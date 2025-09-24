Jaf de un milion de euro Casa selecționerului Portugaliei a fost spartă de hoți » Ce lucruri i-au furat

Roberto Martinez (52 de ani), selecționerul Portugaliei, a fost victima unui jaf.

Hoții au intrat în casa spaniolului și au furat mai multe bijuterii și ceasuri.

Totul s-a întâmplat sâmbătă, între orele 16:30 și 19:30, la casa lui Roberto Martinez din Cascais, o stațiune de lux din Portugalia supranumită „Beverly Hills”.

Roberto Martinez, victima unui jaf

Cei care au spart casa selecționerului Portugaliei au furat mai multe bijuterii și cel puțin 12 ceasuri, valoarea bunurilor ajungând la peste 1 milion de euro , anunță cnnportugal.iol.pt.

Se pare că hoții au intrat prin bucătărie, după ce au spart o fereastră. Din fericire, Roberto Martinez și familia sa nu erau acasă.

Furtul a fost observat de îngrijitorul locuinței, care, în acel moment, lucra în subsolul casei.

Conform sursei citate, nu există imagini de pe camerele de supraveghere ale locuinței, ci doar din câteva locații exterioare, apropiate casei lui Roberto Martinez.

A început deja investigația pentru capturarea hoților și restituirea bunurilor antrenorului spaniol.

Roberto Martinez se află pe banca Portugaliei din 2023 și a câștigat Nations League anul acesta. Lusitanii au învins în finală Spania, cu scorul de 3-2 după penalty-uri.

De-a lungul carierei, antrenorul spaniol a mai antrenat Swansea, Wigan, Everton și naționala Belgiei.

557 de meciuri are Roberto Martinez în cariera sa de antrenor

