Tavi învață de la Mondial VIDEO. Gol de senzație  în victoria obținută de FCSB cu noua echipă a lui Olăroiu
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Tavi învață de la Mondial VIDEO. Gol de senzație în victoria obținută de FCSB cu noua echipă a lui Olăroiu

alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 21:02
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 21:02
  • FCSB a învins-o pe Al Jazira, 1-0, în ultimul amical al verii, grație unui gol superb reușit de Octavian Popescu (23 de ani).
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Mihai Stoica anunța săptămâna trecută că MVP-ul „roș-albaștrilor” în cantonamentul din Olanda este Tavi Popescu.

„Fotbalistul care cred că vrea să demonstreze cu adevărat cine este, de departe e numărul unul în pregătire, e Octavian Popescu”, spunea MM Stoica la Prima Sport.

VIDEO. Gol de senzație reușit de Octavian Popescu în victoria obținută de FCSB cu noua echipă a lui Olăroiu

Iar evoluția din amicalul de miercuri pare să îi confirme spusele președintelui CA de la FCSB.

În minutul 11 al duelului cu Al Jazira, echipa lui Cosmin Olăroiu, Tavi a driblat un adversar în partea stângă și, din apropierea colțului careului, a ales să tragă, plasând balonul la colțul lung, aproape de vinclul porții.

FCSB s-a impus cu 1-0, după ce în primul amical al verii a pierdut categoric, 0-4 cu Union St. Gilloise.

Echipa cu care a început Marius Baciu meciul:

  • Târnovanu - V. Crețu, Dawa, A. Duarte, Pădurariu - Cisotti, Radunovic - Toma, A. Stoian, Oct. Popescu - Bîrligea

Execuția lui Popescu e similară cu supergolul lui Sidny Cabral de la duelul dintre Capul Verde și Argentina (2-3 d. prel.) din șaisprezecimile Campionatului Mondial. Africanul a reușit să marcheze însă dintr-o poziție mult mai dificilă și în fața unui adversar incomparabil mai bun.

@fifaworldcup A goal that captured your hearts. 💙⚽️ Sidny Lopes Cabral is your Hyundai GOTT Round of 32 winner and advances to the final vote. #FIFAWorldCup #Hyundai #HyundaiGOTT2026 #GoalOfTheTournament @Hyundai Worldwide ♬ original sound - FIFA World Cup

„Nu e suficient talentul”

Întrebat săptămâna trecută ce crede că s-a schimbat la Popescu în această perioadă, MM crede că atacantul a devenit mai serios în ultima perioadă.

„Cred că a avut multe discuții cu membrii staff-ului, cu colegii și a realizat că viața trebuie luată în serios, fotbalul trebuie luat în serios. Nu e suficient talentul. Calitățile le știam, le etala la fiecare antrenament.

Dar acum implicarea lui este alta și cred că va fi jucătorul care se poate transforma fără nici o exagerare în locomotiva acestei echipe.

Va fi bine. Cred că a realizat. Are 23 de ani, e foarte tânăr şi se uită pe la Cupa Mondială unde vede jucători poate la fel de talentați în echipe mari, pe salarii imense, și sunt în SUA, Mexic și Canada, iar noi ne antrenăm în Olanda”, a încheiat oficialul FCSB.

În sezonul trecut, Tavi Popescu a marcat 2 goluri și a oferit 3 pase decisive în 41 de meciuri jucate pentru FCSB în toate competițiile.

În cele 6 sezoane petrecute până acum la FCSB, Tavi Popescu a bifat 226 de meciuri, a marcat 27 de goluri și a oferit 26 de pase decisive.

FCSB va debuta în noul sezon pe 17 iulie, de la ora 21:30, cu FC Argeș, în prima rundă din Liga 1, pentru ca peste numai 6 zile să joace și în turul 2 preliminar din Conference League cu Auda (Letonia).

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