Adrian Popa (38 de ani) a vorbit despre varianta Florin Maxim (45 de ani) la FCSB.

a vorbit despre varianta Florin Maxim (45 de ani) la FCSB. „Motoreta” a analizat și dificultățile cu care se confruntă fotbalului românesc.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Antrenor la Corvinul din 2024, formație cu care a câștigat Cupa României în același an și a reușit promovarea în Superliga, Florin Maxim a fost curtat de FCSB.

După informațiile apărute, clubul hunedorean a venit cu o reacție prin care a transmis că acesta va continua la echipă.

Adi Popa, despre varianta Florin Maxim la FCSB: „Asta e normalitatea”

Prezent la lansarea școlii de fotbal a lui Florin Niță, Adi Popa a oferit și el un punct de vedere pe această temă.

„Nu mă surprinde. Cu Max mă știu, chiar am discutat și vara aceasta, pe alte teme, nu să mă duc să joc. Am jucat cu el, ne știm de atâta timp, e un antrenor foarte bun. Îl știu pe Max, a mers și la Real Madrid când era Carlo Ancelotti și a încercat să fure meserie, cum spunem noi.

E un băiat care vrea să avanseze tot timpul, un băiat care a demonstrat, a luat Corvinul și a câștigat Cupa României, a mers în Europa cu un lot și cu un buget foarte mic, foarte subțire, într-un oraș care nu e ca Bucureștiul, să atragă foarte mult.

Face o treabă extraordinară și e unul din antrenorii de perspectivă ai fotbalului românesc”, a declarat Adi Popa.

Întrebat despre decizia lui Florin Maxim de a nu merge la FCSB, fostul jucător al roș-albaștrilor nu a ratat ocazia de a trimite săgeți către Gigi Becali (68 de ani), patronul echipei.

„El la Corvinul are parte de normalitate, unde el este antrenorul, el decide, se ocupă de tot ce înseamnă echipă. Asta e normalitatea.

Or să meargă undeva să i se pună o ştampilă aşa de tânăr... Cred ca a luat o decizie foarte bună”

Vin eu să vă spun că albu-i alb şi negru-i negru? Se ştie că domnul Becali are anumite obiceiuri de a impune jucători în primul 11 sau a cere schimbări. Asta ştirbeşte autoritatea la echipă când ştii că ăla, orice ar face, va intra la pauză sau în minutul 60. Cum se va duce Maxim luni la antrenament şi îi va spune «Hai că etapa viitoare joci». Şi ăla o să-i zică «Hai, mă, lasă că îl sun pe nea Gigi şi rezolv». Ăsta e adevărul. Dacă vreţi să ne ascundem, să vorbim în continuare că cerul e nu ştiu cum, tot aici o să ne învârtim Adi Popa, fost jucător la FCSB

Adi Popa: „Atât de multe insolvențe, atât de multe plecări, atât de multe scandaluri”

„Motoreta” a vorbit și despre problemele cu care se confruntă fotbalul românesc în această perioadă.

„Nici Liga 1, nici Liga 2 nu arată foarte bine, din punctul meu de vedere. Atât de multe insolvențe, atât de multe plecări, atât de multe scandaluri.

Rezultatele din Europa nu cred că ne fac cinste, dacă am ajuns la nivel cu Lituania și Armenia, cu tot respectul pentru țările respective. Noi aspirăm la Mondiale și se întâmplă ce se întâmplă. Nu cred că este ok, trebuie să dea de gândit și trebuie să se găsească soluții, să depășim momentul.

Nu am văzut pași de rezolvare, chiar aș merge mai departe. Am făcut aici în România cursurile de director sportiv.

Dacă verificați la echipele de Liga 2, Liga 1 mai puțin, cred că jumătate nu au un director sportiv.

Adică, ok, facem, dar pentru ce? Că prefer să plătească o amendă care nu este wow pentru un club de Liga 1 sau Liga 2, mai ales că unele plătesc chiar din banii de la primărie. Asta e culmea culmilor și spune multe”, a adăugat Adi Popa.

Adi Popa: „Sunt extrem de dezamăgit de Steaua”

Adi Popa și-a petrecut ultimul sezon al carierei la Steaua. „Militarii” traversează o perioadă complicată în Liga 2. După primele 6 etape din noua stagiune, formația antrenată de Daniel Oprița este ultima în clasament, cu doar două puncte acumulate.

„Sunt extrem de dezamăgit. Adică să fii ultimul loc cu al doilea sau al treilea buget... Ok, nu ai drept de promovare, dar nu am avut drept de promovare 6 ani. Însă nu m-aș fi gândit niciodată că vor ajunge ultimii după 6 etape, cu condițiile pe care le au.

E printre puținele cluburi de Liga 2 care au banii la timp, nu se întârzie o zi, condiții de antrenament și suporteri și toate cele”, a concluzionat Adi Popa.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport