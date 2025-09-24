Cum a accesat FCSB o avere de la Europa! În ultimii 15 ani, clubul s-a ales doar de pe continent cu 145 de milioane de euro. Care e proporția: UEFA vs vânzări jucători

Joi seară, FCSB ia startul într-o nouă competiție europeană: tabloul principal din Europa League. Va fi în această postură pentru a 16-a oară începând din 2004

Campioana și-a antamat deja venituri, exclusiv de la UEFA, de circa 6,5 milioane de euro, la care poate adăuga alți bani dacă va bifa rezultate și va fi în faza eliminatorie

În ultimii 15 ani, FCSB a avut venituri de circa 145 de milioane de euro exclusiv din Europa: din partea UEFA și de la cluburile de pe continent cărora le-a vândut fotbaliști. Toate detaliile în articol

Go Ahead Eagles - FCSB se va disputa joi seară, cu începere de la ora 19:45 și va consemna startul oficial al ediției 2025-2026 din Europa League.

Pentru campioana României va fi încă o prezență în grupele/tabloul principal al unei competiții europene. Pentru a 16-a oară începând din 2004, anul în care UEFA a introdus sistemul cu grupe inclusiv în Cupa UEFA.

De fapt, de când clubul a fost preluat ca patron de Becali, ianuarie 2003, FCSB nu a ratat niciodată prezența la startul cupelor europene, însă n-a ajuns de fiecare dată în grupe sau pe tabloul principal.

Toate aceste prezențe au însemnat, dincolo de performanța sportivă, bani, foarte mulți bani. Inclusiv pentru acest sezon, FCSB și-a antamat deja o sumă considerabilă, exclusiv din partea UEFA: circa 6,5 milioane de euro. De unde provin?

Tururi preliminare 525.000 de euro

Tabloul principal 4.310.000 de euro

Market Pool&Coeficient 5 ani 430.000 de euro

Coeficient pe ultimii 10 ani 1.124.000 de euro

Suma garantată pentru locul 36 75.000 de euro

TOTAL 6.464.000 de euro

Ce a însemnat, de fapt, Europa în finanțele FCSB în ultimul deceniu și jumătate (2011-2025)? Încasări formidabile, care ating aproape 145 de milioane de euro. Cine e Europa? În primul rând, UEFA, forul european care a oferit bonusuri pentru participările continentale. În al doilea rând, toate țările în care FCSB a vândut fotbaliști în ultimii 15 ani. Două imense surse de venit:

ÎNCASĂRILE FCSB DIN EUROPA ÎN ULTIMII 15 ANI

57% UEFA

UEFA 43% vânzări jucători la cluburi europene

Începând din 2011 și până acum, inclusiv bonusurile deja antamate pentru 2025, FCSB a atins 82,3 de milioane de euro încasări exclusiv din partea UEFA.

Recordul absolut e deținut de anul 2013, singurul din acest interval în care echipa s-a calificat în grupele Champions League. Atunci, în conturile roș-albaștrilor au ajuns 16,7 milioane de euro, virați de forul de la Nyon.

TOP 5 ani din ultimii 15 cu cele mai mari încasări de la UEFA

AN SUMA PERFORMANȚA 2013 16,7 Grupe Champions League 2024* 12,5 Optimi Europa League 2012 7,5 Optimi Europa League 2017 7,5 16-imi Europa League 2025 6,5 Tabloul principal Europa League * banii inclusiv pentru rezultatele și performanțele din primele luni din 2025, când s-au jucat 6 meciuri * banii inclusiv pentru rezultatele și performanțele din primele luni din 2025, când s-au jucat 6 meciuri

În anii în care a ratat calificări în grupe, FCSB tot s-a ales cu încasări de la UEFA, însă mici și foarte mici. De exemplu, în 2021, când a fost eliminată de Șahtior Karagandi în turul 2 din Conference League, FCSB s-a ales cu doar 500.000 de euro.

Cealaltă mare sursă de venit din Europa e reprezentată de banii primiți de la cluburile cărora FCSB le-a vândut jucători.

În ultimii 15 ani, volumul acestora, exclusiv pe continent, a fost de 20 de jucători.

Primul în acest interval: Bogdan Stancu, cedat în Turcia, la Galatasaray, pentru 5.000.000 de euro.

Ultimul pe listă: Edjouma, împrumutat la Bari, în Italia, pentru 200.000 de euro. În total, FCSB s-a ales cu aproape 62 de milioane de euro în intervalul 2011-2025!

TOP 5 vânzări, în ultimii 15 ani, la cluburi din Europa

JUCĂTOR ECHIPA / ȚARA SUMA 1. D. Man Parma / Italia 12.000.000 2. Stanciu Anderlecht / Belgia 10.000.000 3. Chiricheș Tottenham / Anglia 8.500.000 4. Gardoș Southampton / Anglia 6.800.000 5. B. Stancu Galatasaray / Turcia 5.000.000

8 e numărul țărilor europene în care FCSB a vândut jucători în ultimii 15 ani: pe primele locuri fiind Anglia (15,9 mil. euro), Italia (14,1), Belgia (13) și Turcia (12,5), celelalte 4 sunt Spania, Grecia, Cehia și Franța

