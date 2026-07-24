FCSB părăsește Ghencea Gazonul, principala problemă: „Nu se poate juca fotbal acolo!” » Unde se mută roș-albaștrii +43 foto
Mihai Stoica FOTO: Sport Pictures
Conference League

FCSB părăsește Ghencea Gazonul, principala problemă: „Nu se poate juca fotbal acolo!” » Unde se mută roș-albaștrii

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 21:56
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 21:59
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a analizat înfrângerea cu Auda, scor 2-3, din prima manșă a turului doi preliminar din Conference League.
  • Oficialul roș-albaștrilor a acuzat arbitrajul și a criticat starea gazonului din Ghencea.
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Mihai Stoica a anunțat și că FCSB ar putea disputa următoarele meciuri europene pe stadionul „Arcul de Triumf”.

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Mihai Stoica, după înfrângerea cu Auda: „Dacă era VAR, era 4-1 pentru noi”

Mihai Stoica susține că mai multe decizii ale arbitrilor au dezavantajat FCSB. La partida din Ghencea nu a existat sistem VAR.

„De greșelile individuale s-a vorbit destul. Foarte puțin s-a vorbit despre cele mai importante lucruri care s-au întâmplat aseară.

Unu la mână, arbitrajul, care, eu cred că, dacă era VAR, era 4-1 pentru noi. Ar fi trebuit să joace de la început în 10. Tănase nu a fost lăsat să joace mingea, să paseze, fundașul central al celor de la Auda era ultimul apărător.

Nu o să mă leg de chestii de-astea: cartonaș galben dat lui Dawa sau pasă la portar, portarul o oprește, vede că e groasă și o ia în brațe, dar n-a fost indirectă.

Am avut două penalty-uri clare, din care al doilea este un fault odios. E un fault de cartonaș roșu și domnul arbitru nici măcar fault n-a dat”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

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FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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FCSB părăsește Ghencea: „Probabil că vom juca pe «Arc»”

Oficialul FCSB spune că suprafața de joc a afectat echipa și că roș-albaștrii iau în calcul să se mute pe stadionul „Arcul de Triumf”.

„Al doilea aspect care ne-a dezavantajat și cred că este pentru ultima dată când ne va mai dezavantaja este terenul, care nu a fost un teren de fotbal. Nu era teren de fotbal, nu am absolut nimic de reproșat nimănui.

Ai văzut cum mirosea pe stadion? Sus mirosea, nu sunt vinovați cei care administrează stadionul, este o ciupercă. Nu se poate juca fotbal acolo.

Soluția este să jucăm pe alt stadion, probabil că pe «Arc». N-ar fi o variantă să jucăm în afara Bucureștiului. Bine că avem Saga sau ce mai e pe Arena Națională… Vom juca pe «Arc» dacă va fi disponibil”, a mai spus acesta.

8.000 de locuri
are stadionul „Arcul de Triumf”, varianta luată în calcul de FCSB pentru următoarele meciuri europene

Mihai Stoica îl apără pe Târnovanu: „Cei care îl condamnă, să meargă să vadă cum e gazonul”

Ștefan Târnovanu a fost criticat după cele trei goluri primite, însă Stoica spune că starea gazonului din zona porții trebuie luată în calcul atunci când este analizată prestația portarului.

„Pe cei care îl condamnă atât de vehement pe Târnovanu, i-aș ruga foarte mult, dacă s-ar putea, să meargă și să vadă cum e gazonul în poartă acolo, în poartă. Să vadă ce înseamnă, ce trebuie să facă un portar ca să-și țină echilibrul pe gazonul ăla.

Nu vreau neapărat să îl cauționez. Spun doar că sunt niște probleme care nu se văd. De la televizor nu se văd. Asta e realitatea.

Este mult mai rău decât era pe vremuri, când era cleiul ăla în Ghencea, când jucam noi în Ghencea”, a mai spus acesta.

Două goluri sunt ale lui Târnovanu. Cu siguranță că mă deranjează superficialitatea. Nu știu eu ce se întâmplă, e problema lui, cariera lui, viața lui. El e tot timpul e cu gândul la transfer. O să se transfere când o să-i expire contractul. Eu nu mă mai bazez pe el. Dacă mă întreabă pe mine, eu zic că orice jucător, când greșește, trebuie să plătească. Gigi Becali, patronul FCSB, după meci

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