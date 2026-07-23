FCSB a cerut penalty FOTO. Tavi Popescu, busculat în careu la meciul cu Auda! Arbitrul a lăsat jocul să meargă. Ce arată reluările

FCSB - AUDA. Roș-albaștrii au solicitat penalty în minutul 61 al partidei, după o cădere în careu a lui Tavi Popescu (23 de ani).

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MVP al meciului cu FC Argeș (2-0), Tavi Popescu a ieșit la rampă și în meciul din preliminariile Conference League.

A egalat la 1 în minutul 23, iar în repriza secundă a fost protagonistul unei faze la care FCSB a solicitat lovitură de pedeapsă.

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În minutul 61, „aripa” stângă a roș-albaștrilor a reușit să-l dribleze pe Ouedraogo, a pătruns în careu și a fost busculat de fundașul ivorianul.

Arbitrul a lăsat jocul să continue, însă reluările au arătat că a existat un contact la nivelul picioarelor.

Faza nu a mai putut fi întoarsă, deoarece meciurile din turul al doilea preliminar al Conference League nu beneficiază de arbitraj video. Sistemul VAR este utilizat abia din turul al treilea preliminar.

La momentul fazei controversate, scorul era 2-1 pentru letoni, dar FCSB a reușit să restabilească egalitatea prin Boutoutaou, în minutul 71. Letonii au dat lovitura în minutul 90+4 și pleacă din Ghencea cu prima șansă la calificare.

FOTO. FCSB - Auda

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