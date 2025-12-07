„Veți avea un șoc!” Avertismentul australienilor pentru adversarii de la Mondial. Noi putem fi primii lor rivali!
Aiden O'Neill ([n centru), unul dintre „închizătorii” Australiei Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Veți avea un șoc!” Avertismentul australienilor pentru adversarii de la Mondial. Noi putem fi primii lor rivali!

Theodor Jumătate
Publicat: 07.12.2025, ora 17:40
alt-text Actualizat: 07.12.2025, ora 17:40
  • Australia va juca al 6-lea Campionat Mondial consecutiv anul viitor.
  • Selecționerul său îi avertizează pe toți rivalii din grupa D la CM 2026.
  • Debutul ar putea fi contra „tricolorilor”, pe 13 iunie, la Vancouver.

După o așteptare de 32 de ani, în care au ratat șapte Campionate Mondiale, australienii s-au întors în 2006 la turneul final global.

De atunci, nu au mai pierdut niciun CM. În 2026, vor participa la a șasea ediție consecutivă.

România poate debuta cu Australia la CM 2026

Iar primul lor meci la viitorul Mondial ar putea fi chiar împotriva „tricolorilor”, dacă jucătorii lui Mircea Lucescu se califică la CM:

  • 13 iunie 2026 (21:00, ora locală, 07:00 în România), la Vancouver, pe stadionul BC Place (54.000 de locuri).
Legendarul baschetbalist american Shaquille O'Neal a scos bilețelul cu Australia Foto: Imago
Legendarul baschetbalist american Shaquille O'Neal a scos bilețelul cu Australia Foto: Imago

Locul 2 în turul trei al preliminariilor zonei asiatice (la patru puncte în spatele Japoniei), naționala lui Tony Popovic a câștigat biletul pentru CM 2026.

Avertismentul lui Tony Popovic înainte de Mondial

Chiar dacă simte că el și băieții lui sunt priviți ca outsideri în grupa D, cu SUA, Paraguay și câștigătoarea play-off-ului european C (Turcia-România/Slovacia-Kosovo), antrenorul galben-verzilor le transmite tuturor adversarilor un avertisment.

Pentru oricine ne va subestima în grupa Mondialiului: veți avea un șoc! Tony Popovic, selecționerul Australiei

După startul la Vancouver, posibil contra României, australienii vor înfrunta SUA și Paraguay.

  • 19 iunie (Seattle, Lumen Field), cu Statele Unite. 
  • 25 iunie (Santa Clara, Levi’s Stadium), cu Paraguay. 

Cum joacă Australia lui Popovic

Australia nu mai are nume cunoscute în lot, ca în trecut, dar Popovic (fost stoper născut în Sydney de origine croată, care a evoluat cu naționala țării natale la CM 2006) a conturat o echipă organizată, disciplinată, cu un joc foarte fizic.

Tony Popovic, 52 de ani, selecționerul Australiei Foto: Imago
Tony Popovic, 52 de ani, selecționerul Australiei Foto: Imago

Având o defensivă solidă, cu trei fundași centrali, formația pândește mereu momentul contraatacului.

Ultimele trei amicale ale anului nu au fost însă așa cum aștepta Popovic. Numai înfrângeri:

  • 1-2 cu SUA, 0-1 cu Venezuela, 0-3 cu Columbia. 
14 meciuri
are Tony Popovic ca selecționer al Australiei: 8 victorii, 3 egaluri, 3 înfrângeri

Echipa Nationala Campionatul Mondial romania australia cm 2026 Tony Popovic
