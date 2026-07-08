Un miliard de $ pentru CM! Aceasta este suma de la care va porni  licitația pentru drepturile TV ale următoarei Cupe Mondiale
Gianni Infantino, președintele FIFA, va cere mulți bani pentru a acorda drepturile TV ale CM din 2030 și 2034. Foto: IMAGO. Montaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Un miliard de $ pentru CM! Aceasta este suma de la care va porni licitația pentru drepturile TV ale următoarei Cupe Mondiale

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 15:52
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 16:33
  • 30 de milioane de americani, record, s-au uitat la partida dintre SUA și Belgia, scor 1-4.
  • FIFA poate obține foarte mulți bani pentru drepturile TV ale Mondialelor din 20230 și 2034.
  • Fox Sports, televiziunea care deține drepturile în limba engleză, a înregistrat o creștere a audienței de 92% față de Qatar 2022.
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Succesul Campionatului Mondial de pe continentul american e unul răsunător. Audiențele făcute de Fox Sports sunt fără precedent în istoria televiziunii din SUA, în ceea ce privește sportul.

Partida dintre USA și Belgia, cu „scandalul Balogun” creat, a strâns 30 de milioane de americani în fața micilor ecrane, cu un vârf de 36,8 milioane. A devenit cel mai urmărit meci de fotbal din istoria americanilor. Și SUA – Bosnia, din „16-zecimile” World Cup, cu 24,4 milioane de telespectatori a stabilit un record, fiind cel mai urmărit program sportiv după Super Bowl LX.

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Doug Perlman: „Creșteri de preț spectaculoase!”

Nu e de mirare că șefii de la Fox Sports sunt bucuroși că au putut achiziționa pachetul pentru drepturile TV în limba engleză pentru „doar” 485 de milioane de dolari. Mai ales că FIFA, mai exact Gianni Infantino, a introdus aceste „pauze de hidratare”, care înseamnă și 3 minute de publicitate pentru televiziunile care transmit partidele.

Aceste audiențe-record înseamnă, implicit, mai mulți bani pentru forul mondial. FIFA trebuie să vândă drepturile TV pentru Mondialul din 2030, care va avea loc în Maroc, Spania și Portugalia, dar și pentru cel din 2034, din Arabia Saudită, și suma plătită de Fox Sports va fi mai mult decât dublată.

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Doug Perlman, director executiv al Sports Media Advisors, într-o declarație oferită celor de la frontofficesports.com, a spus:

„Nu există nicio îndoială că FIFA va obține o creștere uriașă pentru drepturile sale din SUA.

În primul rând, taxa pentru drepturile actualei Cupe Mondiale este cu mult sub nivelul pieței, așa că vor porni de la o bază scăzută.

În al doilea rând, fotbalul în general, și Cupa Mondială în special, au generat o valoare extraordinară pentru numeroase companii media.

Fox și Telemundo (n.r. - televiziunea care are drepturile TV pentru limba spaniolă) vor dori cu siguranță să păstreze drepturile, dar multe alte companii, inclusiv platformele de streaming, vor urmări un eveniment de neratat care poate stimula atragerea, fidelizarea și implicarea abonaților.

Când un eveniment devine strategic, așa cum este acum Cupa Mondială, atunci se înregistrează creșteri spectaculoase de preț”.

Daniel Cohen: „Poate ajunge și la 3 miliarde!”

Daniel Cohen, șeful Octogon Media Advisory, companie care are în portofoliu clienți ca NFL (n.r. campionatul de fotbal american) sau MLB (n.r. campionatul de baseball), spune că acest Campionat Mondial poate fi cel mai de succes și profitabil din istoria acestui sport.

Americanul a declarat că FIFA poate obține în jur de 3 miliarde de dolari pentru drepturile TV, în limba engleză și spaniolă, de pe piața americană, pentru Mondialele din 2030 și 2034.

„FIFA poate intra pe piața din SUA, poate grupa împreună următoarele două cicluri ale competiției și poate obține o sumă de aproximativ 3 miliarde de dolari”.

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Problema pentru piața americană este fusul orar. Partidele de la CM 2030, Maroc, Spania și Portugalia, vor avea loc cu cel puțin cinci ore înaintea orei de pe Costa de Est și cu opt înaintea celei de pe Costa de Vest.

Acest lucru va însemna că multe dintre partide nu vor mai putea fi difuzate în prime-time, acolo unde meciurile din acest an au făcut cele mai mari audiențe.

Un alt factor va fi și absența marilor staruri, Messi și Cristiano Ronaldo. Ajunși la 39, respectiv 41 de ani, cei doi nu vor mai fi prezenți în 2030, la Mondial, fapt care ar putea duce la scăderea audiențelor.

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