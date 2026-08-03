FCSB a redus din diferență cu Farul după un corner rezultat din noua regulă din fotbal

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Portarul care depășește 8 secunde cu mingea în mână va fi sancționat, iar rivalii vor beneficia automat de un corner.

FCSB a înscris după ce Farul n-a respectat noua regulă din fotbal

În minutul 55, Cisotti a centrat, Stoian a trimis cu capul pe lângă poartă, iar portarul Farului trebuia să degajeze.

Rafael Munteanu a întârziat însă degajarea dincolo de limita regulamentului - 8 secunde și s-a acordat astfel corner pentru FCSB, în minutul 56.

Din cornerul executat de Tavi Popescu, Dawa a înscris cu capul. Munteanu a respins mingea în doi timpi, dar aceasta intrase deja cu toată circumferința în poartă.

Banca Farului a protestat dur la decizia arbitrului, considerând că Munteanu nu a depășit cele 8 secunde regulamentare. Golul a fost analizat și în camera VAR și validat.

Brigada de la FCSB - Farul:

Arbitru: Adrian Cojocaru / Asistenți: Romică Bîrdeș, Cosmin Vătămanu / VAR: Cătălin Popa, AVAR: Radu Petrescu

Ulterior, în minutul 69, Munteanu a apărat penalty-ul executat de Florin Tănase

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