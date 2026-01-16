Membri ai galeriei FCSB, arestați FOTO. Patru suporteri ai campioanei au agresat trei adolescenți într-un tramvai din București +8 foto
Membri ai galeriei FCSB, arestați FOTO. Patru suporteri ai campioanei au agresat trei adolescenți într-un tramvai din București

Publicat: 16.01.2026, ora 16:53
Actualizat: 16.01.2026, ora 17:03
  • Patru membri ai galeriei celor de la FCSB au fost arestați preventiv după ce au agresat trei adolescenți într-un tramvai din București, în luna noiembrie a anului trecut.
  • Suporterii, cu vârste cuprinse între 14 și 21 de ani, sunt acuzați de lovire sau alte violențe și de tulburarea liniștii și ordinii publice.

Incidentul de anul trecut a fost surprins de camerele de supraveghere din tramvai, iar acum cei patru agresori au fost reținuți.

VIDEO. Patru membri ai galeriei FCSB, arestați

Mai multe surse judiciare au declarat că cei patru fac parte din galeria celor de la FCSB, iar agresiunea a avut loc pe 22 noiembrie 2025, când aceștia mergeau la meciul cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, din etapa #17 a Ligii 1, scrie news.ro.

„Din datele şi probele administrate a reieşit faptul că, la data de 22 noiembrie 2025, patru persoane, în timp ce se aflau într-un tramvai, ar fi agresat fizic trei minori, unul în vârstă de 16 ani şi doi în vârstă de 15 ani, lovindu-i cu pumnii şi picioarele la nivelul capului şi corpului. Prin acţiunile lor, persoanele în cauză ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică”.

Poliția Capitalei a transmis un comunicat cu privire la reținerea fanilor.

„Ieri, 15 ianuarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi al jandarmilor din cadrul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov.

În urma activităţilor desfăşurate, au fost reţinute patru persoane, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea liniştii şi ordinii publice”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei, transmis vineri, conform sursei citate.

Patru membri ai galeriei FCSB au agresat trei adolescenți într-un tramvai din București. Foto: Captură/News.ro
Patru membri ai galeriei FCSB au agresat trei adolescenți într-un tramvai din București. Foto: Captură/News.ro

Patru membri ai galeriei FCSB au agresat trei adolescenți într-un tramvai din București. Foto: Captură/News.ro Patru membri ai galeriei FCSB au agresat trei adolescenți într-un tramvai din București. Foto: Captură/News.ro Patru membri ai galeriei FCSB au agresat trei adolescenți într-un tramvai din București. Foto: Captură/News.ro Patru membri ai galeriei FCSB au agresat trei adolescenți într-un tramvai din București. Foto: Captură/News.ro Patru membri ai galeriei FCSB au agresat trei adolescenți într-un tramvai din București. Foto: Captură/News.ro
„Persoanele bănuite au fost depistate şi conduse la audieri”

Cei patru fani ai campioanei României sunt arestați timp de 24 de ore, așa cum reiese din comunicatul Poliției.

„Persoanele bănuite au fost depistate şi conduse la audieri. Faţă de acestea a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului Grupuri Infracţionale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea liniştii şi ordinii publice”.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, cei patru membri ai galeriei FCSB ar putea fi arestați timp de 30 de zile, decizia nefiind încă una oficială. Unul dintre fanii echipei se află în prezent în arest, ceilalți fiind eliberați.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share