Ioan Varga, fără menajamente Reacție acidă după demisia lui Iuliu Mureșan: „De oameni care fug la greu n-am nevoie”
Ioan Varga/ Foto: sportpictures.eu
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Ioan Varga, fără menajamente Reacție acidă după demisia lui Iuliu Mureșan: „De oameni care fug la greu n-am nevoie”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 18:21
  • Ioan Varga (55 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre demisia lui Iuliu Mureșan (72 de ani) și despre viitorul clubului din Gruia.
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În ziua în care CFR Cluj a primit o nouă interdicție la transferuri din partea FIFA, Iuliu Mureșan a decis să renunțe la funcția de președinte al clubului, pe care o ocupa din octombrie 2025.

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Ioan Varga, despre demisia lui Iuliu Mureșan: „De oameni care fug la greu n-am nevoie”

Patronul formației din Gruia a avut o reacție dură cu privire la plecarea lui Mureșan.

Cât despre probleme cu care se confruntă clubul, Varga a anunțat că va reveni zilele următoare în țară și va plăti toate datoriile.

„I-am semnat demisia, asta e! Omu' (n.r. Iuliu Mureșan) are o etate, trebuie să înțelegem, vrea să-și crească nepoții.

Nu e bai. De oameni care fug la greu n-am nevoie, CFR Cluj nu are cum crește astfel. Mergem înainte, nicio problemă. Lasă că vin eu acasă și fac plățile, se rezolvă tot.

Eu mă duc la luptă cu bărbați adevărați, cu caracterele tari, cu războinicii. La bine, toți sunt la miere, când sunt nori și începe ploaia, toată lumea nu știe cum să fugă.

Doamne ferește, ce colaps?! Băgați niște titluri... Avem conducere, cum nu?! Avem Marian Copilu, avem Cipri Deac, îl avem pe Ionuț (n.r Ionuț Ivașcu), avem președinte, vicepreședinte, directori, îl avem pe Marian Băgăcean. Ce colaps, ce haos?! Totul se va rezolva zilele viitoare.

CFR Cluj este unul dintre cluburile puternice ale României, stați liniștiți! Suporterii, oamenii, să stea liniștiți, totul se rezolvă.

Jucătorii să se concentreze la meciul din cupele europene și va fi bine, știu foarte bine că eu sunt om de cuvânt”, a declarat Ioan Varga, citat de gsp.ro.

Iuliu Mureșan: „Am făcut tot ce mi-a stat în putință”

Iuliu Mureșan nu a dat detalii concrete despre motivul demisiei, însă a subliniat faptul că simte că a „ajuns la capătul puterilor”.

„Aș vrea să anunț că, în această dimineață, mi-am prezentat cererea de demisie. M-am întors cu inima deschisă, cu drag de acest club, de această echipă și de toți oamenii care muncesc zilnic aici. Am vrut să ajut clubul, într-o perioadă incertă, și să fiu de folos în renașterea lui.

Fiecare ceferist știe cât de mult m-am implicat și cât suflet am pus în tot ceea ce am făcut, fie că este vorba despre trofeele și performanțele echipei, dar și despre activitățile de zi cu zi.

Am făcut tot ce mi-a stat în putință, dar simt că am ajuns și eu la capătul puterilor.

Le urez în continuare mult succes, atât pe plan european, cât și pe plan intern, și știu sigur că două lucruri nu vor dispărea niciodată. CFR Cluj și dragostea mea pentru acest club”, se arată în mesajul transmis de CFR Cluj.

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