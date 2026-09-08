Adi Popa, săgeți către FCSB  VIDEO. Îl felicită pe Florin Maxim că a ales să continue la Corvinul: „Asta e normalitate”
Adi Popa/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Adi Popa, săgeți către FCSB VIDEO. Îl felicită pe Florin Maxim că a ales să continue la Corvinul: „Asta e normalitate”

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 18:30
  • Adrian Popa (38 de ani) a vorbit despre varianta Florin Maxim (45 de ani) la FCSB.
  • „Motoreta” a analizat și dificultățile cu care se confruntă fotbalului românesc.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Antrenor la Corvinul din 2024, formație cu care a câștigat Cupa României în același an și a reușit promovarea în Superliga, Florin Maxim a fost curtat de FCSB.

După informațiile apărute, clubul hunedorean a venit cu o reacție prin care a transmis că acesta va continua la echipă.

„Era exact opusul”  Cum s-a realizat transferul lui Denis Drăguș la FCSB: „Simțeai cum se luminează la față”
Citește și
„Era exact opusul” Cum s-a realizat transferul lui Denis Drăguș la FCSB: „Simțeai cum se luminează la față”
Citește mai mult
„Era exact opusul”  Cum s-a realizat transferul lui Denis Drăguș la FCSB: „Simțeai cum se luminează la față”

Adi Popa, despre varianta Florin Maxim la FCSB: „Asta e normalitatea”

Prezent la lansarea școlii de fotbal a lui Florin Niță, Adi Popa a oferit și el un punct de vedere pe această temă.

„Nu mă surprinde. Cu Max mă știu, chiar am discutat și vara aceasta, pe alte teme, nu să mă duc să joc. Am jucat cu el, ne știm de atâta timp, e un antrenor foarte bun. Îl știu pe Max, a mers și la Real Madrid când era Carlo Ancelotti și a încercat să fure meserie, cum spunem noi.

E un băiat care vrea să avanseze tot timpul, un băiat care a demonstrat, a luat Corvinul și a câștigat Cupa României, a mers în Europa cu un lot și cu un buget foarte mic, foarte subțire, într-un oraș care nu e ca Bucureștiul, să atragă foarte mult.

Face o treabă extraordinară și e unul din antrenorii de perspectivă ai fotbalului românesc”, a declarat Adi Popa.

Întrebat despre decizia lui Florin Maxim de a nu merge la FCSB, fostul jucător al roș-albaștrilor nu a ratat ocazia de a trimite săgeți către Gigi Becali (68 de ani), patronul echipei.

„El la Corvinul are parte de normalitate, unde el este antrenorul, el decide, se ocupă de tot ce înseamnă echipă. Asta e normalitatea.

Or să meargă undeva să i se pună o ştampilă aşa de tânăr... Cred ca a luat o decizie foarte bună”

Vin eu să vă spun că albu-i alb şi negru-i negru? Se ştie că domnul Becali are anumite obiceiuri de a impune jucători în primul 11 sau a cere schimbări. Asta ştirbeşte autoritatea la echipă când ştii că ăla, orice ar face, va intra la pauză sau în minutul 60. Cum se va duce Maxim luni la antrenament şi îi va spune «Hai că etapa viitoare joci». Şi ăla o să-i zică «Hai, mă, lasă că îl sun pe nea Gigi şi rezolv». Ăsta e adevărul. Dacă vreţi să ne ascundem, să vorbim în continuare că cerul e nu ştiu cum, tot aici o să ne învârtim Adi Popa, fost jucător la FCSB

Adi Popa: „Atât de multe insolvențe, atât de multe plecări, atât de multe scandaluri”

„Motoreta” a vorbit și despre problemele cu care se confruntă fotbalul românesc în această perioadă.

„Nici Liga 1, nici Liga 2 nu arată foarte bine, din punctul meu de vedere. Atât de multe insolvențe, atât de multe plecări, atât de multe scandaluri.

Rezultatele din Europa nu cred că ne fac cinste, dacă am ajuns la nivel cu Lituania și Armenia, cu tot respectul pentru țările respective. Noi aspirăm la Mondiale și se întâmplă ce se întâmplă. Nu cred că este ok, trebuie să dea de gândit și trebuie să se găsească soluții, să depășim momentul.

Nu am văzut pași de rezolvare, chiar aș merge mai departe. Am făcut aici în România cursurile de director sportiv.

Dacă verificați la echipele de Liga 2, Liga 1 mai puțin, cred că jumătate nu au un director sportiv.

Adică, ok, facem, dar pentru ce? Că prefer să plătească o amendă care nu este wow pentru un club de Liga 1 sau Liga 2, mai ales că unele plătesc chiar din banii de la primărie. Asta e culmea culmilor și spune multe”, a adăugat Adi Popa.

Adi Popa: „Sunt extrem de dezamăgit de Steaua”

Adi Popa și-a petrecut ultimul sezon al carierei la Steaua. „Militarii” traversează o perioadă complicată în Liga 2. După primele 6 etape din noua stagiune, formația antrenată de Daniel Oprița este ultima în clasament, cu doar două puncte acumulate.

„Sunt extrem de dezamăgit. Adică să fii ultimul loc cu al doilea sau al treilea buget... Ok, nu ai drept de promovare, dar nu am avut drept de promovare 6 ani. Însă nu m-aș fi gândit niciodată că vor ajunge ultimii după 6 etape, cu condițiile pe care le au.

E printre puținele cluburi de Liga 2 care au banii la timp, nu se întârzie o zi, condiții de antrenament și suporteri și toate cele”, a concluzionat Adi Popa.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
steaua bucuresti Corvinul Hunedoara Florin Maxim fcsb adi popa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:55
Incident șocant pe stadion Acuzații de agresiune sexuală: „Îngrozitor, mi-au spus că nu pot face nimic!” + cum a reacționat clubul
Incident șocant pe stadion  Acuzații de agresiune sexuală: „Îngrozitor, mi-au spus că nu pot face nimic!” + cum a reacționat clubul
13:48
Clipe de panică în Ligă Tânărul star al Borussiei s-a prăbușit pe teren! Transportat direct la spital. Ce s-a întâmplat
Clipe de panică în Ligă Tânărul star al Borussiei s-a prăbușit pe teren! Transportat direct la spital. Ce s-a întâmplat
13:09
Te-ai duce la Dinamo? Fostul golgheter de la FCSB ar accepta fără să ezite: „Absolut! Trecutul nu mai înseamnă nimic”
Te-ai duce la Dinamo? Fostul golgheter de la FCSB ar accepta fără să ezite: „Absolut! Trecutul nu mai înseamnă nimic”
12:19
Alerta Man De ce ar putea juca tot mai puțin la Eindhoven + detalii surprinzătoare de la transferul picat la Lazio
Alerta Man De ce ar putea juca tot mai puțin la Eindhoven + detalii surprinzătoare de la transferul picat la Lazio
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Top stiri
Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
Nationala
05:00
Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
Citește mai mult
Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
„Mă face să fiu optimist” Cristi Chivu, reacție neașteptată după eșecul cu Real Madrid » Ce a spus despre greșelile elevilor săi
Liga Campionilor
09:35
„Mă face să fiu optimist” Cristi Chivu, reacție neașteptată după eșecul cu Real Madrid » Ce a spus despre greșelile elevilor săi
Citește mai mult
„Mă face să fiu optimist” Cristi Chivu, reacție neașteptată după eșecul cu Real Madrid » Ce a spus despre greșelile elevilor săi
A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața! 
Tenis
10:54
A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața!
Citește mai mult
A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața! 
BREAKING | Metrorex, în pericol să rămână fără bani pentru salariile angajaților. Ministerul Transporturilor a tăiat subvenția
B365
08.09
BREAKING | Metrorex, în pericol să rămână fără bani pentru salariile angajaților. Ministerul Transporturilor a tăiat subvenția
Citește mai mult
BREAKING | Metrorex, în pericol să rămână fără bani pentru salariile angajaților. Ministerul Transporturilor a tăiat subvenția

Echipe/Competiții

fcsb 110 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 39 rapid 16 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share