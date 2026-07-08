Fanii Corvinului impresionează FOTO: Gestul susținătorilor echipei din Hunedoara, înainte de primul meci din Liga 1, după 34 de ani +5 foto
Foto: Facebook/Primăria Hunedoara
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Fanii Corvinului impresionează FOTO: Gestul susținătorilor echipei din Hunedoara, înainte de primul meci din Liga 1, după 34 de ani

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 14:55
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 14:55
  • Fanii Corvinului Hunedoara au recurs la un gest spectaculos, chiar în ziua prezentării lotului echipei antrenate de Florin Maxim (45 de ani) pentru sezonul viitor din Liga 1.
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Corvinul a revenit în Liga 1 după o așteptare de 34 de ani și își va disputa meciurile de pe teren propriu la Arad, pe stadionul „Francisc Neuman”.

Arena din Hunedoara va fi demolată și se va construi una noua, lucrările urmând să înceapă la începutul anului viitor.

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FOTO. Fanii Corvinului, gest spectaculos chiar în ziua prezentării lotului

Fanii hunedoreni și-au arătat încă o dată susținerea față de echipa antrenată de Florin Maxim, chiar înainte de startul noului sezon din Liga 1.

În ziua în care lotul echipei va fi prezentat oficial, fanii echipei au desfăşurat pe Turnul Nou de Poartă şi pe podul de acces în Castelul Corvinilor un drapel alb-albastru lung de 68 de metri.

Gestul impresionant al fanilor Corvinului. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara
Gestul impresionant al fanilor Corvinului. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara

Galerie foto (5 imagini)

Gestul impresionant al fanilor Corvinului. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara Gestul impresionant al fanilor Corvinului. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara Gestul impresionant al fanilor Corvinului. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara Gestul impresionant al fanilor Corvinului. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara Gestul impresionant al fanilor Corvinului. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara
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Miercuri, 8 iulie, începând cu ora 20:15, lotul Corvinului va fi prezentat în fața fanilor, pe scena din faţa Casei de Cultură din Hunedoara.

Până atunci, pe parcursul zilei, vor avea loc mai multe evenimente dedicate suporterilor:

  • Deschiderea expoziţiei „Istoria Fotbalului Hunedorean Memorie, identitate și patrimoniu sportiv”, organizată de Asociația Suporterilor Corviniști, de la ora 18:00
  • Meet&Greet cu lotul şi staff-ul tehnic, în faţa CorvinulOfficial Store, de la ora 19:00
  • Concert Pragu' de Sus, de la ora 19:30

În prima etapă din Liga 1, Corvinul va juca cu Csikszereda luni, 20 iulie, de la ora 18:30. Partida va fi transmisă liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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