FCSB - FENERBAHCE 1-1. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul roș-albaștrilor, a vorbit despre remiza campioanei din ultimul meci al fazei principale din Europa League.

Olaru a fost schimbat în minutul 66 al partidei, cu Mihai Toma. Căpitanul FCSB a ieșit șchiopătând de pe teren, iar după meci a vorbit despre accidentare.

FCSB - FENERBAHCE 1-1 . Darius Olaru: „Sper să nu fie nimic grav”

„Sunt ok. Pur și simplu am călcat greșit în prima repriză. E posibil să am o entorsă, să zic așa, dar sper să nu fie nimic grav”, a spus Olaru la Prima Sport.

Darius Olaru: „Nu am arătat destulă calitate la finalizare”

Cât despre meciul cu Fenerbahce, căpitanul roș-albaștrilor a spus că lipsa de luciditate la finalizare a făcut ca FCSB să nu câștige duelul de pe Arena Națională.

„Un adversar foarte puternic. Din păcate, nu am arătat destulă calitate la finalizare. Până și eu am avut două situații bune de a marca.

Cea de-a doua, dacă mă prindea într-o perioadă mai bună, nu ratam, dar așa este în fotbal”, a adăugat Olaru.

Chestionat cu privire la momentele pe care le-ar schimba în această campanie europeană, Darius a spus:

„Dacă aș alege aș alege două partide, unde am simțit că putem obține mai mult. În meciul de acasă cu Young Boys, în care nu am reușit să gestionăm bine prima repriză, și aș spune meciul de la Basel”.

Nu știu ce să mai cred. Vorbim de atâtea restarturi. Au fost perioade și perioade. Sper să ne dea un pic de moral pentru că dacă e ceva la ce stăm prost e moralul. Până și fanii au plecat, e normal să fie și ei supărați. Trebuie să câștigăm duminică pentru că avem nevoie mare de puncte. Darius Olaru, căpitan FCSB

Rezultatele FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

4-1 FCSB - Fenerbahce (Turcia) 1-1

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 8 21 2. Aston Villa 8 21 3. Midtjylland 8 19 4. Betis 8 17 5. Porto 8 17 6. Braga 8 17 7. Freiburg 8 17 8. AS Roma 8 16 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Genk 8 16 10. Bologna 8 15 11. VfB Stuttgart 8 15 12. Ferencvaros 8 15 13. Nottingham 8 14 14. Viktoria Plzen 8 14 15. Steaua Roșie 8 14 16. Celta Vigo 8 13 17. PAOK 8 12 18. Lille 8 12 19. Fenerbahce 8 12 20. Panathinaikos 8 12 21. Celtic 8 11 22. Ludogoreț 8 10 23. Dinamo Zagreb 8 10 24. SK Brann 8 9 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Young Boys 8 9 26. Sturm Graz 8 7 27. FCSB 8 7 28. Go Ahead Eagles 8 7 29. Feyenoord 8 6 30. FC Basel 8 6 31. RB Salzburg 8 6 32. Rangers 8 4 33. Nice 8 3 34. Utrecht 8 1 35. Malmo FF 8 1 36. Maccabi Tel Aviv 8 1

