FCSB - Auda 2-3. Gigi Becali (67 de ani) a tras primele concluzii după debutul rușinos al echipei sale în noul sezon european.

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Elevii lui Marius Baciu nu au reușit să se impună pe teren propriu în fața unui adversar mult mai slab cotat, iar finanțatorul echipei pune înfrângerea pe seama superficialității unora dintre jucători, dar dă vina și pe gafele lui Ștefan Târnovanu.

FCSB - Auda 2-3 . Gigi Becali: „Două goluri sunt ale lui Târnovanu”

„Concluziile sunt că nu pot să-mi dau seama (n.r. - ce se întâmplă). Eu doar atât spun, ce trebuia să fie. Trebuia să câștigăm meciul ăsta noi, 4-5 la 0. Așa trebuia.

Nu am intrat concentrați, deloc. Acum, două goluri sunt ale lui Târnovanu, iar Bîrligea a ratat două-trei ocazii…

Eu nu-mi fac probleme de calificare. Asta e concluzia mea. Cu siguranță că mă deranjează superficialitatea. Adică eu spun că noi avem prima șansă, dar și ei joacă fotbal, sunt agresivi”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Cât despre situația lui Târnovanu, care a fost complet ieșit din formă, finanțatorul a transmis:

„Nu știu eu ce se întâmplă, e problema lui, cariera lui, viața lui. El e tot timpul e cu gândul la transfer. O să se transfere când o să-i expire contractul. Eu nu mă mai bazez pe el. Eu nu. Ei dacă vor… eu nu mă bag deloc.

Dar dacă mă întreabă pe mine, eu zic că orice jucător, când greșește, trebuie să plătească. Dacă greșea o dată, da. Dar să iei și al doilea gol în halul ăsta…

Poate el crede că dacă joacă așa, îi dau drumul să plece... Nu să saboteze echipa, să joace așa la mișto. Bă, n-ai avut nicio ofertă. Ce să fac? Să-ți dau drumul așa, pe gratis?”.

Întrebat și despre jucătorii care s-au ridicat la un nivel bun, Becali a răspuns:

„Cisotti și Stoian. Boutoutaou mi-a lăsat o impresie bună. Dar fotbalul nu e așa. Driblez unul și apoi mă încurc în minge... dar impresia e bună”.

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