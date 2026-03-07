Ironii pentru FCSB  Oficialul lui CFR Cluj, „înțepături” după ce campioana a ratat play-off-ul: „Să prindă locul 7 în primul rând, apoi vedem”

Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv de la CFR Cluj, i-a ironizat pe cei de la FCSB, după ce formația lui Gigi Becali a ratat play-off-ul în acest sezon.

CFR Cluj a avut un parcurs fără greșeală în ultimele 10 etape și a reușit să-și asigure play-off-ul cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, în timp ce rivala FCSB a rămas în afara top 6.

Bogdan Mara: „FCSB să prindă, în primul rând, locul 7, după vedem”

Acum, campioana luptă pentru pozițiile 7-8, care asigură prezența la barajul pentru Conference League, unde meciul decisiv presupune un adversar din play-off, iar patronul Gigi Becali a transmis recent că și-ar dori o echipă din Cluj la partida respectivă.

„Știți cum e, și-a dorit multe lucruri anul acesta. Să prindă, în primul rând, locul 7 și după vedem cu cine joacă barajul.

Deocamdată noi avem alte treburi. Nu știm cine și cum va juca barajul. E clar, obiectivul nostru rămâne să intrăm într-o cupă europeană.

Rămâne de văzut în ce fel, de pe locul 1, 2 sau după baraj. E important să ajungem acolo”, a declarat Bogdan Mara, potrivit fanatik.ro.

CFR Cluj a fost eliminată recent din Cupa României, după 1-3 cu Universitatea Craiova, și rămâne în cursă doar pentru titlu, odată cu accederea în play-off-ul Ligii 1

FCSB este out din lupta pentru orice trofeu în acest sezon, singurul obiectiv fiind calificarea în Conference League.

