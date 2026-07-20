FCSB, noroc imens la tragerea la sorți  Adversar accesibil în turul 3 din Conference League! Cu cine ar putea juca CFR și U Cluj

FCSB, CFR și U Cluj și-au aflat adversarul pe care l-ar putea întâlni în turul 3 preliminar al Conference League.

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FCSB a avut noroc la tragerea la sorți. Roș-albaștrii ar urma să dea peste câștigătoarea „dublei” NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania), dacă vor trece de Auda.

Echipa antrenată de Marius Baciu mai avea în lista de posibili adversari nume tari și foarte tari: învinsele din meciurile Hajduk Split - Pafos, Benfica - St. Gallen și Qarabag - CSKA Sofia.

CFR Cluj ar urma să joace cu pierzătoarea „dublei” dintre Tromso (Norvegia) – FC Hradec Kralove (Cehia), iar U Cluj va juca cu câștigătoarea „dublei” dintre FC Dila Gori (Georgia) – Apollon Limassol (Cipru)

Dacă va trece de Alashkert, CFR Cluj va întâlni pierzătoarea dintre Tromso (Norvegia) și FC Hradec Kralove (Cehia).

De partea cealaltă, U Cluj va da peste câștigătoarea dintre FC Dila Gori (Georgia) - Apollon Limassol (Cipru), în cazul în care va trece de Brann.

Ambele echipe din Cluj vor juca primul meci pe teren propriu.

Noroc pentru FCSB la tragerea la sorți. Dacă vor trece de Auda, roș-albaștrii vor întâlni câștigătoarea „dublei” NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania).

Primul meci se va juca la București, pe 6 august, în timp ce returul este programat o săptămână mai târziu.

Știre inițială

Partea bună înainte de tragerea la sorți de la Nyon este că toate cele 3 reprezentante ale României se vor afla în urna capilor de serie. Partea mai puțin bună este că mai trebuie să se și califice în turul 3.

UEFA a publicat în urmă cu puțin timp lista scurtă a adversarilor peste care pot da cele trei echipe din România în turul 3 preliminar al Conference League.

FCSB

Învinsa dintre Hajduk Split (Croația) - Pafos (Cipru)

Învinsa dintre St. Gallen (Elveția) - Benfica (Portugalia)

Pierzătoarea dintre Qarabag (Azerbaidjan) - CKSA Sofia (Bulgaria)

Câștigătoarea dintre NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania)

CFR Cluj

Câștigătoarea dintre FC Vaduz (Liechtenstein) și Atletic Club d'Escaldes (Andorra)

Câștigătoarea dintre GAIS (Suedia) și FC Nordsjaelland (Danemarca)

Pierzătoarea dintre Tromso (Norvegia) și FC Hradec Kralove (Cehia)

Câștigătoarea dintre Shelbourne (Irlanda) și Nomme Kalju (Estonia)

U Cluj

Câștigătoarea dintre FK Panevezys (Lituania) - FC Tobol (Kazahstan)

Câștigătoarea dintre MSK Zilina (Slovacia) - GKS Katowice (Polonia)

Câștigătoarea dintre FC Dila Gori (Georgia) - Apollon Limassol (Cipru)

Câștigătoarea dintre BATE Borisov (Bulgaria) - FC Sion (Elveția)

Tragere la sorți. FCSB, CFR Cluj și U Cluj își află azi adversarii din turul 3 al Conference League

Cele trei formații vor evolua joi în prima manșă din turul 2:

18:00. Alashkert (Armenia) - CFR Cluj

20:00. U Cluj - Brann (Norvegia)

20:45. FCSB - Auda (Letonia)

Dacă se impun, vor avansa în turul 3, unde vor da peste adversarii pe care îi vor afla azi. Dacă sunt eliminate, părăsesc definitiv competițiile europene din acest sezon. Nu există plase de siguranță!

Pe scurt, de evitat ar fi formațiile din Scandinavia, Croația, Cehia și Austria. Celelalte ar trebui să fie accesibile, iar FCSB, CFR și U Cluj ar fi favorite în multe dintre ele.

Lista adversarilor e aceeași pentru toate 3:

Spartak Trnava (Slovacia) SAU CSKA 1948 Sofia (Bulgaria)

Ballkani (Kosovo) SAU Bohemians (Irlanda)

Hajduk Split (Croația) SAU Pafos (Cipru)*

Pyunik Erevan (Armenia) SAU Debrecen (Ungaria)

Jablonec (Cehia) SAU Varazdin (Croația)

Austria Viena (Austria) SAU Liepaja (Letonia)

Katowice (Polonia) SAU Zilina (Slovacia)

FC Vaduz (Liechtenstein) SAU Atletic d'Escaldes (Andorra)

Nordsjaelland (Norvegia) SAU GAIS (Suedia)

Tromso (Norvegia) SAU Hradec Kralove (Cehia)*

Tobol (Kazahstan) SAU Panevezys (Lituania)

Levadia Tallinn (Estonia) SAU Goteborg (Suedia)

Paide (Estonia) SAU Zira (Azerbaidjan)

Apollon (Cipru) SAU Dila Gori (Georgia)

Hibernian (Scoția) SAU Malisheva (Kosovo)

HB Torshavn (Feroe) SAU Motherwell (Scoția)

St. Gallen (Elveția) SAU Benfica (Portugalia)*

Sion (Elveția) SAU BATE Borisov (Belarus)

Dinamo Minsk (Belarus) SAU Neftchi Baku (Azerbaidjan)

CSKA Sofia (Bulgaria) SAU Qarabag (Azerbaidjan)*

Hammarby (Suedia) SAU Anderlecht (Belgia)*

Dunajska Streda (Slovacia) SAU Velez Mostar (Bosnia)

Koper (Slovenia) SAU Runavik (Feroe)

Aluminij (Slovenia) SAU Dinamo Tirana (Albania)

Shelbourne (Irlanda) SAU Kalju (Estonia)

Tampere (Finlanda) SAU Stjarnan (Islanda)

*meci de Europa League, formația retrogradează în turul 3 ECL

**echipele scrise cu bold sunt favorite să ajungă în turul 3 ECL

Programul Conference League

20 iulie: tragere la sorți turul 3

23 iulie: turul 2 preliminar

30 iulie: turul 2 preliminar

3 august: tragere la sorți play-off

6 august: turul 3 preliminar

13 august: turul 3 preliminar

20 august: play-off

27 august: play-off

28 august: tragere la sorți faza ligii

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