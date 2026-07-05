Mihai Stoica, un nou atac la Primăria Capitalei A anunțat când revine FCSB pe Arena Națională: „Nu este respectată destinația acestui stadion!”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a lansat un nou atac la adresa Primăriei Capitalei și a dezvăluit când ar putea reveni roș-albaștrii pe Arena Națională.

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Cel mai mare stadion al țării este indisponibil pentru fotbal încă din luna mai, când a intrat în pregătiri pentru o serie de concerte.

Arena Națională va rămâne închisă și în weekendul 17-19 iulie, la startul noului sezon din Liga 1, deoarece va găzdui festivalul caritabil Bucharest Town Charity Run 2026.

FCSB și Dinamo sunt cele mai afectate de această situație.

Când revine FCSB pe Arena Națională: „Nu e respectată destinația acestui stadion”

Roș-albaștrii vor debuta pe 17 iulie în stagiunea 2026-2027 din Liga 1, când vor întâlni FC Argeș pe teren propriu.

Șase zile mai târziu, FCSB va evolua tot acasă împotriva celor de la Auda (Letonia), în turul doi preliminar al Conference League. Ambele partide urmează să aibă loc pe stadionul „Steaua”.

Mihai Stoica a anunțat că FCSB ar putea reveni pe Arena Națională abia la începutul lunii august. Totodată, oficialul roș-albaștrilor a criticat Primăria Capitalei pentru că folosește stadionul și pentru evenimente non-sportive, în detrimentul fotbalului.

„Probabil, la începutul lunii august, ne vom muta pe Arena Națională. Nu depinde de noi, depinde de Primărie și de faptul că nu este respectată destinația acestui stadion.

Acest stadion este pentru găzduirea evenimetelor sportive”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Cât timp Metallica e mai importantă decât fotbalul nu avem cum să vindem abonamente”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a explicat și motivul pentru formația patronată de Gigi Becali nu pune la vânzare abonamente, în condițiile în care Craiova a depășit deja pragul de 10.000.

„Atâta timp cât Metallica e mai importantă decât fotbalul nu avem cum să vindem abonamente. Nu avem numai fani Metallica, unii sunt cu Tzancă, cu Salam (n.r. - râde).

E foarte frumos ce face Craiova, dar se întâmplă asta pentru că are un stadion tot al Primăriei și un primar care respectă echipa și fenomenul fotbalistic.

Și eu am avut, în Ghencea, în sezonul 2006-2007, 9.000 de abonamente vândute. Chiar aveam niște estimări că vom vinde 15.000, dar am plecat la Urziceni și, de acolo, nu am mai vândut nimic.

Aveam abonamente că era intrarea liberă (n.r. - râde”)”, a concluzionat Mihai Stoica.

FOTO. Gazonul de pe Arena Națională, afectat de concerte

Arena Națională, închisă și în luna septembrie

Arena Națională va fi ocupată în weekend-ul 18-20 septembrie, atunci când este programată etapa a 10-a din Superliga.

Motivul îl reprezintă organizarea evenimentului Asia Fest, ceea ce înseamnă că fotbalul va fi din nou blocat pe cel mai mare stadion al țării în acea perioadă.

Pentru FCSB acest lucru nu va reprezenta o problemă majoră, deoarece are programat duelul cu Universitatea Craiova, care va avea loc pe „Ion Oblemenco”. În schimb, Dinamo se va muta pe „Arcul de Triumf” pentru meciul cu Farul.

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