Bătaie pe jucătorii de la Oțelul FCSB și Rapid luptă cu o echipă din Polonia pentru căpitanul gălățenilor » Oferte și pentru un alt nume important

Mijlocașii Joao Lameira (26 de ani) și Joao Paulo (27 de ani), jucători de bază la Oțelul, se află în atenția mai multor cluburi din Superliga .

. Căpitanul Oțelului este dorit de FCSB și de Rapid, dar are oferte și din Polonia.

Conducerea gălățenilor a început deja discuțiile pentru posibilele transferuri ale celor doi fotbaliști, fiind nevoită să vândă din cauza problemelor financiare cu care se confruntă clubul.

Bătaie pe jucătorii de la Oțelul. Joao Lameira, dorit de FCSB și Rapid

Desemnat căpitan de antrenorul Laszlo Balint, Joao Lameira este unul dintre cei mai curtați jucători ai momentului.

Conform surselor GOLAZO.ro, mijlocașul defensiv este dorit atât de FCSB, campioana en-titre a României, cât și de Rapid, liderul din Liga 1.

Pe lângă interesul din România, Lameira are și o ofertă din Polonia, de la Widzew Lodz. Oțelul a negociat cu polonezii și vineri dimineața.

600.000 de euro este suma minimă pe care vor să o primeacă gălățenii pentru căpitanul lor. Pe deasupra, Oțelul ar dori să primească și un procent dintr-un viitor transfer al portughezului

Și jucătorul, care a ajuns la Oțelul în sezonul 2023-2024 și a devenit rapid un om de bază, impune condiții.

Mijlocașul își dorește un salariu de minimum 20.000 de euro pe lună , după ce a renunțat la o sumă considerabilă atunci când a părăsit echipa rusească Baltika Kaliningrad, unde era rezervă, pentru a putea fi titular la Oțelul.

Mutarea s-a realizat cu ajutorul lui Octavian Moraru, investitor la Oțelul. Este vorba despre fiul lui Valerii Moraru, fost patron al Rapidului.

76 de meciuri a disputat Joao Lameira în tricoul gălățenilor. A bifat 5 goluri și 2 pase decisive

Joao Paulo, dorit de alte formații din Superliga

Un alt jucător intens urmărit de echipele din România este Joao Paulo, mijlocașul din Capul Verde transferat de Oțelul de la Sheriff Tiraspol. Fotbalistul de 27 de ani a strâns 18 apariții, un gol și o pasă decisivă în tricoul gălățenilor.

Dacă nu se va accidenta, Joao Paulo are șanse reale să participe la Campionatul Mondial din 2026.

FIFA va plăti 10.000 de dolari pentru fiecare zi pe care un fotbalist o va petrece în lotul naționalei, din prima zi oficială de pregătire și până în ziua imediat următoare după eliminarea echipei.

Clubul la care va fi legitimat Joao Paulo în timpul CM 2026 va primi o treime din suma totală, iar Sheriff și Oțelul vor împărți restul banilor în funcție de perioada pe care a fotbalistul a petrecut-o la ele în cei doi ani anteriori turneului final.

400.000 de euro este cota de piață a fotbalistului cu 37 de selecții în selecționata Capului Verde

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport