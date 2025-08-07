Torțe la antrenamentul FCSB Suporterii, prezenți la ultima sesiune de pregătire, înaintea duelului cu Drita

Câteva zeci de suporteri ai lui FCSB au fost prezenți, miercuri, la ultima sesiune de antrenament a „roș-albaștrilor” înaintea duelului cu Drita.

Campioana României are cinci jucători indisponibili pentru duelul din Europa League.

FCSB va juca, astăzi, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în prima manșă a turului 3 din preliminariile Europa League, împotriva lui Drita.

Suporterii, prezenți la antrenamentul lui FCSB înaintea meciului cu Drita: „Suntem lângă voi”

FCSB are un start slab de sezon, iar suporterii vor să ridice moralul echipei înaintea „dublei” cu Drita.

După cinci înfrângeri consecutive în toate competițiile suferite de campioana en-titre, în jur de 30 de suporteri au fost prezenți la baza de pregătire a lui FCSB, pentru a-și motiva favoriții, scrie gsp.ro.

Fanii trupei pregătite de Elias Charalambous au aprins torțe și au scandat „Campionii” și „Lângă voi, suntem lângă voi!”.

FCSB, probleme de lot înaintea duelului cu Drita

Veștile proaste continuă pentru campioana României. FCSB are probleme de lot, înaintea manșei tur a „dublei” împotriva campioanei din Kosovo, Drita.

3 înfrângeri în 4 meciuri a înregistrat FCSB în actuala ediție a competițiilor europene

După derby-ul pierdut împotriva lui Dinamo, 3-4, unul dintre cei mai constanți apărători ai lui Elias Charalambous, Risto Radunovic, nu s-a putut antrena și ar putea lipsi în turul rundei 3 preliminare a Europa League.

Radunovic nu s-a putut antrena cu echipa. Nu e sută la sută. Mihai Stoica, manager FCSB

În cazul în care Radunovic nu va evolua în duelul din Europa League, locul său ar putea fi ocupat de Alexandru Pantea.

Ceilalți jucători pe care FCSB nu îi va putea utiliza în primul meci cu Drita sunt: Florin Tănase și Ngezana, amândoi suspendați, dar și Darius Olaru, care nu s-a refăcut după leziunea musculară suferită.

De asemenea, Denis Alibec urmează să absenteze mai multe dueluri, deși de abia revenise în calculele lui Elias Charalambous.

Aceasta ar putea fi formula de start a lui FCSB în duelul cu Drita:

Cum ar putea arăta „11”-le de start al FCSB la meciul cu Drita

Târnovanu - V. Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Bîrligea.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

