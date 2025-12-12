U Craiova - Sparta Praga 1-2. Oltenii au ratat șansa de a obține un punct mare în Conference League și au mari emoții în privința calificării în primăvara europeană.

AEK Atena - U Craiova, meciul decisiv din ultima etapă a fazei ligii, va avea loc joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Craiova rămâne cu 7 puncte după 5 meciuri însă tremură pentru calificarea în faza eliminatorie din Conference League. Oltenii mai au un meci la dispoziție să-și asigure biletele pentru primăvară.

Sezonul trecut, o singură echipă a ratat calificarea cu 7 puncte, Hearts, eliminată la numărul de goluri marcate!

Calcule. Cum se califică U Craiova în primăvara europeană

În runda a șasea, ultima din faza ligii pentru Craiova, va urma deplasarea la AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin.

În acest moment, oltenii sunt pe locul 23 și mai pot fi depășiți de numai 4 echipe: Lincoln (Gibraltar), KuPS (Finlanda), Zrinjski (Bosnia) și Breidablik (Islanda). Practic, 3 dintre aceste formații trebuie să rămână sub Craiova după ultima etapă.

Echipa lui Filipe Coelho se va califica automat cu o victorie. Situația se complică în cazul unei remize sau a unei înfrângeri.

Dacă obține un egal cu AEK, Craiova se califică în primăvară dacă se îndeplinesc 3 dintre următoarele condiții:

Lech Poznan - Sigma Olomouc nu se termină egal;

Shkendija pierde cu AEK Larnaca;

Lincoln nu o bate pe Legia;

KuPS nu o învinge pe Crystal Palace;

Zrinjski nu o bate pe Rapid Viena;

Breidablik nu câștigă la mai mult de un gol cu Strasbourg.

Dacă sunt învinși de AEK, oltenii merg în primăvară dacă îndeplinesc 3 dintre următoarele condiții:

Sigma Olomouc pierde cu Lech Poznan la o diferență mai mare decât Craiova;

Shkendija pierde cu AEK Larnaca la o diferență mai mare cu două goluri decât Craiova;

Lincoln pierde cu Legia;

KuPS pierde cu Crystal Palace;

Zrinjski pierde cu Rapid Viena;

Breidablik nu câștigă cu Strasbourg.

Clasamentul din Conference League

Gol P 20. Lech Poznan 10-7 7 21. Shkendija 4-4 7 22. Sigma Olomouc 6-7 7 23. U Craiova 4-5 7 24. Lincoln 6-11 7 ------------------- ---- - 25. KuPS 4-3 6 26. Zrinjski 7-9 6 27. Breidablik 5-8 5

Meciurile decisive din ultima etapă:

Lech Poznan - Sigma Olomouc

AEK Larnaca - Shkendija

AEK Atena - U CRAIOVA

Lincoln - Legia

- Legia Crystal Palace - KuPS

Zrinjski - Rapid Viena

- Rapid Viena Strasbourg - Breidablik

Rezultatele Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 U Craiova - FSV Mainz 05 1-0

- FSV Mainz 05 1-0 U Craiova - Sparta Praga 1-2

- Sparta Praga 1-2 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

