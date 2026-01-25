Becali vrea să-l dea afară! După 3 ani la FCSB, scaunul lui Charalambous se clatină! Anunțul făcut de patron +54 foto
Elias Charalambous/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

Becali vrea să-l dea afară! După 3 ani la FCSB, scaunul lui Charalambous se clatină! Anunțul făcut de patron

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.01.2026, ora 23:16
alt-text Actualizat: 25.01.2026, ora 23:16
  • FCSB - CFR CLUJ 1-4. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a anunțat pentru prima dată că Elias Charalambous (45 de ani) ar putea fi demis.

FCSB traversează o perioadă dificilă. Campioana României a ajuns la trei eșecuri consecutive în 2026, iar șansele pentru accederea în play-off sunt din ce în ce mai mici.

„Rușine să vă fie!” VIDEO+FOTO. Nervii au cedat la FCSB! Ce au făcut ultrașii la umilința cu CFR + scandal cu Tavi Popescu
Citește și
„Rușine să vă fie!” VIDEO+FOTO. Nervii au cedat la FCSB! Ce au făcut ultrașii la umilința cu CFR + scandal cu Tavi Popescu
Citește mai mult
„Rușine să vă fie!” VIDEO+FOTO. Nervii au cedat la FCSB! Ce au făcut ultrașii la umilința cu CFR + scandal cu Tavi Popescu

FCSB - CFR CLUJ. 1-4. Gigi Becali vrea să-l dea afară pe Charalambous

Întrebat dacă se gândește la demiterea lui Elias Charalambous, Becali a recunoscut că ia în calcul această opțiune, dar nu în acest moment.

„La vară, e normal. Să vedem cum stăm. Dacă luăm Cupa, nu mai schimbăm antrenorul, că jucăm în cupele europene” a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Patronul roș-albaștrilor a subliniat însă că numai câștigarea Cupei îl salvează, adică o calificare în preliminariile Europa League, nu Conference League, unde ar putea ajunge și din play-out:

„Ce mă interesează pe mine Conference? Păi, fac conferință de presă? Dacă nu iau campionatul sau Cupa, nu mă interesează”, a concluzionat Becali.

FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (54 imagini)

FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg
+54 Foto
labels.photo-gallery
  • Cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii pe bancă, FCSB a câștigat două titluri de campioană ale României și a accesat optimile de finală ale Europa League, în sezonul anterior.
  • Parcursul european al „roș-albaștrilor” a fost încheiat de Olympique Lyon, care s-a impus categoric, 7-1 la general.

VIDEO. Golul marcat de Cordea în FCSB - CFR Cluj 1-4

Citește și

Colaps total FCSB, umilită acasă de CFR! Șansele campioanei de a ajunge în play-off se prăbușesc
Superliga
22:26
Colaps total FCSB, umilită acasă de CFR! Șansele campioanei de a ajunge în play-off se prăbușesc
Citește mai mult
Colaps total FCSB, umilită acasă de CFR! Șansele campioanei de a ajunge în play-off se prăbușesc
Telefonul a sunat instant VIDEO+FOTO. FCSB s-a prăbușit în 3 minute cu CFR, după ce a avut 1-0! MM, apelat imediat de patron
Superliga
21:36
Telefonul a sunat instant VIDEO+FOTO. FCSB s-a prăbușit în 3 minute cu CFR, după ce a avut 1-0! MM, apelat imediat de patron
Citește mai mult
Telefonul a sunat instant VIDEO+FOTO. FCSB s-a prăbușit în 3 minute cu CFR, după ce a avut 1-0! MM, apelat imediat de patron

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Sondaj Avangarde. Rezultat surprinzător: cei mai mulți români vor în Consiliul de Pace al lui Trump/ Șapte din zeci români, nemulțumiți de absența lui Nicușor Dan de la Davos
Sondaj Avangarde. Rezultat surprinzător: cei mai mulți români vor în Consiliul de Pace al lui Trump/ Șapte din zeci români, nemulțumiți de absența lui Nicușor Dan de la Davos
Sondaj Avangarde. Rezultat surprinzător: cei mai mulți români vor în Consiliul de Pace al lui Trump/ Șapte din zeci români, nemulțumiți de absența lui Nicușor Dan de la Davos
gigi becali fcsb superliga elias charalambous
Știrile zilei din sport
Au chemat SMURD-ul! Sabrina Voinea are probleme după scandalul dintre mama sa, Camelia, și Dragoș Bănescu
Special
15:22
Au chemat SMURD-ul! Sabrina Voinea are probleme după scandalul dintre mama sa, Camelia, și Dragoș Bănescu
Citește mai mult
Au chemat SMURD-ul! Sabrina Voinea are probleme după scandalul dintre mama sa, Camelia, și Dragoș Bănescu
Surpriză mare la FCSB - Fenerbahce Aflată în criză mare, campioana a vândut multe bilete. Poate bate recordul din Europa League + Încasări imense de la spectatori
Europa League
15:36
Surpriză mare la FCSB - Fenerbahce Aflată în criză mare, campioana a vândut multe bilete. Poate bate recordul din Europa League + Încasări imense de la spectatori
Citește mai mult
Surpriză mare la FCSB - Fenerbahce Aflată în criză mare, campioana a vândut multe bilete. Poate bate recordul din Europa League + Încasări imense de la spectatori
Șef FRF, victima hackerilor Secretarului general adjunct i s-a spart contul de WhatsApp, apoi a fost folosită o schemă a hoților care a inclus și conturi bancare
Nationala
14:20
Șef FRF, victima hackerilor Secretarului general adjunct i s-a spart contul de WhatsApp, apoi a fost folosită o schemă a hoților care a inclus și conturi bancare
Citește mai mult
Șef FRF, victima hackerilor Secretarului general adjunct i s-a spart contul de WhatsApp, apoi a fost folosită o schemă a hoților care a inclus și conturi bancare
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea 
Special
13:05
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea
Citește mai mult
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:49
„L-am atenționat pe Gigi” Mihai Stoica, despre forma slabă a unui titular de la FCSB: „A venit schimbat după vacanță, am insistat să nu joace!”
„L-am atenționat pe Gigi” Mihai Stoica, despre forma slabă a unui titular de la FCSB: „A venit schimbat după vacanță, am insistat să nu joace!”
18:56
Cum arată șantierul Dinamo A trecut o săptămână de la demararea lucrărilor: „Progresul este deja vizibil”
Cum arată șantierul Dinamo  A trecut o săptămână de la demararea lucrărilor: „Progresul este deja vizibil”
12:49
UTA Arad- Rapid LIVE de la 20:00 » Echipele de start. Daniel Paraschiv, titular. Moruțan, doar rezervă
UTA Arad- Rapid  LIVE de la 20:00 » Echipele de start. Daniel Paraschiv, titular. Moruțan, doar rezervă
18:36
Mircea Lucescu a fost externat Care este starea de sănătate a selecționerului României
 Mircea Lucescu a fost externat Care este starea de sănătate a selecționerului României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Top stiri din sport
Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou Stadionul, a cărui renovare este estimată la 1,5 miliarde de euro, a fost inundat
Campionate
13:52
Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou Stadionul, a cărui renovare este estimată la 1,5 miliarde de euro, a fost inundat
Citește mai mult
Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou Stadionul, a cărui renovare este estimată la 1,5 miliarde de euro, a fost inundat
Trauma lui Radu Naum Jurnalistul povestește cum i s-a transmis să dea afară zeci de angajați „de pe o zi pe alta”
Special
12:02
Trauma lui Radu Naum Jurnalistul povestește cum i s-a transmis să dea afară zeci de angajați „de pe o zi pe alta”
Citește mai mult
Trauma lui Radu Naum Jurnalistul povestește cum i s-a transmis să dea afară zeci de angajați „de pe o zi pe alta”
Schumacher „nu mai e imobilizat la pat” Detalii noi despre starea multiplului campion din Formula 1. Ce se întâmplă în vila cumpărată de la Florentino Perez
Formula 1
12:57
Schumacher „nu mai e imobilizat la pat” Detalii noi despre starea multiplului campion din Formula 1. Ce se întâmplă în vila cumpărată de la Florentino Perez
Citește mai mult
Schumacher „nu mai e imobilizat la pat” Detalii noi despre starea multiplului campion din Formula 1. Ce se întâmplă în vila cumpărată de la Florentino Perez
Decizii bizare cu ChatGPT Antrenorul spaniol, acuzat că făcea echipa, stabilea transferurile și planifica deplasările cu ajutorul inteligenței artificiale
Campionate
09:36
Decizii bizare cu ChatGPT Antrenorul spaniol, acuzat că făcea echipa, stabilea transferurile și planifica deplasările cu ajutorul inteligenței artificiale
Citește mai mult
Decizii bizare cu ChatGPT Antrenorul spaniol, acuzat că făcea echipa, stabilea transferurile și planifica deplasările cu ajutorul inteligenței artificiale

Echipe/Competiții

fcsb 94 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 35 rapid 17 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
26.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share