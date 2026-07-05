FCSB, înfrângere la scor Roș-albaştrii au fost umiliți de Union SG! Olaru a fost titular în fața fostei sale echipe
FCSB - Royale Union/ Foto: Facebook @FCSB
Superliga

FCSB, înfrângere la scor Roș-albaştrii au fost umiliți de Union SG! Olaru a fost titular în fața fostei sale echipe

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 15:50
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 16:15
  • FCSB a fost învinsă fără drept de apel, scor 0-4, de Royale Union Saint-Gilloise, în primul amical al verii.
  • Darius Olaru (28 de ani), fostul mijlocaș al roș-albaștrilor, a fost titular la belgieni, însă a fost schimbat la pauză.
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Fosta campioană a României se află în cantonament la Venray, în Țările de Jos, unde pregătește noul sezon și dubla cu FK Auda, din turul doi preliminar al Conference League.

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FCSB, înfrângere fără drept de apel cu Union Saint-Gilloise

Formația antrenată de Marius Baciu n-a avut nicio șansă în fața vicecampioanei din Belgia. Biondic a deschis scorul în minutul 30.

Rezultatul la pauză a fost 2-0 pentru Union SG, după reușita lui Raul Florucz, atacant cu origini românești, care a ales să reprezinte Austria.

FCSB a reușit să echilibreze partida, dar tot belgienii au fost cei care au punctat. Sylla a dus scorul la 3-0, în minutul 84.

Două minute mai târziu, Fuseini a stabilit rezultatul final, FCSB - Royale Union Saint-Gilloise 0-4!

Primul „11” folosit de Marius Baciu:

  • Târnovanu - Labonne, Dawa, M. Popescu, Pădurariu - Duarte, Fl. Tănase - Cisotti, Oct. Popescu, Politic - Bîrligea

Roș-albaștrii mai au programat un amical pe 8 iulie, împotriva celor de la Al Jazira, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu.

FCSB se pregătește pentru dubla cu FK Auda, din turul doi preliminar al Conference League. Prima manșă este programată la București, pe 23 iulie, iar returul se va juca pe 30 iulie.

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