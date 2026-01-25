Becali vrea să-l dea afară! După 3 ani la FCSB, scaunul lui Charalambous se clatină! Anunțul făcut de patron

FCSB - CFR CLUJ 1-4. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a anunțat pentru prima dată că Elias Charalambous (45 de ani) ar putea fi demis.

FCSB traversează o perioadă dificilă. Campioana României a ajuns la trei eșecuri consecutive în 2026, iar șansele pentru accederea în play-off sunt din ce în ce mai mici.

FCSB - CFR CLUJ. 1-4 . Gigi Becali vrea să-l dea afară pe Charalambous

Întrebat dacă se gândește la demiterea lui Elias Charalambous, Becali a recunoscut că ia în calcul această opțiune, dar nu în acest moment.

„La vară, e normal. Să vedem cum stăm. Dacă luăm Cupa, nu mai schimbăm antrenorul, că jucăm în cupele europene” a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Patronul roș-albaștrilor a subliniat însă că numai câștigarea Cupei îl salvează, adică o calificare în preliminariile Europa League, nu Conference League, unde ar putea ajunge și din play-out:

„Ce mă interesează pe mine Conference? Păi, fac conferință de presă? Dacă nu iau campionatul sau Cupa, nu mă interesează”, a concluzionat Becali.

Cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii pe bancă, FCSB a câștigat două titluri de campioană ale României și a accesat optimile de finală ale Europa League, în sezonul anterior.

Parcursul european al „roș-albaștrilor” a fost încheiat de Olympique Lyon, care s-a impus categoric, 7-1 la general.

Golul marcat de Cordea în FCSB - CFR Cluj 1-4

