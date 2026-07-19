Ultimul meci la Dinamo Și-a anunțat plecarea imediat după înfrângerea cu Petrolul: „Voi fi veșnic recunoscător”

PETROLUL - DINAMO 1-0. Maxime Sivis (28 de ani) și-a anunțat plecarea imediat după înfrângerea „câinilor” de la Ploiești.

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Ajuns la Dinamo în vara lui 2024, fundașul dreapta va pleca la Orenburg, în Rusia, iar roș-albii vor încasa 750.000 de euro în urma transferului.

Maxime Sivis și-a anunțat plecarea de la Dinamo

La scurt timp după finalul meciului pierdut de „câini”, 0-1 la Ploiești, partidă în care a fost integralist, Sivis a anunțat că se desparte de Dinamo printr-un mesaj publicat pe contul personal de Instagram.

„«Câini roșii», cu inima grea vă anunț plecarea mea.

În primul rând, aș vrea să le mulțumesc tuturor oamenilor alături de care am avut ocazia să lucrez în această mare familie care este Dinamo. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la împlinirea mea încă din prima zi în care am ajuns aici.

Apoi, aș vrea să vă mulțumesc VOUĂ, suporterilor lui Dinamo. Nu a fost întotdeauna ușor, dar sprijinul vostru constant m-a împins mereu să mă autodepășesc și să dau tot ce am mai bun pentru acest mare club.

Voi fi recunoscător pentru totdeauna că am avut ocazia să port cu mândrie culorile lui Dinamo timp de doi ani. Este o pagină care se întoarce, dar nu o carte care se închide. VOI veți avea mereu un loc special în inima mea, nu vă voi uita niciodată.

O dată «câine roșu», mereu «câine roșu»”, se arată în mesajul postat de Sivis.

Sivis și-a luat la revedere și de la suporteri

Fanii i-au mulțumit, la rândul lor, francezului. Acesta s-a dus la galerie după meciul cu Petrolul, unde a fost aplaudat la scenă deschisă.

Crescut la academia celor de la Angers, Sivis a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Quevilly Rouen, Concarneau, Red Star FC și Guingamp.

72 de meciuri a strâns Sivis pentru Dinamo: a marcat două goluri și a oferit patru pase decisive. Este cotat la 700.000 de euro, potrivit Transfermarkt

VIDEO. Golul marcat de Martins în Petrolul - Dinamo 1-0

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