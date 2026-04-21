Cu cine va juca Hagi la națională Cum ar putea arăta un prim „11" al selecționerului și cum ar fi o formulă de start specială a lui Hagi
alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 14:58
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 14:58
  • Cât va schimba Gică Hagi la primele două meciuri ale mandatului său, amicalele cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie), și cât o va face la primele patru meciuri oficiale în cascadă?

Gică Hagi a fost prezentat luni după-amiază, astăzi a început mandatul de selecționer și are 43 de zile să pregătească primele meciuri ale naționalei.

Ambele partide amicale, ambele împotriva unor rivale care nu s-au calificate nici ele la Campionatul Mondial:

  • 2 iunie, Georgia (Tbilisi). 
  • 6 iunie, Țara Galilor (București, stadionul Steaua). 

Avantajul lui Hagi: două jocuri de teste înaintea cvadruplei-șoc

Antrenorul în vârstă de 61 de ani are marea șansă de a nu intra direct într-o competiție oficială și va folosi ambele meciuri de pregătire pentru teste.

Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Poate să convoace și să verifice jucătorii pe care îi vrea, strategia, tactica, stilul dorite la „tricolori” în perspectiva cvadruplei confruntări-șoc din toamnă, cu patru dueluri în cascadă în Liga Națiunilor B:

  • 25 septembrie, Suedia (d). 
  • 28 septembrie, Bosnia (a). 
  • 2 octombrie, Polonia (d). 
  • 5 octombrie, Suedia (a). 
15 zile
va dura prima reuniune pentru o competiție oficială a naționalei lui Hagi, între 21 septembrie și 5 octombrie

Dar cât de mult va schimba cu adevărat formula de start față de cea de la Istanbul, la 0-1 cu Turcia, în semifinala barajului CM 2026?

Va face o mișcare radicală sau doar câteva înlocuiri, mizând mai mult pe transformarea mentală și tactică a grupului pe care îl are deja.

Unde ar putea modifica Hagi în primul „11”

Selecționerul a sugerat la conferință că, datorită experienței în alte campionate, „stranierii” vor avea prima șansă.

Portar are unul singur în formă: Ionuț Radu. Momentan, goalkeeperul Celtei Vigo nu are contracandidat.

E posibil ca apărarea să fie cea mai modificată.

În mod normal, jumătatea din centru-dreapta ar trebui să fie aceeași, Rațiu - Drăgușin, însă cât va conta prestația slabă a lui Rațiu în fața Turciei? Hagi a fost și el pe stadionul lui Beșiktaș la acea întâlnire.

Gândindu-se la viitor, ar putea muta în centru-stânga. Burcă și Bancu, ambii 33 de ani (ultimul chiar 34 în septembrie), să le cedeze locul lui Ghiță (27 de ani, stoper) și debutantului Borza (20), rapidistul crescut de Hagi și prezentat deseori drept viitorul fundaș stânga al naționalei.

În linia mediană, n-ar fi exclus să vedem aceiași jucători (dacă Marius Marin nu va depăși accidentarea la genunchi), toți la o vârstă ideală pentru marea performanță: Ianis Hagi (27), Dragomir (27) și Răzvan Marin (30).

Revenirea lui Drăguș pe teren va reface tridentul căutat și de Edi Iordănescu și Mircea Lucescu: Man (27)-Drăguș (26)-Mihăilă (26).

Formula la care visa Hagi. Naționala 100% Constanța

De-a lungul carierei de antrenor, Hagi a promovat foarte mulți tineri, unii ajungând sus, la națională și transferați în străinătate.

Cum ar arăta o selecționată a României cu jucătorii lansați la Academia Hagi?

La portar ar fi singura mare problemă. Nu a propus niciun nume important în fotbalul nostru.

O formulă de start ar fi putea fi aceasta:

  • Buzbuchi (32 de ani, Farul) - C. Manea (28, Rapid), T. Băluță (27, Craiova), Ghiță (27, Hannover), Borza (20, Rapid) - I. Hagi (27, Alanyaspor), R. Marin (30, AEK Atena), F. Tănase (31, FCSB) - F. Coman (28, Al-Gharafa)/Mitriță (31, Zhejiang), L. Munteanu (23, DC United), Drăguș (26, Gaziantep). 

