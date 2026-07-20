U Craiova a scăpat de ce era mai rău! Campioana României a aflat cu cine ar putea juca în turul 3 preliminar din Liga Campionilor » Cunoaștem și varianta Europa League

Universitatea Craiova a aflat împotriva cui ar putea juca în turul 3 preliminar din Liga Campionilor.

Dacă va trece de Levski Sofia, campioana României va întâlni câștigătoarea dintre Omonia Nicosia (Cipru) și Kairat Almaty (Kazahstan).

În cazul unei eliminări în duelul cu campioana Bulgariei, Craiova va merge în turul 3 preliminar al Europa League, unde ar urma să întâlnească pierzătoarea „dublei” Sabah Baku (Azerbaidjan) - KuPS Kuopio (Finlanda).

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În primul tur al competiției, oltenii au trecut peste peste ML Vitebsk, campiona Belarusului din 2025.

Pentru campioana României urmează duelul cu Levski Sofia. Oltenii îi vor înfrunta pe bulgari în turul 2, primul meci urmând să aibă loc miercuri, de la ora 20:30, în Bulgaria, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Dacă va fi eliminată de Levski, Craiova își va continua aventura europeană în turul 3 din Europa League. Oltenii vor întâlni pierzătoarea „dublei” Sabah Baku (Azerbaidjan) - KuPS Kuopio (Finlanda).

Primul meci ar urma să aibă loc în deplasare, pe 6 august, în timp returul este programat o săptămână mai târziu.

Dacă va trece de Levski Sofia, campioana României va întâlni câștigătoarea „dublei” dintre Omonia Nicosia (Cipru) și Kairat Almaty (Kazahstan).

Primul meci ar urma să aibă loc în Bănie pe 4-5 august, în timp ce returul este programat o săptămână mai târziu.

Echipa lui Filipe Coelho a evitat echipe precum Dinamo Zagreb și Steaua Roșie Belgrad.

Programul complet al turul 3 preliminar al Ligii Campionilor:

Ruta campioanelor

Levski Sofia (Bulgaria) / Universitatea Craiova (România) - Omonia (Cipru) / Kairat Almaty (Kazahstan)

Thun (Elveția) / Dinamo Zagreb (Croația) - Klakvsik (Insulele Feroe) - Kauno Zalgiris (Lituania)

Mjalby (Suedia) / Lincoln Red Imps (Gibraltar) - Iberia 1999 (Georgia) / Slovan Bratislava (Slovacia)

Ararat-Armenia (Armenia) / Shamrock Rovers (Irlanda) - Egnatia (Albania) / Celje (Slovenia)

Aarhus (Danemarca) / Lech Poznan (Polonia) - Sabah (Azerbaidjan) / KuPS (Finlanda)

Vikingur (Islanda) / Hapoel Beer Sheva (Israel) - Larne (Norvegia) - Steaua Roșie Belgrad (Serbia)

Ruta non-campioanelor

Olympiacos (Grecia) - NEC Nijmegen (Olanda)

Royale Union Saint-Gilloise (Belgia) - Bodo/Glimt (Norvegia)

Fenerbahce (Turcia) / Gornik Zabrze (Polonia) - Sturm Graz (Austria) / Heart (Scoția)

Sparta Praga (Cehia) - Lyon (Franța)

Dacă va ajunge în turul trei, Universitatea Craiova nu va mai fi cap de serie.

Știre inițială

Emoții pentru Craiova. Campioana își află următorul adversar din Champions League

Noi emoții pentru Craiova, care intră din nou în urne la Nyon, pentru a afla peste cine ar putea da în turul 3 preliminar.

Oltenii se vor afla din nou în urna a doua și speră să aibă ceva noroc la tragerea la sorți. Problema este că lista posibililor adversari cuprinde nume importante care au impresionat în ultimele sezoane.

Steaua Roșie: 9 calificări consecutive în grupele europene, 4 în Liga Campionilor;

9 calificări consecutive în grupele europene, 4 în Liga Campionilor; Dinamo Zagreb: cea mai bună formație all-time din preliminariile UCL! 108 meciuri jucate, 61 de victorii, 24 de remize și doar 23 de înfrângeri. Golaveraj: 203-107. 9 calificări în grupe obținute pe teren, depășită doar de Galatasaray (10) și Dinamo Kiev (16);

cea mai bună formație all-time din preliminariile UCL! 108 meciuri jucate, 61 de victorii, 24 de remize și doar 23 de înfrângeri. Golaveraj: 203-107. 9 calificări în grupe obținute pe teren, depășită doar de Galatasaray (10) și Dinamo Kiev (16); Slovan Bratislava: 5 calificări consecutive în grupele europene, una în UCL;

5 calificări consecutive în grupele europene, una în UCL; Lech Pozan: eliminată greu de Shakhtar Donetsk în optimile Conference League din sezonul trecut;

eliminată greu de Shakhtar Donetsk în optimile Conference League din sezonul trecut; Celje: vine după două sezoane în care a ajuns până în sferturi, respectiv optimi în Conference League;

vine după două sezoane în care a ajuns până în sferturi, respectiv optimi în Conference League; Kairat Almaty: surpriza sezonului trecut din UCL.

Niciuna dintre cele 6 nu este însă calificată direct în turul 3 și, la fel ca Universitatea, mai au de trecut de un adversar până la o eventuală confruntare.

Steaua Roșie (Serbia) SAU Larne (Irlanda de Nord)

SAU Larne (Irlanda de Nord) Dinamo Zagreb (Croația) SAU Thun (Elveția)

SAU Thun (Elveția) Slovan Bratislava (Slovacia) SAU Iberia (Georgia)

SAU Iberia (Georgia) Lech Poznan (Polonia) SAU Aarhus (Danemarca)

SAU Aarhus (Danemarca) Celje (Slovenia) SAU Egnatia (Albania)

SAU Egnatia (Albania) Omonia Nicosia (Cipru) SAU Kairat Almaty (Kazahstan)

De evitat cu orice preț ar fi Steaua Roșie și Dinamo Zagreb, două forțe din Est cu șanse reale de a ajunge din nou în faza ligii.

Kairat Almaty ar fi un adversar problematic și din prisma drumului, aflându-se la peste 5.000 de kilometri de Craiova. Mai departe decât Lisabona! Dar s-ar putea dovedi a fi mai slabă decât sezonul trecut, rămasă fără tânărul Satpaev, transferat de Chelsea.

Cu celelalte 3 adversare, Craiova ar putea spera la o surpriză, mai ales dacă manșa retur va avea loc pe „Oblemenco”, unde s-ar putea baza pe un stadion arhiplin.

Ce se întâmplă dacă Universitatea e eliminată de Levski

Dacă va trece de Levski, campioana va avea garantată prezența în faza ligii din Conference League. Dacă va fi eliminată, va retrograda în turul 3 din Europa League.

Marele avantaj aici ar fi că oltenii ar evolua pe ruta campioanelor și ar întâlni doar alte adversare eliminate din Champions League.

Învinsa duelului Sabah Baku (Azerbaidjan) - KuPS Kuopio (Finlanda)

Învinsa duelului Mjallby AIF (Suedia) - Lincoln Red Imps (Gibraltar)

Învinsa duelului Iberia 1999 Tbilisi (Georgia) - Slovan Bratislava (Slovacia)

Programul Craiovei

22 iulie: Levski Sofia - Craiova (turul 2 UCL)

25 iulie: Dinamo - Craiova (etapa #2 Liga 1)

29 iulie: Craiova - Levski Sofia (turul 2 UCL)

1 august: Craiova - Petrolul (etapa #3 Liga 1)

3 august: tragere la sorți play-off UCL/EL/ ECL

4-5 august: turul 3 (UCL/EL)

8 august: Craiova - FC Argeș (etapa #4 Liga 1)

11-12 august: turul 3 (UCL/EL)

15 august: Oțelul - Craiova (etapa #4 Liga 1)

18-19 august: play-off (UCL/EL/ECL)

22 august: Craiova - Voluntari (etapa #5 Liga 1)

25-26 august: play-off (UCL/EL/ECL)

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