Ce se întâmplă cu Lixandru Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul ieșit accidentat de pe teren » Pe cine a remarcat în victoria cu Feyenoord +74 foto
Mihai Lixandru. Foto: Raed Krishan
Ce se întâmplă cu Lixandru Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul ieșit accidentat de pe teren » Pe cine a remarcat în victoria cu Feyenoord

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.12.2025, ora 10:19
alt-text Actualizat: 12.12.2025, ora 10:45
  • FCSB - FEYENOORD 4-3. Mihai Lixandru (24 de ani) a acuzat dureri puternice și a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 61 al partidei din runda #6 din Europa League.
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al echipei, a vorbit despre ce a pățit fotbalistul.

Titular în centrul defensivei alături de Siyabonga Ngezana, Lixandru a ajuns șchiopătând la marginea terenului și existau suspiciuni legate de o posibilă accidentare musculară.

FCSB - FEYENOORD 4-3. Mihai Stoica a vorbit despre accidentarea lui Lixandru: „Are o tăietură”

Accidentarea lui Lixandru ar fi reprezentat încă o lovitură pentru FCSB, echipă deja obligată să improvizeze în centrul defensivei. Totuși, Mihai Stoica a liniștit apele:

„Lixandru are o tăietură. Înțeleg că nu ar fi o problemă, că ar fi apt”, a declarat oficialul roș-albaștrilor, la Prima Sport.

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (2).jpg
FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (2).jpg

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
Postul obișnuit al lui Lixandru este de mijlocaș defensiv, însă acesta a ajuns să joace ca stoper pentru că Joyskim Dawa și Mihai Popescu sunt în continuare indisponibili. În plus, Siyabonga Ngezana se pregătește de participarea la Cupa Africii.

Pentru FCSB urmează două partide importante în campionat, în lupta pentru play-off, cu Unirea Slobozia (15 decembrie) și Rapid (21 decembrie), iar staff-ul tehnic speră ca fundașul să fie recuperat în timp util.

În cazul unei absențe mai lungi, FCSB ar rămâne cu puține soluții în centrul apărării: Daniel Graovac, Vlad Chiricheș și Andrei Dăncuș.

VIDEO: Cum a sărbătorit FCSB victoria cu Feyenoord

Remarcații lui Mihai Stoica: „Se întâmplă ce nu s-a mai întâmplat în istoria recentă a clubului”

FCSB se află pe locul 27, cu șase puncte acumulate după cele șase meciuri jucate.

„După meciul cu Farul, când șutul lui Toma a trecut pe lângă poartă, am spus că Toma va marca într-un meci important. Trebuie să recunosc că mă gândeam cu Dinamo sau Rapid, dar a marcat azi.

Schimbările au adus această metamorfoză. Toți cei care au intrat în a doua repriză au fost la cel mai înalt nivel, dar nu poți să vorbești despre meciul ăsta fără să subliniezi evoluția lui Cisotti.

Golul patru va face înconjurul lumii. Vezi rar cum un jucător care pleacă singur, la sacrificiu, câștigă duelul, driblează portarul nu se grăbește și îl vede pe Tanase, iar în ultima secunda a meciului se întâmplă ce nu s-a întâmplat în istoria recentă a clubului.

Nu a mai fost o astfel de răsturnare, împotriva unei echipe care părea că e net superioară la un moment dat”, a declarat Mihai Stoica.

Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (3).jpg
Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (3).jpg

Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (1).jpg Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (2).jpg Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (3).jpg Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (4).jpg Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (5).jpg
Mihai Stoica a comentat și evoluțiile lui Vlad Chiricheș, Daniel Graovac și Malcom Edjouma, toți intrați pe teren în repriza secundă.

„Am jucat fără, Bîrligea, fără Olaru, Ngezana a părăsit terenul, fără Dawa, fără Mihai Popescu și lista poate continua.

Merită menționat și modul în care Chiricheș a condus echipa spre acest rezultat fantastic, de acolo au plecat toate, și bineînțeles evoluția fără greșeală a lui Graovac, care meci de meci demonstrează că a fost o decizie bună înregimentarea lui.

Surpriza a venit de la Edjouma, care mai are câteva zeci de minute contract cu noi. Dacă nu a semnat cu altă echipă, mi-a spus Gigi că poate să rămână la noi, e un cadou pe care i-l face pentru bucuria pe care ne-a oferit-o în această seară”.

Cred că Tomiță i-a speriat la 3-1, cu golul ăla. Unii se dau deștepți, că nu are Toma cum să joace, să se uite la intervențiile lui defensive, la cum a ajuns un atacant lateral să respingă din centrul careului cu capul, cum a deposedat adversarul pe linia de fund Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB

În 1993, Steaua a învins Croația Zagreb, actuala Dinamo Zagreb, cu 3-2. În următorul meci, FCSB va întâlni formația croată pe 22 ianuarie.

„La Zagreb se joacă semifinala, dacă reușim să facem ce a făcut Betis (n.r. - victorie cu 3-1). Echipa a cărei continuatoare suntem a câștigat un meci la Zagreb, de ce nu am câștiga și noi?”

17:06
18:43
17:08
18:59
