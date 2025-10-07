„La Botoșani, la meci, nu dormi” Leo Grozavu, interviu  pentru GOLAZO.ro: „Pe CFR o văd să rămână în afara play-off-ului”

FC Botoșani e lider în Liga 1 după 12 etape și Leo Grozavu vrea să viseze la mai mult de atât.

Rămâne, totuși, realist și crede că o ratare a play-off-ului ar fi sinonimă cu intrarea în lupta pentru evitarea retrogradării.

Cine îl surprinde din lotul moldovenilor, comparație cu Leicester, pe cine vede rezistând între primele 6 și ce semnal de alarmă trage date fiind precedentele două ediții de Liga 1.

​​După 12 etape dintr-un sezon care părea deja scris în favoarea marilor cluburi, FC Botoșani a devenit surpriza plăcută a Ligii 1.

Moldovenii conduc clasamentul, lider după 12 etape, și o fac cu un fotbal curajos, organizat și deloc întâmplător.

Leo Grozavu: „La Botoșani, la meci, nu dormi”

În spatele acestui parcurs spectaculos se află Leo Grozavu, un antrenor cu personalitate puternică, disciplină de fier și o filozofie clară: „Dacă te duci la Botoșani, la meci, nu dormi!”

Tehnicianul vorbește cu realism, dar și cu o doză de visare. Nu promite miracole, dar nici nu se ferește de comparații mari, Leicester-ul lui Ranieri, campioana surpriză din Premier League, fiind una dintre ele.

Într-un campionat dominat de bugete uriașe și presiuni constante, Grozavu construiește, aproape în tăcere, o echipă care știe ce vrea și cum să ajungă acolo.

GOLAZO.ro l-a provocat la dialog pe Leo Grozavu, despre secretul parcursului de până acum, despre visul play-off-ului, despre tinerii care cresc sub ochii lui și despre cum e să conduci un club care, nu demult, părea condamnat la retrogradare. Inclusiv atunci când a fost preluat.

Leo Grozavu: „Îndrăznim să visăm”

Domnule Grozavu, felicitări pentru parcurs, îndrăzniți să visați la mai mult?

Mulțumim, dar de ce să nu visăm? Nu e ca și cum visăm să ne transformăm în nu știu ce animal. S-a mai întâmplat și în campionate mult mai tari.

Leicester.

Exact la ei mă gândeam! S-a întâmplat în Premier League, cu echipe tari în urma lor. Se poate întâmpla, îndrăznim să visăm, chiar dacă principalele obiective ale noastre sunt cu totul altele.

Adică?

Să facem puncte! Sigur că e frumoasă situația în care ne aflăm, e clar că putem prinde play-off-ul după ce am strâns până acum. Dacă mai facem puncte chiar avem o șansă bună. Dar deocamdată nu ne gândim nici la play-off pentru că este foarte devreme.

Sunt 12 etape, e devreme, dar s-a dus deja mai bine de o treime din sezonul regular.

Da, dar istoria recentă ne spune altceva. Și dacă mă uit cine e sub linia play-off-ului, cred că dacă nu prinzi primele 6, sunt șanse mari să te bați la retrogradare sau la baraj. FCSB, CFR, Hermannstadt, U Cluj, chiar Petrolul, o echipă cu suporteri tari, e dificil.

Dacă ar fi să spuneți un mare atu al Botoșaniului?

Omogenitatea! E primul pas! Avem o echipă foarte omogenă și sunt soluții de joc. Chiar s-a dezvoltat o concurență extraordinar de benefică. Plus ceea ce fac la toate echipele, disciplină, rigoare, antrenamente cu ritm, așa cum ne permitem, în condițiile noastre.

Surpriza Narcis Ilaș

Vă e teamă și de iarnă, să nu pierdeți jucători?

Nu mi-e teamă de nimic. E normal că toți trag pentru un viitor mai bun. Și poate că își doresc asta. Dar până acolo e mult. Multe puncte puse în joc care să ne poată oferi o primăvară mai liniștită.

Dacă ar fi să dați un nume care vă impresionează, pe cine ați alege?

Ilaș! Un copil de 18 ani care nu juca la Liga 2, iar acum a intrat în Liga 1 cu atâta siguranță, maturitate. Fantastic! Nu se sperie, a jucat pe terenuri bune, moi, grele, s-a adaptat și a făcut-o excelent.

Aveți rezultate la un club la care părea într-o groapă teribilă când ați ajuns. Și părea că ați acceptat pentru că deja stăteați de mult timp și erau și ceva semne de întrebare în jurul dumneavoastră.

Poate! Dar mă cunoști, știi că nu mă duc oriunde, oricum și în general când accept ceva, știu pe ce mă bazez. Nu mă duc la circ! Dacă nu e ce cred eu, îmi văd de treaba mea. Așa e la mine! Dacă mă lasă să îmi fac treaba și știu că am cum să ajut, da, dacă nu, să mă lase în treaba mea. Cu mine așa se lucrează. Aveți încredere, bine, nu aveți, nu se poate, nu ne supărăm, nu e niciun fel de problemă. Să mă duc să stau o lună de zile? Nu, mulțumesc. De mine nu își bate nimeni joc!

Leo Grozavu: „Pe CFR o văd să rămână în afara play-off -ului”

Punctele, dar mai ales jocul Botoșaniului surprinde și nu e deloc anost.

E ceea ce fac peste tot pe unde mă duc. Dacă te duci la Botoșani la meci, nu dormi. Vezi ceva, că vezi goluri, încrâncenare, ceva vezi. De asta am și ajuns unde am ajuns și dacă îți aduci aminte, pentru că te ocupai de Sepsi la acea vreme, am fost pe locul 2 cu ei luând în calcul doar meciurile de play-off. Și acolo mă luptam cu Steaua (n.r. - FCSB), CFR, cu Craiova. Deci nu e un caz singular ce e azi la Botoșani.

Spun mulți că echipe precum Botoșani, FC Argeș, Slobozia n-au cum să reziste acolo.

La ce arată istoria, e normal să fie dubii. Dar tot istoria ne spune că măcar una a mai pătruns în acel top 6. Și eu dacă aș fi neutru aș spune că e greu să țină ritmul cele 3. Poate cu Slobozia e greu, da, dar Piteștiul îl văd în stare să reziste. M-a mirat foarte mult că FC Argeș a pierdut cu Petrolul. Acel club are conducere, susțin antrenorul, poate nu fac spectacol, dar au o echipă dispusă la efort. Până la urmă nu trebuie să ai numai supercalitate. Piteștiul cred eu că e favorita de a rămâne în top 6 dintre cele 3 menționate. Peste noi sau Slobozia.

Dacă ați rămâne și dumneavoastră, cu Botoșani, dar și Argeșul, cum spuneți, iese una dintre FCSB sau CFR…

Pe CFR o văd afară din play-off. FCSB nu cred, ei își revin. Au echipă foarte bună. Pe CFR în schimb am văzut-o și pe viu, nu mi se par… Nu mai e acel CFR care emana forță.

Va fi interesant…

Foarte interesant! Cred eu că în cam 12 etape ne dăm seama cine cu cine se bate și unde putem fi. Atunci vom putea avea o privire mai clară vizavi de play-off. E încă devreme acum. Deși cred că anul acesta cu 42 de puncte poți prinde play-off-ul. Pentru că s-au împărțit multe puncte. Dacă faci calcule, ai spune că suntem acolo, că ne mai trebuie 17 puncte. Dar e devreme. Iar dacă nu ești atent, te duci pe tobogan.

