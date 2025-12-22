Procesul Ultra FCSB - CSA Steaua Condamnări, achitări și daune morale pentru steagul Tornado capturat cu violență

Un membru al Peluzei Nord FCSB, victima unei agresiuni comise de ultrașii CSA Steaua, a obținut în instanță daune morale de 15.000 de lei.

Incidentul a avut loc pe 18 august 2022, după meciul FCSB - Viking Stavanger, când ultrasul FCSB a fost deposedat violent de steagul brigăzii Tornado 47, însoțit de fiul său minor.

Un steag furat, lovituri cu pumnii și picioarele, cagule, mașini care blochează străzi și o regulă nescrisă: „nu mergem la Poliție”.

Proces Ultra FCSB - CSA Steaua, după capturarea violentă a steagului Tornado 47

Așa arată, pe scurt, unul dintre cele mai dure episoade din războiul ultras dintre galeriile FCSB și CSA Steaua.

Cazul a ajuns pe masa instanțelor și s-a încheiat în 2025, după un parcurs complicat, atât penal, cât și civil.

În primă instanță au fost pronunțate condamnări, în apel au urmat achitări, iar ultrasul agresat de rivalii de la CSA Steaua a primit daune morale de 15.000 de lei.

Totul s-a întâmplat pe 18 august 2022, după meciul FCSB - Viking Stavanger (1-2), disputat pe Arena Națională, în play-off-ul Conference League.

Victima a fost urmărită cu patru mașini de la Arena Națională

Potrivit instanței, un membru al brigăzii Tornado 47, parte din Peluza Nord FCSB a fost urmărit cu patru mașini în care se aflau 15 ultrași din facțiunea GLAS a celor de la CSA Steaua, de la stadion până în cartierul în care locuia.

În parcarea blocului, în prezența fiului său de 14 ani, fanul FCSB a fost lovit cu pumnii și cu picioarele, pus la pământ, forțat să deschidă portbagajul și deposedat de steagul brigăzii, eşarfe şi tricouri ale echipei de fotbal FCSB. Agresorii au fugit apoi cu mașinile.

Pe 6 octombrie 2022, Poliția Capitalei a informat că a desfășurat 19 percheziții domiciliare și a pus în executare 14 mandate de aducere, în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Vâlcea, într-un dosar penal de tâlhărie calificată.

Agresorii au purtat cagule

Dosarul a fost trimis înregistrat pe 2 mai 2023 la Judecătoria sectorului 5. Instanța a reținut că fapta a fost comisă „noaptea, începând cu ora 23:30, profitând de întuneric și de inferioritatea numerică a persoanei vătămate”.

Judecătorii au constatat că agresorii purtau cagule sau și-au acoperit fețele cu gulere speciale și au blocat accesul pe stradă cu trei mașini. Victima a necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale.

În codul ultras, pierderea steagului unui grup reprezintă o gravă umilință, iar brigada Tornado 47 a anunțat la câteva zile după incident că își încetează activitatea, deși a condamnat acțiunile ultrașilor steliști.

Cum a decurs procesul: condamnări, achitări, daune morale

Încă de la primele înfățișări, judecătorii au fost puși în temă că se confruntă cu un caz specific fenomenului Ultra.

„Cu titlu preliminar, trebuie menționat faptul că potrivit tuturor declarațiilor martorilor și ale inculpaților din prezenta cauză, instanța a constatat că între ultrașii galeriilor diferitelor echipe de fotbal, steagul de gard reprezintă un element esențial al grupărilor, o modalitate primordială de identificare a grupului, iar capturarea acestuia de către o facțiune adversă determină desființarea galeriei rivale.

Toții inculpații din prezenta cauză, precum și persoana vătămată cunoșteau semnificația capturării steagului de gard al unei galerii de suporteri”.

Nouă dintre ultrașii CSA Steaua și-au recunoscut faptele: tâlhărie și furt calificat

În primă fază, pe 13 iunie 2023, nouă ultrași au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5 București.

Aceștia au fost condamnați, cu suspendare, la pedepse între un an și doi ani și două luni pentru tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și furt calificat.

Șase achitați la Apel: „Nu există probe”

La un an după primul verdict, alți șase ultrași steliști au fost condamnați de Judecătoria Sectorului 5 la pedepse între 1 și 3 ani de închisoare, cu suspendare, sub supraveghere timp de 4 ani.

Pe 19 decembrie 2024, Curtea de Apel București a dispus achitarea definitivă a celor șase inculpați. Instanța a reținut că faptele de tâlhărie și furt au existat, iar autorii acestora au fost identificați și condamnați, însă nu s-a putut face dovada că cei șase inculpați au comis infracțiunile pentru care fuseseră condamnați inițial.

Judecătorii au apreciat că probatoriul administrat este afectat de îndoieli serioase, generate de vicii de credibilitate ale probelor.

Consilier juridic la ANAF, implicat în incident

În apărarea lor, agresorii au susținut că „acțiunea de capturare a steagului de gard al unei grupări de ultrași” face parte dintr-un joc între suporterii echipelor de fotbal.

Potrivit cutumelor acestora, după capturarea steagului de gard al unei facțiuni adverse, desființarea acesteia este acceptată fără rezerve. Agresorii au mai afirmat că, în astfel de situații, implicarea organelor de poliție este exclusă.

Judecătorii au respins argumentele inculpaților și au decis că eroarea de fapt nu îi exonerează, aceștia apreciind în mod greșit că fapta lor era legală și presupunând în mod eronat că victima și-ar fi dat consimțământul.

Unul dintre ultrașii CSA Steaua implicați în incidentul violent este, potrivit avocatului său, consilier juridic la ANAF și absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității București.

Instanța, despre victimă: „Era ultras, conștient de unele practici ale acestor grupări”

Într-un proces civil separat, pe 13 martie 2025, victima agresiunii ultrașilor CSA Steaua a cerut daune morale de 125.000 de lei, iar Judecătoria Sectorului 5 a decis că 15.000 de lei sunt suficienți:

„În ceea ce priveşte cuantumul prejudiciului, instanța constată că reclamantului i-au fost cauzate leziuni traumatice care au necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale.

În cauza de faţă sunt importante nu doar zilele de îngrijiri medicale, ci şi trauma la care a fost supus reclamantul, aflat în neputinţă de a se apăra, fiind în inferioritate numerică și însoțit de fiul minor, precum și spaima cauzată de violenţa pârâților.

Totodată, instanța va ține cont și de faptul că reclamantul era el însuși un membru al unei grupări de tip ULTRA, fiind conștient de unele practici ale acestor grupări, chestiune aptă să influențeze în mod concret magnitudinea suferinței psihice, motiv pentru care apreciază instanța că suma de 15.000 RON constituie o reparare echitabilă a prejudiciului suferit.

Prejudiciul solicitat de reclamant, de 125.000 RON, este disproporționat prin raportare la circumstanțele concrete ale cauzei”.

„Regulile interne ale ultrașilor nu justifică violența”

Cu toate astea, judecătorii au subliniat că invocarea de către agresori a unor reguli interne ale grupărilor ultra nu poate justifica violența exercitată împotriva victimei.

Invocarea de către pârâți ale unor presupuse reguli/cutume ale grupării ULTRA nu poate prezenta relevanță în măsura în care aceste presupuse reguli/cutume sunt contrare valorilor societății. Or, în măsura în care aceste presupuse reguli/cutume presupun tolerarea violențelor săvârșite de indivizi asupra altor indivizi, acestea nu pot opera, în mod evident, drept cauză justificativă sau care să înlăture răspunderea. În fine, caracterul de cutumă invocat de pârâți este negat chiar de demersurile judiciare întreprinse de reclamant. Judecătoria Sectorului 5

Ultrasul FCSB agresat a fost exclus din Peluza Nord

Imediat după incidentul din august 2022, Peluza Sud Steaua a reacționat printr-un comunicat, susținând că „Unii dintre noi au fost reținuți de către Poliție pentru singurul motiv că sunt ULTRA’ și că fac parte dintr-un grup de suporteri ai Stelei.

Acuzațiile sunt rodul unor plângeri și denunțuri făcute de către susținătorii echipei uzurpatoare”.

În replică, Peluza Nord a scris pe pagina oficială că „se delimitează total de orice suporter, membru / fost membru care are orice fel de legătură cu vizite, informări, discuții” cu autoritățile. Totodată, Peluza Nord FCSB a anunțat că bărbatul implicat în incident a fost exclus din Peluză.

Poliția a fost alertată de o femeie

Completul de la Judecătorie a reținut că, în legătură cu incidentul din august 2022, apelul la 112 nu a fost făcut de victimă, ci de o femeie care a semnalat că mai multe persoane de sex masculin, purtând cagule negre și având asupra lor două sacoșe, alergau și s-au urcat în trei autoturisme.

Instanța de fond a subliniat că, odată declanșată, cercetarea infracțiunii de tâlhărie se realizează din oficiu și nu poate fi încetată prin împăcarea părților, astfel că reclamantul nu avea posibilitatea de a influența modul în care autoritățile și-au îndeplinit atribuțiile.

Concluzia: „Pârâții au săvârșit faptele ilicite de tâlhărie/furt, iar reclamantul s-a adresat organelor statului în vederea tragerii lor la răspundere penală, conduită firească într-un stat de drept”.

Mărturia ultrasului agresat

În declarația dată anchetatorilor a doua zi după incident, pe 19 august 2022, fanul FCSB a descris în detaliu modul în care a fost atacat.

„Nu am oprit deloc pe drum în momentul în care am intrat pe aleea blocului de domiciliu, în spatele blocului unde am locul de parcare, am observat intrând pe alee același autoturism Skoda.

Şoferul acesteia a intrat pe alee, a întors autoturismul şi l-a poziţionat la aproximativ 25–30 de metri, cu faţa către stradă şi cu spatele către noi, blocând astfel accesul altor autoturisme care ar fi putut veni în zonă”.

Lovituri în cap și corp

În acel moment, bărbatul spune că a fost oprit de un grup de cinci persoane.

„Pe aleea de la scara blocului am fost interceptat de cei cinci indivizi, care mi-au spus direct să le dau steagurile. Le-am răspuns că nu am niciun steag.

Imediat am simţit o lovitură puternică în zona capului. Nu ştiu care dintre ei m-a lovit. Am căzut în genunchi, după care m-am ridicat şi am fost lovit din nou cu pumnul şi cu piciorul în zona corpului”.

„ M-au luat cu forţa de braţe şi m-au condus până la autoturismul meu”

Deși a continuat să nege că ar avea asupra sa steagul, agresiunea a escaladat.

„Am continuat să neg că aş avea un steag, iar doi dintre ei m-au luat cu forţa de braţe şi m-au condus până la autoturismul meu.

În dreptul acestuia, mi-au spus să-l deschid. Mi-au deschis forţat palma în care aveam cheile şi au observat că nu sunt cheile de la maşină”.

„Fiul meu venise lângă mine, pe el nu l-au agresat”

În tot acest timp, ceilalți membri ai grupului au rămas în poziții de control în jurul autoturismului.

„În acest timp, ceilalţi trei indivizi erau postaţi în jurul autoturismului. Fiul meu venise lângă mine, pe el nu l-au agresat în niciun fel”.

În cele din urmă, bunurile au fost sustrase, iar agresorii au fugit de la fața locului.

„Cei doi care au deschis portbagajul au luat din acesta cele două sacoşe în care se aflau steagurile, precum şi o sacoşă transparentă în care se aflau eşarfele şi tricourile.

Imediat după ce au sustras toate aceste bunuri, au fugit către autoturismul Skoda cu care veniseră şi au părăsit zona”.

