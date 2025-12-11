Goal line technology la FCSB - Feyenoord  Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru +17 foto
Golul lui Mihai Toma FOTO: Captură Prima Sport
Goal line technology la FCSB - Feyenoord Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 11.12.2025, ora 23:47
Actualizat: 11.12.2025, ora 23:51
  • FCSB - FEYENOORD. Mihai Toma (18 ani), mijlocașul campioanei, a marcat golul al doilea pentru formația bucureșteană în duelul cu Feyenoord.
  • Mingea a depășit cu puțin linia porții, fiind nevoie ca reușita să fie verificată cu „goal line technology”.

Golul marcat de Toma a redat speranțele pe Arena Națională, după ce FCSB s-a văzut condusă deși a marcat prima în duelul cu Feyenoord.

FCSB - FEYENOORD. Golul lui Mihai Toma, validat cu goal line technology

În minutul 54 al partidei de pe Arena Națională, Mihai Toma a marcat cu capul, după o centrare trimisă din partea dreaptă de Juri Cisotti.

Portarul lui Feyenoord a reușit inițial să respingă mingea, dar balonul trecuse în totalitate de linia porții. „Centralul” Mykola Balakin a validat imediat reușita lui Toma, după ce golul a fost verificat cu goal line technology.

Imediat, arbitrul partidei a făcut semn spre ceas că reușita a fost verificată pe loc și i s-a transmis că golul e validat.

Ulterior, pe transmisia TV a apărut și grafica de la goal line technology, acolo unde se poate vedea clar că balonul depășise linia.

  • Goal line technology (GLT) este un sistem folosit în fotbal pentru a determina cu exactitate dacă mingea a trecut complet linia porții, ajutând arbitrii să decidă corect dacă este gol.
  • În Europa League e folosit sistemul Hawk-Eye, camere video de mare viteză amplasate în jurul terenului, care urmăresc mingea în 3D. Când mingea trece în întregime linia porții, sistemul trimite instant un semnal arbitrilor pe ceasul lor: „GOL”.
  • Mai există și un alt sistem, unul magnetic - GoalRef. Bobine electromagnetice sunt montate în stâlpi și bară, iar mingea are un senzor special. Când balonul trece linia, câmpul magnetic detectează acest lucru și trimite semnalul de validare a reușitei.

FCSB - Feyenoord, echipele de start

  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Alhassan, Șut - Cisotti, Tănase, O. Popescu - Thiam
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Rezerve: Udrea, Zima, V. Crețu, Graovac, Edjouma, Politic, Chiricheș, M. Toma
  • Feyenoord: Wellenreuther - Lotomba, Ahmedhodzic, Plug, Smal - Timber, Targhalline, Valente - Hadj Moussa, Tengstedt, Sauer
  • Antrenor: Robin Van Persie
  • Rezerve: Bijlow, Bossin, Ueda, Larin, Goncalo Borges, Bos, Diarra, Sliti, Slory, Kraaijeveld
  • Stadion: Arena Națională - București
  • Arbitru: Mykola Balakin (Ucraina); Asistenți: Oleksandr Berkut și Viktor Matyash (Ucraina); AVAR: Viktor Kopiievskyi (Ucraina) și Daniele Chiffi (Italia)

