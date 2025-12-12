Costel Gâlcă, radical Jucătorul în privința căruia a luat măsuri: „Nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat!”

Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul celor de la Rapid, l-a exclus din lot pe Antoine Baroan (25 de ani) și pentru meciul cu Oțelul.

Rapid și Oțelul se vor întâlni mâine, de la ora 20:30, pe stadionul Giulești, în etapa #20 din Liga 1.

Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Costel Gâlcă a decis ce se va întâmpla cu Antoine Baroan la meciul Rapid- Oțelul

Antoine Baroan a intrat în dizgrațiile lui Costel Gâlcă, după ce ar fi întârziat la mai multe antrenamente ale celor de la Rapid.

Francezul a fost exclus din lot înaintea duelului cu FC Botoșani, 0-0.

Întrebat la conferința de presă premergătoare meciului de mâine despre situația atacantului, Costel Gâlcă a răspuns:

„Baroan este în continuare în afara lotului. Nu a fost nimic grav. Nu a făcut ce trebuie la antrenament, nu e prima dată. Așa că l-am dat afară.

Toți sunt titulari și toți pot juca. Toți au avut opțiuni de a juca. Nu cred că va mai juca anul acesta. Din punctul meu de vedere, nu!

Nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat! Din acest moment, dacă a greșit și nu e prima dată, nu mai intră în lot. Se pregătește separat”, a spus Costel Gâlcă, potrivit gsp.ro.

Victor Angelescu, avertisment pentru Antoine Baroan: „E posibil să plece”

Dezamăgit de evoluțiile slabe ale vârfului francez, oficialul giuleștenilor a anunțat că Baroan ar putea fi vândut în perioada de transferuri din ianuarie.

„100% vor pleca jucători. Cred că dacă nu realizează unde este și ce trebuie să facă, e posibil să plece . E posibil să plece oricine. Nu înseamnă că nu ne bazăm pe Baroan.

Ne așteptam la mai mult. Depinde de Costel Gâlcă. Ce face și el (n.r. - Baroan) la antrenamente, în meciuri”, a spus Victor Angelescu, potrivit primasport.ro.

800.000 de euro este cota de piață a lui Antoine Baroan, conform Transfermarkt

Cifrele lui Antoine Baroan la Rapid

Dorit în vară și de Dinamo, Antoine Baroan a ajuns la Rapid la începutul lunii iulie. Atacantul a debutat în tricoul giuleștenilor în etapa #3 din Liga 1, împotriva celor de la Csikszereda, 2-0.

Francezul a marcat două goluri în duelul cu FC Botoșani, din etapa #4 a Ligii 1, 2-0. În ciuda începutului promițător, „vârful” nu a reușit să mai contribuie la vreo reușită a elevilor lui Costel Gâlcă.

De asemenea, cu Baroan titular, Rapid nu a câștigat niciun meci în campionat:

Rapid - Oțelul 1-1

FCSB - Rapid 2-2

Rapid - Hermannstadt 1-2

CFR Cluj - Rapid 3-0

Francezul a fost integralist în duelul din etapa #1 a Cupei României, contra celor de la Dumbrăvița, 3-0, reușind o pasă decisivă.

VIDEO: Antoine Baroan a marcat ultima oară pentru Rapid pe 4 august, în 2-1 cu FC Botoșani

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport