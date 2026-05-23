Scandal diplomatic la Cupa Mondială 2026 Vize blocate, măsuri extreme de securitate în SUA și apeluri la boicot cu o trei săptămâni înainte de start
Campionatul Mondial

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 23.05.2026, ora 14:05
alt-text Actualizat: 23.05.2026, ora 14:08
  • Pregătirile pentru Cupa Mondială din 2026 sunt zguduite de controverse politice. 
  • Află din articol cum restricțiile de vize impuse de SUA și măsurile masive de securitate afectează naționalele calificate și de ce apar apeluri la boicot.

Pregătirile finale pentru Cupa Mondială FIFA 2026, o ediție istorică găzduită în premieră de trei țări (Statele Unite, Canada și Mexic), au intrat într-o fază de tensiune maximă.

Dincolo de detaliile strict sportive și de definitivarea loturilor de către selecționerii celor 48 de echipe calificate, turneul se confruntă cu provocări administrative, diplomatice și de securitate fără precedent.

Deciziile politice recente de la Washington și implementarea unor protocoale stricte de control pe teritoriul american au provocat îngrijorare în rândul federațiilor internaționale, dând naștere unor dezbateri aprinse cu doar câteva săptămâni înainte de meciul inaugural de la Mexico City.

11 iunie
este data primul meci de la Cupa Mondială 2026. E vorba despre Mexic - Africa de Sud, programat la ora României 22:00

Restricțiile de vize și impactul asupra echipelor calificate

Nucleul controverselor curente este reprezentat de politica de vize aplicată de Departamentul de Stat al SUA.

La începutul acestui an, autoritățile americane au impus o suspendare temporară și o revizuire strictă a vizelor de imigrare și călătorie pentru cetățenii proveniți din peste 70 de țări considerate cu risc administrativ sau geopolitic ridicat.

Printre statele afectate direct se numără și națiuni cu o greutate fotbalistică uriașă, care s-au calificat la turneul final, cum sunt Brazilia (pentru anumite categorii de personal auxiliar), Uruguay și Maroc.

ICE, în mod specific Homeland Security Investigations, este o parte-cheie a aparatului general de securitate pentru Cupa Mondială. Suntem dedicați securizării acestei operațiuni și siguranței tuturor participanților și vizitatorilor Todd Lyons, directorul interimar al ICE, într-o declarație dată în fața unei comisii a Congresului american

Această decizie a creat blocaje logistice majore. Delegațiile oficiale, staff-urile tehnice și, în unele cazuri, familiile jucătorilor au întâmpinat dificultăți severe în obținerea documentelor necesare pentru a intra pe teritoriul Statelor Unite, acolo unde se va desfășura majoritatea meciurilor din fazelor eliminatorii, inclusiv marea finală.

Federațiile din America de Sud au depus memorii oficiale la FIFA, solicitând intervenția de urgență a președintelui Gianni Infantino pentru a garanta că toți membrii echipelor pot participa la competiție fără discriminare politică.

„Operation Salvo” și securizarea orașelor-gazdă

În paralel cu restricțiile de la graniță, guvernul Statelor Unite a lansat o serie de acțiuni interne de securitate masivă pentru a pregăti orașele ce vor găzdui meciurile. Sub denumiri precum „Operation Salvo„ în New York / New Jersey (zona care va găzdui marea finală) sau Operation Metro Surge în Minneapolis, agențiile federale, inclusiv Immigration and Customs Enforcement (ICE), au fost desfășurate masiv pentru a securiza perimetrele urbane și nodurile de transport.

Deși scopul declarat este prevenirea oricăror riscuri de securitate și gestionarea fluxului masiv de turiști internaționali, organizațiile civile locale și anumite asociații de suporteri au semnalat abuzuri și controverse legate de profilingul rasial.

Mai mult, tensiunile au escaladat în urma unor incidente izolate în care intervențiile agențiilor federale s-au soldat cu victime în zonele urbane monitorizate, amplificând criticile privind transformarea unui festival sportiv într-o zonă sub asediu militar.

Apelurile la boicot și poziția FIFA

Aceste evoluții au readus în prim-plan critici vechi privind atribuirea turneului final. Figuri proeminente din istoria fotbalului mondial, inclusiv fostul președinte FIFA Sepp Blatter, au reacționat public pe rețelele sociale, susținând pozițiile unor juriști independenți care avertizează fanii cu privire la riscurile controalelor administrative disproporționate de pe pământ american.

Pentru suporteri, un singur sfat: evitaţi Statele Unite! Sepp Blatter

În ciuda acestor presiuni, FIFA a emis un comunicat ferm în care subliniază că nu se pune problema modificării structurii turneului. Forul mondial colaborează strâns cu comitetele locale de organizare din SUA, Canada și Mexic pentru a asigura coridoare diplomatice speciale pentru sportivi și oficiali, însă spațiul de manevră în fața legilor de securitate națională ale SUA rămâne limitat.

Ce urmează în săptămânile următoare

Următoarele două săptămâni sunt critice pentru deblocarea situației.

Conform CBS News, FIFA încearcă să obțină un statut special de „viză sportivă simplificată” pentru toți posesorii de bilete și acreditări oficiale, dar succesul demersului depinde exclusiv de flexibilitatea politică a administrației de la Washington.

În România, Campionatul Mondial 2026 va fi transmis la TV de Antena 1.

48 de echipe
vor juca la acest Mondial. Cele 104 meciuri programate pe parcursul a 39 de zile se desfășoară în perioada 11 iunie – 19 iulie în 16 orașe din cele trei țări gazdă

*articol optimizat cu AI

