională

Campioana României a pus în vânzare tichetele pentru meciul cu echipa italiană în urmă cu o săptămână, iar cu două zile înainte de meci se vânduseră deja peste 23.000 de bilete.

