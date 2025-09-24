Vrea să-i rezilieze contractul Ce i-a zis Pintilii lui Becali despre prestațiile unuia dintre cei mai importanți jucători: „Mi-e că mă enervez”

Patronul FCSB, Gigi Becali (67 de ani), a anunțat că va stabili în această iarnă viitorul lui Vlad Chiricheș (35 de ani).

Contractul jucătorului, care nu traversează o perioadă bună, ar putea fi reziliat.

Fostul internațional român a evoluat în minutul 75 al partidei dintre FCSB și FC Botoșani, încheiată 1-3, și a oferit o prestație considerată dezamăgitoare de patronul echipei.

Gigi Becali nu este mulțumit de prestațiile lui Vlad Chiricheș

„Nu mai poate. Mi-a zis și Pintilii «Uite ce rugăminte am, nu mai poate la mijlocul terenului, băgați-l fundaș central». I-am spus că mi-e că driblează pe acolo, pierde mingea, mă enervez.

Nu mai poate, gata, nu mai are viteză. I s-a scăzut cutia de viteze. Nu mai are viteza a cincea, are numai a doua. Cu tot respectul. Lui îi expirase contractul, eu m-am rugat de el. Dar nu mai poate.

Eu i-am propus, să vedem în iarnă. Stai acolo în club și gata. Pintilii e un băiat atât de bun, el rămâne cu mine pe viață.

Naș-fin, stați acolo, lucrăm împreună și gata”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Chiricheș este jucătorul cu cel mai impresionant CV de la FCSB.

Fundașul a evoluat pentru Napoli și Tottenham. Acesta a înregistrat 48 de partide în Italia și 43 de apariții în Anglia.

Chiricheș a lucrat cu antrenori cu nume importante, precum Carlo Ancelotti, Mauricio Pochettino, Maurizio Sarri, Andre Villas-Boas sau Roberto De Zerbi.

Experiența sa a fost esențială pentru FCSB în Superliga și Europa League în sezonul 2024-2025, perioadă în care a fost mutat pe postul de mijlocaș defensiv și a evoluat 37 de meciuri.

Cifrele lui Vlad Chiricheș:

FCSB – 125 de meciuri, 5 goluri, 3 pase de gol

– 125 de meciuri, 5 goluri, 3 pase de gol Sassuolo – 62 de meciuri, 2 goluri, 1 pasă de gol

– 62 de meciuri, 2 goluri, 1 pasă de gol Napoli – 48 de meciuri, 4 goluri

– 48 de meciuri, 4 goluri Tottenham – 43 de meciuri, 2 goluri, 1 pasă de gol

– 43 de meciuri, 2 goluri, 1 pasă de gol Pandurii Târgu Jiu – 41 de meciuri, 1 pasă de gol

– 41 de meciuri, 1 pasă de gol Cremonese – 17 meciuri

– 17 meciuri Curtea de Argeș – 16 meciuri

VIDEO: Golul de 2-1 marcat de Botoșani împotriva FCSB-ului

