„A fost o reacție la ce s-a spus”  „Secundul” Argentinei, explicații după ce l-a lovit cu pumnul pe Dani Olmo: „Intenția mea a fost asta” +5 foto
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

„A fost o reacție la ce s-a spus” „Secundul” Argentinei, explicații după ce l-a lovit cu pumnul pe Dani Olmo: „Intenția mea a fost asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 18:47
  • Roberto Ayala (53 de ani), antrenorul secund al Argentinei, care l-a lovit pe Dani Olmo (28 de ani) după încheierea finalei CM 2026, și-a recunoscut greșeala și vrea să-și ceară scuze față de fotbalistul spaniol.
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Spania a câștigat Campionatul Mondial după ce a învins-o pe Argentina cu scorul de 1-0. Partida a fost umbrită de incidente grave, petrecute imediat după fluierul final.

În timpul unui conflict între jucători, Roberto Ayala a fost surprins când l-a lovit cu pumnul în față pe Olmo, iar spaniolul a rămas calm.

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Roberto Ayala și-a recunoscut greșeala: „Dacă îl voi întâlni pe Olmo, îmi voi cere scuze personal”

La câteva zile de la încheierea turneului final, antrenorul secund al naționalei Argentinei și-a recunoscut greșeala și a precizat că vrea să-i ceară scuze lui Dani Olmo.

„Este păcat și trebuie să îmi asum ceea ce am făcut pe teren. După fluierul final am văzut că izbucnise o încăierare la centrul terenului și am mers acolo pentru a împiedica lucrurile să degenereze, pentru că noi nu suntem așa.

Îmi asum responsabilitatea pentru gestul meu. Intenția mea a fost doar să îi despart. Uneori, când adrenalina este la maximum, se întâmplă astfel de lucruri, dar asta nu este o scuză. Nu aveam voie să reacționez astfel, indiferent de ceea ce aș fi primit sau auzit. Am intrat doar ca să îi despart. Trebuia să se oprească totul acolo.

A fost mai degrabă o îmbrâncire decât un pumn. A fost o reacție la ceva ce s-a spus, dar dacă îl voi întâlni pe Olmo, îmi voi cere scuze personal. În ultima perioadă am simțit că există o anumită ostilitate față de naționala noastră. Mulți își doreau ca echipa noastră să nu aibă succes.

Noi jucăm pentru poporul nostru. În funcția pe care o ocup nu îmi pot permite ca emoțiile să îmi influențeze comportamentul. Regret ceea ce s-a întâmplat”, a spus Roberto Ayala la Valencia Capital Radio, citat de marca.com.

Dani Olmo, lovit cu pumnul după finala CM 2026
Dani Olmo, lovit cu pumnul după finala CM 2026

Galerie foto (5 imagini)

Dani Olmo, lovit cu pumnul după finala CM 2026 Dani Olmo, lovit cu pumnul după finala CM 2026 Dani Olmo, lovit cu pumnul după finala CM 2026 Dani Olmo, lovit cu pumnul după finala CM 2026 Dani Olmo, lovit cu pumnul după finala CM 2026
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Roberto Ayala: „Continui să retrăiești meciul”

Roberto Ayala a explicat și cum se simte după ce Argentina a ratat șansa să câștige cel de-al doilea titlu mondial consecutiv, și al patrulea din istorie:

„După un meci ca acesta ai nevoie de câteva zile ca să îți revii. Am avut parte de o primire extraordinară din partea oamenilor, iar afecțiunea pe care ne-au arătat-o ne-a mai liniștit. Totuși, continui să retrăiești meciul, să îl revezi și să îl analizezi.

La întoarcere am călătorit împreună, aproape că nu am dormit și am discutat despre meci și despre întregul ciclu. Dacă tragem linie, ceea ce am realizat în aproape opt ani la conducerea echipei naționale este, per ansamblu, pozitiv”.

Fanii agentinieni au umplut străzile din Buenos Aires într-un gest de recunoștință pentru națională (foto: Imago)
Fanii agentinieni au umplut străzile din Buenos Aires într-un gest de recunoștință pentru națională (foto: Imago)

Galerie foto (6 imagini)

Fanii agentinieni au umplut străzile din Buenos Aires într-un gest de recunoștință pentru națională (foto: Imago) Fanii agentinieni au umplut străzile din Buenos Aires într-un gest de recunoștință pentru națională (foto: Imago) Fanii agentinieni au umplut străzile din Buenos Aires într-un gest de recunoștință pentru națională (foto: Imago) Fanii agentinieni au umplut străzile din Buenos Aires într-un gest de recunoștință pentru națională (foto: Imago) Fanii agentinieni au umplut străzile din Buenos Aires într-un gest de recunoștință pentru națională (foto: Imago)
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Tehnicianul a felicitat Spania pentru câștigarea Campionatului Mondial și a recunoscut valoarea superioară a ibericilor.

„Spania a fost echipa mai bună și a meritat să câștige Cupa Mondială. Noi am reușit să arătăm doar pe alocuri jocul nostru, probabil și pentru că nu mai aveam prospețimea fizică din 2022.

Trebuie să felicităm Spania. A fost mai bună și ne-a învins. Pentru noi este încă o lecție din care trebuie să învățăm. Spania a practicat un fotbal frumos, apreciat de foarte mulți oameni.

În vestiar nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun. Pur și simplu am întâlnit o echipă care a jucat mai bine, a fost superioară și a câștigat”, a mai spus Ayala.

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (4).jpg
Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (4).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (1).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (3).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (4).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (5).jpg
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Mai mult, Roberto Ayala a vorbit și despre eliminarea lui Enzo Fernandez din minutul 90+3 și despre arbitrajul lui Slavko Vincic.

„Arbitrul și-a făcut treaba. Nu știu exact cum să-i evaluez prestația. La fazele mai mici a lăsat jocul să continue și nu a fluierat anumite faulturi.

În privința eliminării lui Enzo, cred că s-a grăbit să îi acorde primul cartonaș galben. Al doilea a venit după o intervenție din față, destul de dură, și acolo avertismentul a fost justificat din cauza intensității intrării.

Totuși, nu putem da vina pe arbitru pentru înfrângere. Cred că, per ansamblu, a arbitrat bine finala”, a încheiat Ayala.

Enzo Fernandez este eliminat după ce vede al doilea galben pentru un fault dur asupra lui Cubarsi. Foto - captură Antena 1 (11).jpeg
Enzo Fernandez este eliminat după ce vede al doilea galben pentru un fault dur asupra lui Cubarsi. Foto - captură Antena 1 (11).jpeg

Galerie foto (10 imagini)

Enzo Fernandez este eliminat după ce vede al doilea galben pentru un fault dur asupra lui Cubarsi. Foto - captură Antena 1 (1).jpg Enzo Fernandez este eliminat după ce vede al doilea galben pentru un fault dur asupra lui Cubarsi. Foto - captură Antena 1 (2).jpg Enzo Fernandez este eliminat după ce vede al doilea galben pentru un fault dur asupra lui Cubarsi. Foto - captură Antena 1 (3).jpg Enzo Fernandez este eliminat după ce vede al doilea galben pentru un fault dur asupra lui Cubarsi. Foto - captură Antena 1 (4).jpg Enzo Fernandez este eliminat după ce vede al doilea galben pentru un fault dur asupra lui Cubarsi. Foto - captură Antena 1 (5).jpg
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