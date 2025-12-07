„Ne deranjează” Dorința imposibilă a lui Mihai Stoica: „Dacă toți vorbeau despre asta...” + Probleme mari la FCSB +36 foto
„Ne deranjează” Dorința imposibilă a lui Mihai Stoica: „Dacă toți vorbeau despre asta...” + Probleme mari la FCSB

Ștefan Neda
Publicat: 07.12.2025, ora 18:24
Actualizat: 07.12.2025, ora 20:12
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, s-a plâns de programul încărcat al echipei sale, care joi o va înfrunta pe Feyenoord în Europa League.

FCSB luptă în continuare pe toate fronturile, iar numărul foarte mare de meciuri le pune probleme mari atât jucătorilor.

Mihai Stoica: „Aș propune să amânăm meciul cu Feyenoord, dar nu se poate”

Joi, FCSB își continuă aventura europeană contra olandezilor de la Feyenoord, însă oficialul campioanei și-ar fi dorit ca partida să nu aibă loc acum, când campioana are un număr mare de absențe din lot.

„După meciul cu Feyenoord, urmează să plece Baba Alhassan, ne pleacă 3 jucători la competiția asta, mă rog… am ajuns și noi în rând cu lumea bună, 3 jucători la Cupa Africii, îți dai seama... Nu că ar fi fost chiar vreo soluție, dar Ngezana și Baba contează.

Dacă toți vorbeau de amânări de meciuri, eu aș propune să amânăm acum meciul cu Feyenoord, dar nu se poate, asta ne deranjează cel mai tare la momentul ăsta.

După meciul ăsta de joi mai avem cu Slobozia la Clinceni, unde nu ne simțim deloc bine, și marele meci cu Rapid, mai avem, mai durează. E infirmeria plină, am vrut să merg să iau un bandaj și nu aveam loc să trec...”, a declarat Mihai Stoica pentru Fanatik, potrivit gsp.ro.

Mihai Stoica: „Am avut de aproape două ori mai multe meciuri decât Dinamo”

În urma remizei de sâmbătă din derby-ul cu Dinamo, Stoica pune rezultatul și pe seama numărului foarte mare de partide disputat de FCSB în acest sezon.

„Doar 0-0 pentru Dinamo, ei au avut ocazia meciului, dar nici nu sunt de acord cu cei care spun că ar fi meritat sa câștige, a fost o ocazie într-un meci. În condițiile unui arbitraj excelent în opinia mea, s-a jucat foarte tare, un meci foarte greu de arbitrat, s-a jucat foarte foarte tare și de o parte și de alta, a dus meciul până la final fără eliminări, mi-a plăcut.

Chiar dacă nu au fost ocazii, mi s-a părut un ritm foarte bun. Dacă ne gândim la ce probleme am avut noi, vi le pot spune acum, noi am jucat cu jumătate din jucători 100%. Nu mai vorbim de faptul că față de Dinamo, noi din iulie încoace avem 14 meciuri în plus, și ce meciuri, cu o încărcătură extraordinară în preliminarii, adversari foarte valoroși în fața principală, plus Supercupa României, cu trofeul pe masă.

Ai de două ori aproape mai multe meciuri decât oponenta, valorile se egalizează, de asta Dinamo a fost superioară nouă în anumite fragmente din meci, primele 15 minute, de nu mai știam pe unde suntem, și ultima jumătate a reprizei secunde”, a mai spus Stoica.

35 de meciuri
a disputat FCSB în acest sezon, în timp ce Dinamo a evoluat în 21
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share