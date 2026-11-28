FCSB - CSIKSZEREDA 2-0. Denis Drăguș (27 de ani) a vorbit despre primul gol marcat în tricoul roș-albaștrilor.

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Atacantul s-a declarat bucuros că a reușit să spargă gheața și speră ca FCSB să continue seria rezultatelor pozitive.

FCSB - CSIKSZEREDA 2-0 . Denis Drăguș: „Sper să repetăm astfel de seri”

Drăguș a vorbit și despre duelul cu Farul din etapa următoare, o revenire specială pentru el, pe terenul echipei la care s-a făcut remarcat pentru prima dată în Superliga.

„S-a topit gheața. Mă bucur că am câștigat și că am marcat primul gol. Sper să repetăm astfel de seri. Este important să adunăm puncte. Terenul a fost mai dificil, vremea, de asemenea, dar e bine că am luat punctele. A fost o seară frumoasă.

Marți (n.r. - cu Csikszereda, în Cupă) și vineri (cu Farul, în Superliga) trebuie să câștigăm din nou. Vineri va fi un moment special. Mă bucur să mă întorc acolo, va fi un sentiment special, dar sper să ieșim învingători”, a declarat Drăguș la zona mixtă.

Denis Drăguș: „Nu are așa mare importanță”

Căpitan în 0-1 cu Corvinul și 0-0 cu FC Argeș, Denis Drăguș a fost lăsat fără banderolă în confruntarea cu Csikszereda. Aceasta a revenit pe brațul lui Karlo Muhar.

Întrebat despre decizia lui Laurențiu Reghecampf, atacantul a replicat:

„Că e el sau oricine, nu are așa mare importanță. Și eu încerc să ajut, și Karlo la fel, cu experiența lui. Nu mai contează la cine stă banderola”.

VIDEO. Primul gol marcat de Denis Drăguș pentru FCSB

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