Cum a accesat FCSB o avere de la Europa! În ultimii 15 ani, clubul s-a ales doar de pe continent cu 145 de milioane de euro. Care e proporția: UEFA vs vânzări jucători +7 foto
Campioana și-a antamat deja venituri, exclusiv de la UEFA, de circa 6,5 milioane de euro. FOTOMONTAJ GOLAZO.ro
Europa League

Cum a accesat FCSB o avere de la Europa! În ultimii 15 ani, clubul s-a ales doar de pe continent cu 145 de milioane de euro. Care e proporția: UEFA vs vânzări jucători

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 24.09.2025, ora 16:24
  • Joi seară, FCSB ia startul într-o nouă competiție europeană: tabloul principal din Europa League. Va fi în această postură pentru a 16-a oară începând din 2004
  • Campioana și-a antamat deja venituri, exclusiv de la UEFA, de circa 6,5 milioane de euro, la care poate adăuga alți bani dacă va bifa rezultate și va fi în faza eliminatorie
  • În ultimii 15 ani, FCSB a avut venituri de circa 145 de milioane de euro exclusiv din Europa: din partea UEFA și de la cluburile de pe continent cărora le-a vândut fotbaliști. Toate detaliile în articol

Go Ahead Eagles - FCSB se va disputa joi seară, cu începere de la ora 19:45 și va consemna startul oficial al ediției 2025-2026 din Europa League.

Pentru campioana României va fi încă o prezență în grupele/tabloul principal al unei competiții europene. Pentru a 16-a oară începând din 2004, anul în care UEFA a introdus sistemul cu grupe inclusiv în Cupa UEFA.

De fapt, de când clubul a fost preluat ca patron de Becali, ianuarie 2003, FCSB nu a ratat niciodată prezența la startul cupelor europene, însă n-a ajuns de fiecare dată în grupe sau pe tabloul principal.

Toate aceste prezențe au însemnat, dincolo de performanța sportivă, bani, foarte mulți bani. Inclusiv pentru acest sezon, FCSB și-a antamat deja o sumă considerabilă, exclusiv din partea UEFA: circa 6,5 milioane de euro. De unde provin?

  • Tururi preliminare 525.000 de euro
  • Tabloul principal 4.310.000 de euro
  • Market Pool&Coeficient 5 ani 430.000 de euro
  • Coeficient pe ultimii 10 ani 1.124.000 de euro
  • Suma garantată pentru locul 36 75.000 de euro
  • TOTAL 6.464.000 de  euro

Ce a însemnat, de fapt, Europa în finanțele FCSB în ultimul deceniu și jumătate (2011-2025)? Încasări formidabile, care ating aproape 145 de milioane de euro. Cine e Europa? În primul rând, UEFA, forul european care a oferit bonusuri pentru participările continentale. În al doilea rând, toate țările în care FCSB a vândut fotbaliști în ultimii 15 ani. Două imense surse de venit:

ÎNCASĂRILE FCSB DIN EUROPA ÎN ULTIMII 15 ANI

  • 57% UEFA
  • 43% vânzări  jucători la cluburi europene

Începând din 2011 și până acum, inclusiv bonusurile deja antamate pentru 2025, FCSB a atins 82,3 de milioane de euro încasări exclusiv din partea UEFA.

Recordul absolut e deținut de anul 2013, singurul din acest interval în care echipa s-a calificat în grupele Champions League. Atunci, în conturile roș-albaștrilor au ajuns 16,7 milioane de euro, virați de forul de la Nyon.

TOP 5 ani din ultimii 15 cu cele mai mari încasări de la UEFA

ANSUMAPERFORMANȚA
201316,7Grupe Champions League
2024*12,5Optimi Europa League
20127,5Optimi Europa League
20177,516-imi Europa League
20256,5Tabloul principal Europa League
* banii inclusiv pentru rezultatele și performanțele din primele luni din 2025, când s-au jucat 6 meciuri

În anii în care a ratat calificări în grupe, FCSB tot s-a ales cu încasări de la UEFA, însă mici și foarte mici. De exemplu, în 2021, când a fost eliminată de Șahtior Karagandi în turul 2 din Conference League, FCSB s-a ales cu doar 500.000 de euro.

Cealaltă mare sursă de venit din Europa e reprezentată de banii primiți de la cluburile cărora FCSB le-a vândut jucători.

În ultimii 15 ani, volumul acestora, exclusiv pe continent, a fost de 20 de jucători.

Primul în acest interval: Bogdan Stancu, cedat în Turcia, la Galatasaray, pentru 5.000.000 de euro.

Ultimul pe listă: Edjouma, împrumutat la Bari, în Italia, pentru 200.000 de euro. În total, FCSB s-a ales cu aproape 62 de milioane de euro în intervalul 2011-2025!

TOP 5 vânzări, în ultimii 15 ani, la cluburi din Europa

JUCĂTORECHIPA / ȚARASUMA
1. D. ManParma / Italia12.000.000
2. StanciuAnderlecht / Belgia10.000.000
3. ChiricheșTottenham / Anglia8.500.000
4. GardoșSouthampton / Anglia6.800.000
5. B. StancuGalatasaray / Turcia5.000.000
8
e numărul țărilor europene în care FCSB a vândut jucători în ultimii 15 ani: pe primele locuri fiind Anglia (15,9 mil. euro), Italia (14,1), Belgia (13) și Turcia (12,5), celelalte 4 sunt Spania, Grecia, Cehia și Franța
FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: IMAGO)
FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (7 imagini)

FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: IMAGO) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures)
+7 Foto
labels.photo-gallery

UEFA europa league bani fcsb go ahead eagles
