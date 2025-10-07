Camavinga și Kounde, mai ceva ca pe catwalk FOTO. Cum au apărut jucătorii de la Real Madrid și Barcelona la reunirea naționalei Franței

Jules Kounde (26 de ani) și Eduardo Camavinga (22 de ani) au fost în centrul atenției la reunirea naționalei Franței datorită ținutelor lor ieșite din comun.

„Les Bleus” s-au prezentat la Clairefontaine înainte de meciurile cu Azerbaidjan și Islanda din preliminariile pentru CM 2026.

Fotbalistul de la Barcelona și cel de la Real Madrid au ales ținute care i-au făcut să pară că ar fi la o defilare de modă.

Kounde și Camavinga, apariții excentrice

Jules Kounde e cunoscut pentru aparițiile sale aparte. De câte ori are ocazia, fundașul Barcelonei surprinde prin outfit-urile sale.

Ibrahima Konate, Kingsley Coman, Theo Hernandez, Hugo Ekitike sau Dayot Upamecano au venit îmbrăcați casual-elegant, iar Kounde și Camavinga au ieșit din tipare.

De această dată, ținuta lui Camavinga a fost cea care a întors toate privirile, nu a lui Kounde, cum se întâmpla până acum.

Franța va juca două meciuri în luna octombrie în cadrul grupei D din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

În primul meci, francezii vor juca cu Azerbaidjan vineri, 10 octombrie. În a doua partidă vor întâlni Islanda, luni, 13 octombrie.

Camavinga și Kounde, concurență și pe teren. Se pregătesc de El Clasico

Lăsând deoparte colegialitatea de la echipa națională, Camavinga și Kounde sunt mari rivali la echipele de club. Cei doi urmează să se întâlnească în această lună în primul „El Clasico” al sezonului.

Real Madrid - Barcelona se va juca duminică, 26 octombrie, de la ora 17:15, în cadrul etapei #10 din La Liga. Meciul va avea loc pe „Santiago Bernabeu”.

Real Madrid își dorește revanșa în fața marii rivale, după ce în sezonul trecut a pierdut toate cele patru confruntări directe.

Real Madrid - Barcelona 0-4 (La Liga)

Real Madrid - Barcelona 2-5 (Super Cupa Spaniei)

Barcelona - Real Madrid 2-2, 3-2 după prelungiri (Finala Cupei Spaniei)

Barcelona - Real Madrid 4-3

