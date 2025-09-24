Cum a accesat FCSB o avere de la Europa! În ultimii 15 ani, clubul s-a ales doar de pe continent cu 145 de milioane de euro. Care e proporția: UEFA vs vânzări jucători

- Joi seară, FCSB ia startul într-o nouă competiție europeană: tabloul principal din Europa League. Va fi în această postură pentru a 16-a oară începând din 2004
- Campioana și-a antamat deja venituri, exclusiv de la UEFA, de circa 6,5 milioane de euro, la care poate adăuga alți bani dacă va bifa rezultate și va fi în faza eliminatorie
- În ultimii 15 ani, FCSB a avut venituri de circa 145 de milioane de euro exclusiv din Europa: din partea UEFA și de la cluburile de pe continent cărora le-a vândut fotbaliști. Toate detaliile în articol
Go Ahead Eagles - FCSB se va disputa joi seară, cu începere de la ora 19:45 și va consemna startul oficial al ediției 2025-2026 din Europa League.
Pentru campioana României va fi încă o prezență în grupele/tabloul principal al unei competiții europene. Pentru a 16-a oară începând din 2004, anul în care UEFA a introdus sistemul cu grupe inclusiv în Cupa UEFA.
De fapt, de când clubul a fost preluat ca patron de Becali, ianuarie 2003, FCSB nu a ratat niciodată prezența la startul cupelor europene, însă n-a ajuns de fiecare dată în grupe sau pe tabloul principal.
Toate aceste prezențe au însemnat, dincolo de performanța sportivă, bani, foarte mulți bani. Inclusiv pentru acest sezon, FCSB și-a antamat deja o sumă considerabilă, exclusiv din partea UEFA: circa 6,5 milioane de euro. De unde provin?
- Tururi preliminare 525.000 de euro
- Tabloul principal 4.310.000 de euro
- Market Pool&Coeficient 5 ani 430.000 de euro
- Coeficient pe ultimii 10 ani 1.124.000 de euro
- Suma garantată pentru locul 36 75.000 de euro
- TOTAL 6.464.000 de euro
Ce a însemnat, de fapt, Europa în finanțele FCSB în ultimul deceniu și jumătate (2011-2025)? Încasări formidabile, care ating aproape 145 de milioane de euro. Cine e Europa? În primul rând, UEFA, forul european care a oferit bonusuri pentru participările continentale. În al doilea rând, toate țările în care FCSB a vândut fotbaliști în ultimii 15 ani. Două imense surse de venit:
ÎNCASĂRILE FCSB DIN EUROPA ÎN ULTIMII 15 ANI
- 57% UEFA
- 43% vânzări jucători la cluburi europene
Începând din 2011 și până acum, inclusiv bonusurile deja antamate pentru 2025, FCSB a atins 82,3 de milioane de euro încasări exclusiv din partea UEFA.
Recordul absolut e deținut de anul 2013, singurul din acest interval în care echipa s-a calificat în grupele Champions League. Atunci, în conturile roș-albaștrilor au ajuns 16,7 milioane de euro, virați de forul de la Nyon.
TOP 5 ani din ultimii 15 cu cele mai mari încasări de la UEFA
|AN
|SUMA
|PERFORMANȚA
|2013
|16,7
|Grupe Champions League
|2024*
|12,5
|Optimi Europa League
|2012
|7,5
|Optimi Europa League
|2017
|7,5
|16-imi Europa League
|2025
|6,5
|Tabloul principal Europa League
În anii în care a ratat calificări în grupe, FCSB tot s-a ales cu încasări de la UEFA, însă mici și foarte mici. De exemplu, în 2021, când a fost eliminată de Șahtior Karagandi în turul 2 din Conference League, FCSB s-a ales cu doar 500.000 de euro.
Cealaltă mare sursă de venit din Europa e reprezentată de banii primiți de la cluburile cărora FCSB le-a vândut jucători.
În ultimii 15 ani, volumul acestora, exclusiv pe continent, a fost de 20 de jucători.
Primul în acest interval: Bogdan Stancu, cedat în Turcia, la Galatasaray, pentru 5.000.000 de euro.
Ultimul pe listă: Edjouma, împrumutat la Bari, în Italia, pentru 200.000 de euro. În total, FCSB s-a ales cu aproape 62 de milioane de euro în intervalul 2011-2025!
TOP 5 vânzări, în ultimii 15 ani, la cluburi din Europa
|JUCĂTOR
|ECHIPA / ȚARA
|SUMA
|1. D. Man
|Parma / Italia
|12.000.000
|2. Stanciu
|Anderlecht / Belgia
|10.000.000
|3. Chiricheș
|Tottenham / Anglia
|8.500.000
|4. Gardoș
|Southampton / Anglia
|6.800.000
|5. B. Stancu
|Galatasaray / Turcia
|5.000.000