Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit costurile cu care FCSB se confruntă pentru prima deplasarea din noul sezon, în cupele europene.

În timp ce deplasarea va avea loc joia viitoare, FCSB va înfrunta Auda pe teren propriu, joia ce urmează, de la 20:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe ProTV.

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Formația pregătită de Marius Baciu a început cu dreptul sezonul în Liga 1, 2-0 cu FC Argeș, iar acum se pregătește pentru o nouă aventură europeană, care vine însă cu niște costuri surprinzător de ridicate.

FCSB, deplasare de 150.000 de euro în Letonia

Prezent în emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport, Mihai Stoica a dezvăluit prețul pe care clubul patronat de Gigi Becali trebuie să-l plătească pentru prima deplasare europeană.

Meciul de pe 30 iulie din Letonia va fi unul foarte scump pentru FCSB. Nu mai puțin de 150.000 de euro ar urma să plătească pentru zborul către Riga, care ar fi echivalentul sumei plătite pentru întreg cantonamentul de două săptămâni din Olanda!

Oficialul de la FCSB a explicat că suma uriașă se datorează lipsei de zboruri charter în această perioada, din cauza numărului mare de concedii programate.

După manșa tur cu Auda de joi, FCSB se va deplasa pe terenul celor de la Csikszereda, duminică, de la 20:30, iar returul din Letonia se va juca pe 30 iulie, de la ora 19:00.

Dacă vor trece de Auda, roș-albaștrii vor întâlni câștigătoarea „dublei” NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania).

Primul meci se va juca la București, pe 6 august, în timp ce returul este programat o săptămână mai târziu.

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