Raportul care sperie fotbalul Calendarul sufocă jucătorii. Cifrele lui Lamine Yamal, Modric și PSG șochează

Lamine Yamal a împlinit 18 ani pe 13 iulie. Joacă pentru Barcelona de la nici 16 ani Foto: Imago
alt-text Publicat: 07.10.2025, ora 13:12
alt-text Actualizat: 07.10.2025, ora 13:12
  • UEFA și FIFA creează noi turnee sau le măresc pe cele existente și, automat, măresc numărul meciurilor. Jucătorii plătesc, accidentându-se grav. 
  • Prea multe partide, prea mică pauza între sezoane, prea scurtă perioada de pregătire pentru o nouă stagiune. 
  • Cifrele lui Lamine Yamal, la doar 18 ani, sunt înspăimântătoare. Sau ale lui Luka Modric, la 40! La fel, zilele de pregătire avute de PSG pentru acest sezon. 

Jucătorii continuă să se accidenteze în toată lumea. Grav, rupturi de ligamente încrucișate/rupturi ale tendonului ahilean, sau mai puțin grav, toate leziunile musculare care forțează la o pauză de la două-trei săptămâni la luni de zile.

Una dintre cauze, cea mai importantă, este extinderea calendarului până la nivelul sufocării actorilor principali.

De aici, creșterea numărului de meciuri, reducerea perioadelor de pauză și de pregătire, de refacere.

Ultimul raport FIFPro, prezentat și de Marca, arată de ce suferința fotbaliștilor e tot mai mare. Iar strigătele lor, protestele jucătorilor și ale antrenorilor, sunt ignorate.

1.500 de fotbaliști
și 70 de medici independenți au fost consultați pentru acest raport FIFPro

Alisson: „Opinia noastră nu contează. Ne-am săturat”

„Uneori, nimeni nu-i întreabă pe jucători ce părere au despre adăugarea mai multor meciuri, pentru că opinia noastră nu contează. Dar toată lumea știe ce credem noi. Ne-am săturat!”, s-a plâns Alisson Becker, portarul lui Liverpool.

Alisson Becker este și el accidentat momentan Foto: Imago Alisson Becker este și el accidentat momentan Foto: Imago
Alisson Becker este și el accidentat momentan Foto: Imago

Marcelo Bielsa, selecționerul Uruguayului, avertizează: „Ignorarea efectelor măririi numărului de meciuri și a volumului deplasărilor duce la accidentarea oricărui jucător”.

Două luni de pauză obligatorie între sezoane. Nimeni nu respectă

Experții, mai ales medicii, prezintă studii științifice și spun: e nevoie de patru săptămâni de pauză obligatorie între sezoane și alte patru săptămâni de pregătire progresivă pentru startul unei noi stagiuni. Două luni care să despartă stagiunile.

Plus minimum două zile între partide, o zi liberă pe săptămână și protecție specială pentru tinerii U21.

Dar FIFA și UEFA adaugă turnee sau le măresc pe cele existente. Și nimeni, niciun club, nicio federație, nu respectă minimum necesar de odihnă și antrenament pentru cei aflați în centrul acestui sport.

În NBA se joacă 80 de meciuri în câteva luni, apoi există o pauză de patru luni. Te poți reface Pep Guardiola, antrenor Manchester City

Căderea lui Lamine. A jucat dublu față de Gavi și Pedri, care au suferit cumplit

Marca începe de la cazul Lamine Yamal, copilul teribil al Barcelonei și al Spaniei. Iar s-a accidentat și va sta maximum o lună după o afecțiune musculară.

La 18 ani, Lamine Yamal are deja 23 de selecții la naționala Spaniei Foto: Imago La 18 ani, Lamine Yamal are deja 23 de selecții la naționala Spaniei Foto: Imago
La 18 ani, Lamine Yamal are deja 23 de selecții la naționala Spaniei Foto: Imago

Clubul și federația au intrat în conflict, pentru că selecționerul Luis de la Fuente l-a forțat pe tânărul de 18 ani la precedenta reunire, în septembrie. A evoluat cu infiltrații! De atunci, tot are probleme.

15 ani, 9 luni și 16 zile
avea Lamine Yamal când a debutat oficial pentru Barcelona

Legat de vârsta sa, FIFPro atenționează în raport că Lamine a jucat 130 de meciuri profesioniste până la 18 ani. Aproape 10.000 de minute!

Mai mult decât dublu față de Gavi (60) și Pedri (49), triplu în comparație cu Iniesta (40). Gavi s-a prăbușit de doi ani. Pedri a trecut doi-trei ani prin calvarul accidentărilor după 73 de partide în 2020-2021, la club, Euro și Jocurile Olimpice!

9.772 de minute
a jucat Lamine Yamal până la 18 ani, cu 31% peste Jude Bellingham la această vârstă

Modric, tot mai mult la 39-40 de ani. Valverde, și mai mult. Rodri, rupt!

Alte cazuri alarmante. Luka Modric a jucat 76 de partide în 2024-2025, la Real și naționala Croației, cele mai multe, la 39 de ani.

Și după transferul de la Madrid la Milan continuă într-un ritm prea alert, chiar dacă a împlinit 40 de ani.

Modric, duminică, la Juventus - Milan 0-0 Foto: Imago Modric, duminică, la Juventus - Milan 0-0 Foto: Imago
Modric, duminică, la Juventus - Milan 0-0 Foto: Imago

Federico Valverde, uruguayanul lui Real, a avut sezonul trecut cele mai multe minute, 6.676 în 72 de partide (81% în jocuri consecutive), și cele mai multe întâlniri în serie (58).

14% a fost procentul
jucătorilor de la Euro 2024 care au respectat cele 28 de zile de odihnă (minimum) între sezoane. Și doar 9% la Copa America

Rodri, alt dosar. În 2022-2024, a jucat 135 de meciuri, când maximum anual recomandat de medici e de 55 de întâlniri, adică 110 în două sezoane. O ruptură a ligamentului încrucișat anterior (ACL) i-a luat un an de carieră! Recuperare trăită și de Radu Drăgușin acum, și de Ianis Hagi între 2022 și 2023.

PSG, 7 zile de pregătire pentru noul sezon. Specialiștii cer 28!

Încă un detaliu aproape înfricoșător. Perioada de pregătire înaintea unui nou sezon ar trebui să dureze 28 de zile.

Câte zile au avut jucătorii lui Paris Saint-Germain (câștigătorii Champions și finaliștii Mondialului Cluburilor) în vară? Șapte!

Nuno Mendes, fundașul stânga al lui PSG, la 2-1 în deplasare cu Barcelona, în actuala ediție a Ligii Foto: Imago Nuno Mendes, fundașul stânga al lui PSG, la 2-1 în deplasare cu Barcelona, în actuala ediție a Ligii Foto: Imago
Nuno Mendes, fundașul stânga al lui PSG, la 2-1 în deplasare cu Barcelona, în actuala ediție a Ligii Foto: Imago

Cei ai lui Chelsea (campionii Club World Cup), un pic peste, dar tot mult sub minimum cerut de specialiști: 13!

169.000 de kilometri
a călătorit în sezonul trecut australianul Matthew Ryan, acum la Levante. A petrecut 217 ore în avion și a traversat 100 de fusuri orare

Top jocuri până la 18 ani în Spania

  • 1. Lamine Yamal - 130 de meciuri
  • 2. Pau Cubarsi - 69
  • 3. Gavi - 60
  • 4. Pedri - 49
  • 5. Cesc Fabregas - 45
  • Ansu Fati - 45
  • 6. Andres Iniesta - 40

Top meciuri 2024-2025

  • 1. Luka Modric (Real-Croația) - 76 (club+națională)
  • 2. Federico Valverde (Real-Uruguay) - 72
  • 3. Fabian Ruiz (PSG-Spania) - 71
  • 4. Alessandro Bastoni (Inter-Italia) - 70

Top meciuri consecutive 2024-2025

  • 1. Federico Valverde (Real-Uruguay) - 58
  • 2. Pedri (Barcelona-Spania) - 55
  • Luka Modric (Real-Croația) - 55
  • 4. Raphinha (Barcelona-Brazilia) - 53
  • 5. Julian Alvarez (Atletico-Argentina) - 52

Top cluburi după zile dedicate pregătirii noul sezon

  • 1. PSG - 7 zile (după 22 de zile de pauză)
  • 2. Chelsea - 13 (20)
  • 3. Real Madrid - 19 (20)
  • 4. Manchester City - 19 (25)

Aveau nevoie de 28 de zile de pauză și de 28 de zile de pregătire.

