FCSB - Feyenoord, peste „Justiție capturată" de la TVR!  Audiența meciului thriller de pe Arenă, de peste două ori mai mare decât a documentarului Recorder de la postul public
Europa League

Dan Udrea
Publicat: 12.12.2025, ora 17:14
Actualizat: 12.12.2025, ora 17:54
  • FCSB - Feyenoord s-a jucat în Europa League și după 1-3 la pauză s-a terminat 4-3, cu ce mai tare răsturnare din istoria participării echipelor noastre în cupele europene
  • Audiența cumulată a celor două posturi care au transmis meciul, Digi și Prima Sport, a fost mult peste cea înregistrată de TVR marți, când a difuzat documentarul Recorder

Seara europeană de joi a produs, așa cum era de așteptat, audiența bune televiziunilor de sport. Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2 și FCSB - Feyenoord 4-3 s-au jucat în Conference League și Europa League și au fost transmise de Digi Sport și Prima Sport.

Citește și
Dintre cele două, câștigător în audiențe a ieșit jocul de pe Arena Națională.

  • FCSB - Feyenoord a avut 6% rating și 22,8% cotă de piață
  • Craiova - Sparta Praga a avut 4,6% rating și 13,8 cotă de piață

Datele sunt pentru publicul comercial, cel cuprins cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național. Partida în care a evoluat FCSB a prins top 5 programe TV pentru întreaga zi de joi, fiind devansată doar de producții care au aparținut de Pro TV.

Comparația TVR, cu “Justiție capturată”, versus Prima și Digi Sport, cu FCSB - Feyenoord

Comparativ cu documentarul Recorder, care a fost difuzat de TVR marți seară, cu începere de la ora 21:00 și care a durat fix cât un meci de fotbal, două ore, FCSB - Feyenoord a ieșit net în avantaj.

Pe publicul comercial urban, TVR a înregistrat cu “Justiție capturată” un rating de numai 2,2%. În schimb, meciul a avut pe comercial, tot doar în orașe, un rating de 5%.

Concluzia: meciul de pe Arenă a avut o audiență de peste două ori mai mare. La TVR s-au uitat 105.000 persoane, la meci peste 230.000, raportate la intervalul de vârstă 21-54 de ani, în urban!

În schimb, impactul documentarului Recorder în online a fost unul ieșit din comun. Pe youtube, filmul postat luni seară a adunat, în doar 3 zile și jumătate, peste 3,4 milioane de vizualizări!

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan (7).jpg
FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan (7).jpg

FCSB - Feyenoord nu prinde top 25 în 2025

Deși a fost un meci memorabil, FCSB - Feyenoord n-a fost însă nici pe departe la fel și în privința audienței. Nu prinde nici măcar top 25 cele mai vizionate jocuri disputate în 2025.

Toate celelalte meciuri jucate de roș-albaștri până acum pe tabloul principal din Europa League, care au fost transmite tot de Digi Sport și Prima Sport, au bifat rating superior.

Pe primul loc e confruntarea de la Belgrad, cu Steaua Roșie Belgrad, audiență 6,7%.

Meciul european al FCSB-ului din actuala stagiune, cu cei mai mulți telespectatori, a fost cel cu Aberdeen, de la București, returul din play-off-ul UEL: 8,3% rating, partidă vizionată pe Pro TV!

În schimb, partida de pe continent, din tot anul 2025, cu care FCSB a înregistrat cel mai mare rating a fost duelul cu Manchester United, din ianuarie: 10,7% rating, pe Prima Sport și Digi Sport la un loc!

Care credeți că e victoria cea mai mare obținută de FCSB în Europa?

2-0 Valencia (2005) %
3-0 Betis Sevilla (2006) %
4-1 Dinamo Kiev (2006) %
1-0 Chelsea (2013) %
2-0 Ajax (2013) %
4-3 Feyenoord (2025) %

Citește și

TVR feyenoord audienta fcsb recorder justitie capturata
