Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul lui Dinamo aflat în ultimele 6 luni de contract, ar fi semnat deja cu o nouă echipă.

Despre ce club e vorba și ce salariu va avea stoperul togolez, mai jos.

Intrat în ultimele luni de contract cu Dinamo, apărătorul togolez cu 61 de meciuri jucate în tricoul alb-roșu nu a fost impresionat de „eforturile inimaginabile” depuse de club, potrivit președintelui Andrei Nicolescu, pentru a-l convinge să rămână și în sezonul următor.

Kennedy Boateng ar fi semnat cu Shandong Taishan

După ce Dinamo nu a reușit să obțină acordul jucătorului pentru prelungirea contractului, Kennedy Boateng ar fi luat deja o decizie cu privire la viitorul său.

Jucătorul de bază din apărarea lui Dinamo ar fi semnat cu Shandong Taishan, una dintre cele mai bogate echipe din China, anunță prosport.ro.

Fundașul central togolez ar urma să se alăture formației chineze în vară, după ce contractul său cu Dinamo va expira.

Boateng va avea un salariu de peste 50.000 de euro pe lună , mai scrie ProSport.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Kennedy Boateng, conform Transfermarkt

Shandong Taishan se află pe locul 5 în campionatul din China, cu 53 de puncte acumulate după 30 de etape.

Pentru această echipă au evoluat și Ionel Dănciulescu (ianuarie 2005 - decembrie 2006), dar și Marius Niculae (februarie - septembrie 2006), două legende ale clubului Dinamo.

9 meciuri a jucat Marius Niculae pentru Shandong Taishan. A înscris 3 goluri și a oferit tot atâtea pase decisive. Ionel Dănciulescu a jucat un singur meci

La începutul acestei luni, Dinamo a refuzat o ofertă de 500.000 de euro pentru Kennedy Boateng chiar din partea clubului Shandong Taishan.

Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a anunțat atunci că „nu e o variantă să plece Boateng”.

Acesta a ajuns la Dinamo în ianuarie 2024 din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Austria Lustenau, formație ce se află în liga a doua austriacă.

FOTO. Primul gol marcat de Boateng în Farul - Dinamo 2-3

