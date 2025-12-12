Costel Gâlcă, radical Jucătorul în privința căruia a luat măsuri: „Nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat!”

- Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul celor de la Rapid, l-a exclus din lot pe Antoine Baroan (25 de ani) și pentru meciul cu Oțelul.
- Rapid și Oțelul se vor întâlni mâine, de la ora 20:30, pe stadionul Giulești, în etapa #20 din Liga 1.
Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Costel Gâlcă a decis ce se va întâmpla cu Antoine Baroan la meciul Rapid- Oțelul
Antoine Baroan a intrat în dizgrațiile lui Costel Gâlcă, după ce ar fi întârziat la mai multe antrenamente ale celor de la Rapid.
Francezul a fost exclus din lot înaintea duelului cu FC Botoșani, 0-0.
Întrebat la conferința de presă premergătoare meciului de mâine despre situația atacantului, Costel Gâlcă a răspuns:
„Baroan este în continuare în afara lotului. Nu a fost nimic grav. Nu a făcut ce trebuie la antrenament, nu e prima dată. Așa că l-am dat afară.
Toți sunt titulari și toți pot juca. Toți au avut opțiuni de a juca. Nu cred că va mai juca anul acesta. Din punctul meu de vedere, nu!
Nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat! Din acest moment, dacă a greșit și nu e prima dată, nu mai intră în lot. Se pregătește separat”, a spus Costel Gâlcă, potrivit gsp.ro.
Victor Angelescu, avertisment pentru Antoine Baroan: „E posibil să plece”
Dezamăgit de evoluțiile slabe ale vârfului francez, oficialul giuleștenilor a anunțat că Baroan ar putea fi vândut în perioada de transferuri din ianuarie.
„100% vor pleca jucători. Cred că dacă nu realizează unde este și ce trebuie să facă, e posibil să plece. E posibil să plece oricine. Nu înseamnă că nu ne bazăm pe Baroan.
Ne așteptam la mai mult. Depinde de Costel Gâlcă. Ce face și el (n.r. - Baroan) la antrenamente, în meciuri”, a spus Victor Angelescu, potrivit primasport.ro.
Cifrele lui Antoine Baroan la Rapid
Dorit în vară și de Dinamo, Antoine Baroan a ajuns la Rapid la începutul lunii iulie. Atacantul a debutat în tricoul giuleștenilor în etapa #3 din Liga 1, împotriva celor de la Csikszereda, 2-0.
Francezul a marcat două goluri în duelul cu FC Botoșani, din etapa #4 a Ligii 1, 2-0. În ciuda începutului promițător, „vârful” nu a reușit să mai contribuie la vreo reușită a elevilor lui Costel Gâlcă.
De asemenea, cu Baroan titular, Rapid nu a câștigat niciun meci în campionat:
- Rapid - Oțelul 1-1
- FCSB - Rapid 2-2
- Rapid - Hermannstadt 1-2
- CFR Cluj - Rapid 3-0
Francezul a fost integralist în duelul din etapa #1 a Cupei României, contra celor de la Dumbrăvița, 3-0, reușind o pasă decisivă.