FCSB - Bologna 1-2 Târnovanu a limitat proporțiile scorului. Roș-albaștrii, la al 2-lea eșec în primele 3 etape de Europa League +18 foto
FCSB - Bologna/ Foto: Raed Krishan
Europa League

FCSB - Bologna 1-2 Târnovanu a limitat proporțiile scorului. Roș-albaștrii, la al 2-lea eșec în primele 3 etape de Europa League

alt-text Vlad Nedelea , Alexandru Smeu , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 23.10.2025, ora 21:48
alt-text Actualizat: 24.10.2025, ora 00:57
  • FCSB - BOLOGNA 1-2. Echipa lui Elias Charalambous a pierdut meciul de pe Arena Națională în fața italienilor.
  • E al 2-lea eșec în primele 3 runde din Europa League.

FCSB a început dezastruos meciul cu Bologna, fiind condusă încă din minutul 9, atunci când Adrian Șut a comis o gafă inexplicabilă. A pierdut mingea la mijlocul terenului, Bologna a recuperat balonul iar Odgaard a înscris fără probleme în poarta „roș-albaștrilor”.

Dezastrul a continuat pentru trupa lui Charalambous, deoarece peste doar 3 minute Bologna a majorat diferența. Dallinga a punctat cu capul după o deviere nereușită a lui Lixandru.

Pe finalul primei părți, campioana României a început să revină în joc, reușind să își creeze câteva ocazii importante pe final de repriză, fără însă să aibă efect pe tabelă.

Vraciul folosit de FCSB e criticat dur Medic sportiv român, despre metodele faimoasei Marijana Kovacevic : „Dacă folosește placentă de la un om cu anumite boli?”
Citește și
Vraciul folosit de FCSB e criticat dur Medic sportiv român, despre metodele faimoasei Marijana Kovacevic: „Dacă folosește placentă de la un om cu anumite boli?”
Citește mai mult
Vraciul folosit de FCSB e criticat dur Medic sportiv român, despre metodele faimoasei Marijana Kovacevic : „Dacă folosește placentă de la un om cu anumite boli?”

În repriza secundă, FCSB a ieșit mai motivată de la cabine, reușind să reducă din diferență rapid, în minutul 54.

Daniel Bîrligea a marcat un supergol, după o minge respinsă greșit în defensiva celor de la Bologna, reluând perfect din alunecare, fără șansă pentru Skorupski.

FCSB încercat să egaleze, fără succes însă.

De cealaltă parte, Bologna a avut și ea șanse importante de a majora scorul, dar Târnovanu a reușit o evoluție de zile mari și a închis cu succes poarta.

FCSB a pierdut duelul de pe Arena Națională și rămâne cu cele 3 puncte acumulate în prima etapă, atunci când a învins-o pe Go Ahead Eagles, scor 1-0.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Midtjylland8-29
2. Braga5-09
3. Lyon5-09
4. Dinamo Zagreb7-37
5. Viktoria Plzen6-27
6. Freiburg5-27
7. Ferencvaros5-37
8. Brann5-26
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Celta Vigo6-46
10. Aston Villa4-26
11. Lille6-56
12. Eagles4-36
13. Young Boys6-66
14. Fenerbahce4-46
15. FC Porto3-36
16. Real Betis4-25
17. Nottingham6-54
18. Bologna3-34
19. Genk1-14
20. PAOK5-64
21. Celtic3-44
22. Panathinaikos6-63
23. AS Roma3-43
24. FC Basel3-43
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Feyenoord3-43
26. Ludogorets4-63
27. Sturm Graz3-53
28. FCSB2-43
29. Stuttgart2-43
30. Steaua Roșie2-51
31. Malmo2-61
32. Maccabi Tel-Aviv1-61
33. Nice3-60
34. Salzburg2-60
35. FC Utrecht0-40
36. Rangers1-60

Programul FCSB în Europa League:

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna 1-2
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

FCSB - Bologna 1-2

  • Au marcat: Bîrligea (min. 54) / Odgaard (min. 9), Dallinga (min. 12)

Final de meci!

Min. 90 + 3 - Cambiaghi trimite spre poartă dar Târnovanu reține fără probleme.

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 5 minute.

Min. 86 - Înlocuire la FCSB! A ieșit Darius Olaru și a intrat Dennis Politic.

Min. 84 - Schimbare la Bologna. A ieșit Orsolini și a intrat Federico Bernardeschi.

Min. 83 - Baba Alhassan comite o nouă eroare gravă. El a lăsat mingea să treacă direct la Orsolini, cel care a trimis în bară.

FCSB - Bologna, meci
FCSB - Bologna, meci

Galerie foto (18 imagini)

FCSB - Bologna, meci FCSB - Bologna, meci FCSB - Bologna, meci FCSB - Bologna, meci FCSB - Bologna, meci
+18 Foto
labels.photo-gallery

Min. 80 - Ștefan Târnovanu reușește o paradă de excepție. El a respins în ultimul moment șutul italienilor.

Min. 78 - Ocazie mare pentru Bologna. Radunovic a respins mingea chiar din apropierea liniei porții. Corner pentru formația italiană.

Min. 76 - O nouă înlocuire la Bologna. A ieșit Moro, fiind înlocuit de Ferguson.

Min. 75 - Skorupski primește cartonaș galben pentru tragere de timp.

Min. 73 - Bîrligea trimite cu capul pe lângă poarta lui Skorupski.

Min. 72 - Târnovanu, paradă senzațională! Portarul a apărat un șut puternic trimis de la doar câțiva metri de poartă.

Min. 72 - Elias Charalambous primește și el cartonaș galben pentru proteste.

Min. 69 - Cambiaghi este sancționat cu cartonaș galben. Acesta l-a împins pe Ngezana în afara terenului.

Min. 67 - Schimbare la Bologna. A părăsit terenul Zortea, fiind înlocuit de Holm.

Min. 65 - Cambiaghi centrează în careu după un contraatac fulger. Mingea este respinsă în afara terenului, astfel Bologna primește un nou corner.

Min. 65 - Daniel Bîrligea cere penalty după ce a fost împins în careul advers. „Centralul” a decis că intervenția este regulamentară.

Min. 64 - O nouă schimbare la FCSB. A ieșit Mamadou Thiam, fiind înlocuit de Octavian Popescu.

Min. 63 - Un nou atac pentru campioana României! Thiam reușește să o acțiune personală, îi pasează lui Olaru în zonă centrală dar căpitanul „roș-albaștrilor” șutează slab spre poarta lui Skorupski.

Min. 62 - Lykogiannis centrează spre poartă dar Florin Tănase respinge fără probleme.

Min. 54 - GOOOOOL! (1-2) - Daniel Bîrligea reduce din diferență după un super gol! După o minge respinsă greșit de defensiva celor de la Bologna, atacantul campioanei a reluat spectaculos din alunecare și readuce astfel speranțele pentru „roș-albaștrii”.

Min. 53 - Orsolini a tras puternic la colțul scurt. Mingea a trecut pe lângă poarta apărată de Ștefan Târnovanu

Min. 46 - Două schimbări la FCSB! Au părăsit terenul Șut și Cisotti, fiind înlocuiți de Bîrligea și Tănase. Cei de la Bologna au efectuat și ei două înlocuiri. Au fost introduși Vitik și Cambiaghi și au ieșit de pe teren Heggem și Rowe.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Pauză! FCSB este condusă cu 0-2 după 45 de minute.

Min. 45 + 1 - Adrian Șut ratează total execuția. El a trimis mult peste poarta lui Skorupski.

  • 27.643 de fani sunt prezenți pe Arena Națională

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim 3 minute.

Min. 45 - După o lovitură de colț executată de FCSB, Rowe are o intervenție întârziată cu piciorul sus la Darius Olaru. Lovitură liberă pentru „roș-albaștri”.

Min. 40 - Ocazie IMENSĂ pentru FCSB. Thiam este găsit în careu, trage la poartă, dar Skorupski respinge miraculos în corner.

Min. 39 - O nouă ocazie pentru FCSB! Thiam trimite cu capul peste poartă după o centrare perfectă expediată de Radunovic.

Min. 37 - Skorupski are două parade senzaționale. Thiam a trimis spre poartă iar acesta a respins spre Șut, cel care a trimis puternic spre poartă. Și de data aceasta Skorupski și-a salvat echipa.

Min. 37 - FCSB are primul corner din această partidă. Thiam a trimis o centrare spre careul celor de la Bologna, mingea fiind deviată în afara terenului. Bate Radunovic.

Min. 36 - Rowe primește mingea în careu și încearcă o execuție spectaculoasă din foarfecă, fără a avea succes însă.

Min. 33 - Orsolini se distrează cu defensiva „roș-albastră”. El i-a driblat pe Șut și Târnovanu din piruetă și a înscris, golul fiind ulterior anulat pe motiv de ofsaid.

Min. 31 - Un nou corner pentru Bologna. Defensiva de la FCSB respinge fără probleme.

Min. 28 - David Miculescu este sancționat cu cartonaș galben după un fault la Lykogiannis.

Min. 26 - Rowe primește cartonaș galben.

Min. 25 - Orsolini scapă singur cu portarul dar Târnovanu a reușit o paradă de zile mari și a respins mingea. Ulterior, el a sărit în fața lui Rowe, cel care l-a lovit. În acest moment, Târnovanu este întins pe gazon.

Min. 21 - Lovitură de colț pentru Bologna. Heggem a rămas singur în careu dar nu a reușit să reia spre poartă deoarece a sărit pe sub minge.

Min. 17 - O nouă lovitură liberă pentru Bologna. Moro a trimis balonul direct în zid.

Min. 15 - Heggem comite un fault dur și primește cartonaș galben. „Centralul” a acordat lovitură liberă pentru FCSB.

Min. 12 - GOL! (0-2) - Bologna majorează diferența! Dallinga înscrie cu capul după ce Lixandru a deviat prost balonul în careu.

Min. 9 - GOL! (0-1) - Șut comite o eroare imensă la jumătatea terenului. Bologna a recuperat balonul iar Odgaard a înscris fără probleme.

Min. 8 - Lovitură liberă de la mare distanță pentru Bologna. Lucumi trimite cu capul dar Târnovanu reține fără probleme.

Min. 7 - Rowe cade în careu după un duel cu Pantea. Arbitrul a decis că fotbalistul celor de la Bologna a simulat.

Min. 4 - Bologna are prima fază a meciului. Odgaard a tras spre poarta lui Târnovanu, dar defensiva „roș-albaștrilor” a respins în corner. După reluarea de la colț, același Odgaard a trimis cu capul peste poartă.

Min. 1 - A început partida de pe Arena Națională!

FCSB - Bologna, echipele de start

  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Lixandru, Ngezana, Radunovic - Șut, Alhassan - Miculescu, Olaru, Cisotti - Thiam
  • Rezerve: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Oct. Popescu
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Bologna: Skorupski - Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis - Freuler, Moro - Orsolini, Odgaard, Rowe - Dallinga
  • Rezerve: Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Castro, Bernardeschi, Casale, Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian
  • Antrenor: Daniel Niccolini
  • Stadion: Arena Națională
  • Arbitru: Andris Treimanis / Asistenți: Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasennikovs
  • Arbitru VAR: Jeroen Manschot / Asistent VAR: Kristaps Ratnieks (toți din Letonia)
FCSB - Bologna, înainte de meci
FCSB - Bologna, înainte de meci

Galerie foto (10 imagini)

FCSB - Bologna, înainte de meci FCSB - Bologna, înainte de meci FCSB - Bologna, înainte de meci FCSB - Bologna, înainte de meci FCSB - Bologna, înainte de meci
+10 Foto
labels.photo-gallery

19:10 Atmosfera creată de fanii italieni înaintea meciului

18:30 Până în acest moment, aproximativ 1.500 de suporteri italieni au intrat în stadion

Suporterii celor de la Bologna FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro Suporterii celor de la Bologna FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro
Suporterii celor de la Bologna FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro

18:30 Harlem Gnohere, fostul atacant al campioanei, este prezent pe Arena Națională

18:25 Bologna a ajuns la stadion

17:45 Surprize mari la FCSB

Charalambous nu va mai miza pe Alhassan în defensivă! Acesta va fi urcat în fața apărării, iar Lixandru va trece lângă Ngezana.

În ofensivă, FCSB va începe fără Alibec și Bîrligea. Thiam va fi cel mai avansat jucător al campioanei, susținut din spate de Miculescu, Olaru și Cisotti.

15:30 Fanii Bolognei au luat cu asalt centrul vechi din București

Italienii au invadat centrul vechi. 3.000 de suporteri ai celor de la Bologna sunt așteptați pe Arena Națională.

Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională
Citește și
Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională
Citește mai mult
Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională

Elias Charalambous: „Poate unii ne subestimează, dar zilele bune vor reveni”

Chiar dacă FCSB traversează o perioadă grea în campionat, mai ales după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus, scor 1-2, Charalambous este încrezător înaintea acestei partide.

„Doar prin istoria și prin spiritul acestui club putem lupta cu oricine. Nu vom merge acolo doar să jucăm, ci să câștigăm. Poate unii ne subestimează, dar zilele bune vor reveni. Vom încerca să ne îmbunătățim jocul, dar acesta este fotbalul.

Se vede și la cel mai înalt nivel că toate echipele trec prin astfel de momente. Nu vom renunța niciodată”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

Daniel Niccolini: „Un meci important pentru noi”

Antrenorul secund de la Bologna a declarat că echipa s-a pregătit bine, în ciuda lipsei lui Vincenzo Italiano, antrenorul principal al italienilor, care este internat în spital.

„Este cu siguranță un meci important pentru noi, deoarece această competiție este, în esență, un mini-campionat.

Așadar, trebuie să încercăm să obținem rezultate și puncte din fiecare meci. Ne-am pregătit bine, în ciuda situației de urgență a antrenorului.

Oricum, avem un grup fantastic de băieți care s-au adaptat imediat la această situație. Respectăm cu siguranță această echipă, Steaua București (n.r. - FCSB), care are o istorie foarte importantă.

Cu toate acestea, suntem aici pentru a încerca să ne facem jocul și să încercăm să o facem bine. Îl susțin pe manager. Este clar că într-o astfel de situație de urgență, sunt fericit să pot demonstra calitățile mele.

Este clar că suntem o echipă care lucrează împreună de mulți ani. Așadar, ideile noastre sunt întotdeauna unanime. Sunt mereu recunoscător acestui grup.

Nu este prima dată când ne aflăm în această situație. Când joci meciuri în deplasare în Europa, acestea sunt întotdeauna dificile.

Nici măcar mediul nu este niciodată ușor. Am studiat întreaga organizare a echipei. Am venit aici să ne jucăm șansele. Știm că este un meci dificil, dar trebuie să jucăm jocul nostru. Am studiat jocul FCSB”, a declarat Daniel Niccolini în cadrul conferinței de presă.

În jur de 30.000 de spectatori sunt așteptați pe Arena Națională

Campioana României a pus în vânzare tichetele pentru meciul cu echipa italiană în urmă cu o săptămână, iar cu două zile înainte de meci se vânduseră deja peste 23.000 de bilete.

Programul FCSB în Europa League:

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Citește și

Puștiul care a scris istorie!  FOTO. Jucătorul de 17 ani de la Bayern Munchen a doborât  două recorduri în meciul său de debut în Liga Campionilor
Liga Campionilor
12:54
Puștiul care a scris istorie! FOTO. Jucătorul de 17 ani de la Bayern Munchen a doborât două recorduri în meciul său de debut în Liga Campionilor
Citește mai mult
Puștiul care a scris istorie!  FOTO. Jucătorul de 17 ani de la Bayern Munchen a doborât  două recorduri în meciul său de debut în Liga Campionilor
Record în Liga Campionilor  Spectacolul a întrecut toate așteptările.  Câte goluri s-au marcat în etapa 3 » Românii au strălucit
Liga Campionilor
12:13
Record în Liga Campionilor Spectacolul a întrecut toate așteptările. Câte goluri s-au marcat în etapa 3 » Românii au strălucit
Citește mai mult
Record în Liga Campionilor  Spectacolul a întrecut toate așteptările.  Câte goluri s-au marcat în etapa 3 » Românii au strălucit

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
LIVE europa league bologna fcsb
Știrile zilei din sport
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună:  „E lipsă de respect”
Conference League
00:53
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună: „E lipsă de respect”
Citește mai mult
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună:  „E lipsă de respect”
Greșeli de amatori FCSB, goluri de neînțeles! Șut și Lixandru, dezastru în 3 minute cu Bologna
Europa League
23.10
Greșeli de amatori FCSB, goluri de neînțeles! Șut și Lixandru, dezastru în 3 minute cu Bologna
Citește mai mult
Greșeli de amatori FCSB, goluri de neînțeles! Șut și Lixandru, dezastru în 3 minute cu Bologna
Messi a semnat noul contract  Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!
Campionate
23.10
Messi a semnat noul contract Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!
Citește mai mult
Messi a semnat noul contract  Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!
Ioana Mihalcea  De ce vă bateți joc de suporteri?
Opinii
23.10
Ioana Mihalcea De ce vă bateți joc de suporteri?
Citește mai mult
Ioana Mihalcea  De ce vă bateți joc de suporteri?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Liderul din Superliga, interzis la transferuri? Suma incredibilă pe care trebuie s-o plătească fostului jucător
Liderul din Superliga, interzis la transferuri? Suma incredibilă pe care trebuie s-o plătească fostului jucător
00:53
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună: „E lipsă de respect”
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună:  „E lipsă de respect”
00:56
„Nu sunt mulțumit” Mihai Rotaru, după remiza cu Noah: „Lipsa de experiență și-a pus amprenta”
„Nu sunt mulțumit”  Mihai Rotaru, după remiza cu Noah:  „Lipsa de experiență și-a pus amprenta”
22:38
„Am greșit și eu” Gigi Becali regretă o schimbare făcută după pauză, în FCSB - Bologna: „Ce să faci cu el?!” + Șut, desființat
„Am greșit și eu” Gigi Becali regretă o schimbare făcută după pauză, în FCSB - Bologna: „Ce să faci cu el?!” + Șut, desființat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Top stiri din sport
Antrenor și jucător, arestați! Ancheta FBI zguduie NBA! Au trucat meciuri pentru pariuri și jocuri de poker sub coordonarea mafiei!
Baschet
23.10
Antrenor și jucător, arestați! Ancheta FBI zguduie NBA! Au trucat meciuri pentru pariuri și jocuri de poker sub coordonarea mafiei!
Citește mai mult
Antrenor și jucător, arestați! Ancheta FBI zguduie NBA! Au trucat meciuri pentru pariuri și jocuri de poker sub coordonarea mafiei!
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Stranieri
23.10
Cătălin Tolontan „Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut” » Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Citește mai mult
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european
Baschet
23.10
Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european
Citește mai mult
Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
Superliga
23.10
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
Citește mai mult
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 33 rapid 34 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
24.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share